De Formule 1 en de FIA onderzoeken nadrukkelijk de mogelijkheid om dit seizoen alsnog een extra Grand Prix toe te voegen aan de kalender. Na het wegvallen van de races in Bahrein en Saoedi-Arabië in april, lijkt een inhaalweekend later in het jaar plots weer een reëel scenario.

De twee races moesten destijds worden geschrapt door de oorlog in het Midden-Oosten, waarbij Iran aanvallen uitvoerde in de regio. Voor de organisatie was er toen geen andere optie dan beide evenementen uit te stellen, al liet de communicatie bewust ruimte voor een latere terugkeer op de kalender.

Oktober in beeld als mogelijke oplossing

Volgens recente geluiden wordt vooral gekeken naar het weekend van 2 tot en met 4 oktober, dat momenteel nog openstaat tussen de Grands Prix van Azerbeidzjan en Singapore. Daarmee zou er alsnog ruimte ontstaan om één van de geschrapte races in te halen.

F1-CEO Stefano Domenicali hintte al tegenover onder meer GPToday.net die mogelijkheid en gaf aan dat een terugkeer van een race “zeker tot de opties behoort”. Binnen de FIA lijkt Bahrein daarbij de voorkeur te genieten, mede omdat een groot deel van het materiaal zich al in het land bevindt. Tegelijkertijd zou Saoedi-Arabië stevig lobbyen om eveneens een nieuwe datum te krijgen.

Zware kalender dreigt nog zwaarder te worden

Een andere piste die op tafel ligt, is een extra race aan het einde van het seizoen. Daarbij wordt zelfs gedacht aan een loodzware viervoudige ‘triple header’, met Saoedi-Arabië tussen Qatar en Abu Dhabi, na Las Vegas.

Dat scenario lijkt logistiek uitvoerbaar, maar zorgt intern voor grote zorgen. De druk op teamleden zou richting het einde van het seizoen extreem oplopen, met risico op overbelasting. Bovendien dreigt er een praktisch probleem voor fans: veel supporters hebben hun reis naar Abu Dhabi al geboekt voor het eerste weekend van december.

Contractueel ligt bovendien vast dat Abu Dhabi de seizoensafsluiter blijft. Een verschuiving naar 13 december zou dus noodzakelijk zijn, maar dat maakt de puzzel alleen maar ingewikkelder. De komende weken moeten uitwijzen of de Formule 1 er daadwerkelijk in slaagt om het gat op de kalender nog op te vullen.