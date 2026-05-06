Domenicali stelt: Grand Prix Bahrein gaat mogelijk toch nog door in 2026

Domenicali stelt: Grand Prix Bahrein gaat mogelijk toch nog door in 2026

De Formule 1 en de FIA onderzoeken nadrukkelijk de mogelijkheid om dit seizoen alsnog een extra Grand Prix toe te voegen aan de kalender. Na het wegvallen van de races in Bahrein en Saoedi-Arabië in april, lijkt een inhaalweekend later in het jaar plots weer een reëel scenario.

De twee races moesten destijds worden geschrapt door de oorlog in het Midden-Oosten, waarbij Iran aanvallen uitvoerde in de regio. Voor de organisatie was er toen geen andere optie dan beide evenementen uit te stellen, al liet de communicatie bewust ruimte voor een latere terugkeer op de kalender.

Oktober in beeld als mogelijke oplossing

Volgens recente geluiden wordt vooral gekeken naar het weekend van 2 tot en met 4 oktober, dat momenteel nog openstaat tussen de Grands Prix van Azerbeidzjan en Singapore. Daarmee zou er alsnog ruimte ontstaan om één van de geschrapte races in te halen.

F1-CEO Stefano Domenicali hintte al tegenover onder meer GPToday.net die mogelijkheid en gaf aan dat een terugkeer van een race “zeker tot de opties behoort”. Binnen de FIA lijkt Bahrein daarbij de voorkeur te genieten, mede omdat een groot deel van het materiaal zich al in het land bevindt. Tegelijkertijd zou Saoedi-Arabië stevig lobbyen om eveneens een nieuwe datum te krijgen.

Zware kalender dreigt nog zwaarder te worden

Een andere piste die op tafel ligt, is een extra race aan het einde van het seizoen. Daarbij wordt zelfs gedacht aan een loodzware viervoudige ‘triple header’, met Saoedi-Arabië tussen Qatar en Abu Dhabi, na Las Vegas.

Dat scenario lijkt logistiek uitvoerbaar, maar zorgt intern voor grote zorgen. De druk op teamleden zou richting het einde van het seizoen extreem oplopen, met risico op overbelasting. Bovendien dreigt er een praktisch probleem voor fans: veel supporters hebben hun reis naar Abu Dhabi al geboekt voor het eerste weekend van december.

Contractueel ligt bovendien vast dat Abu Dhabi de seizoensafsluiter blijft. Een verschuiving naar 13 december zou dus noodzakelijk zijn, maar dat maakt de puzzel alleen maar ingewikkelder. De komende weken moeten uitwijzen of de Formule 1 er daadwerkelijk in slaagt om het gat op de kalender nog op te vullen.

RaymondS

Posts: 4

Dat zou wel knap zijn, in 2025 nog een Grand Prix plannen :D

  6 mei 2026 - 11:27
F1 Nieuws Formule 1 F1 Stefano Domenicali

Reacties (15)

Login om te reageren
  • KiekisNL

    Posts: 2.239

    Eigenlijk heel simpel je had je slot datvis vervallen #jammerdan maar geld zal wel weer spreken ben ik bang....

    • 6 mei 2026 - 11:25
  • RaymondS

    Posts: 4

    Dat zou wel knap zijn, in 2025 nog een Grand Prix plannen :D

    • 6 mei 2026 - 11:27
    • koppie toe

      Posts: 5.278

      Dat komt omdat iemand hier denkt dat Max ook pas 3 titels heeft.

      • 6 mei 2026 - 11:30
    • Larry Perkins

      Posts: 64.805

      En de GP van Canada komend weekend al is...

      • 6 mei 2026 - 11:34
    • Larry Perkins

      Posts: 64.805

      Het is gecorrigeerd!

      • 6 mei 2026 - 11:41
  • f1 benelux

    Posts: 4.266

    2025? ... (zucht) Beter stoppen met dit, niet?
    Weet je wat? Ik zal alvast stoppen met te lezen!
    (Dat was 'm dan)






    Zo ...

    • 6 mei 2026 - 11:29
  • van lotje,g

    Posts: 1.249

    2025?

    • 6 mei 2026 - 11:29
  • JPfx

    Posts: 443

    Een viervoudige tripleheader. Leuk bedacht, maar viervoudig triple = 12. Het zou niets met tripleheader te maken hebben, maar dan bijvoorbeeld een quadrupleheader worden.

    • 6 mei 2026 - 11:33
  • da_bartman

    Posts: 6.588

    Dat is wel het makkelijke van die zandbakraces. Daar komt toch geen hond op af. Je hoeft dus geen rekening te houden met bezoekers en kan op enig vrij weekend op de kalender worden gehouden.

    • 6 mei 2026 - 11:46
    • Joeppp

      Posts: 8.543

      Je moet dan wel weer rekening houden met vallende raketten en drones.

      • 6 mei 2026 - 13:43
    • OrangeArrows

      Posts: 3.388

      Maakt het nog meer Mario kart.

      • 6 mei 2026 - 13:44
    • John6

      Posts: 11.596

      Voor de mooie beelden moeten we dan Domenicali bij het circuit hebben dat hij een interview heeft met Sky Sports, zoals je ziet is het hier heel rustig en geen vuiltje aan de lucht.

      En dat dan de drones en raketten inslaan achter hem, dan kan je mij ook opvegen.

      • 6 mei 2026 - 14:00
  • Pietje Bell

    Posts: 34.640

    Off topic.

    Het Baku circuit en Kate Perry hebben zojuist bekend gemaakt dat Katy Perry
    (200 milj volgers) op gaat treden tijdens het Baku GP weekend.

    www.instagram.com/p/DX_WQuEk3NT/

    katyperry
    3 u.
    Expect the Unexpected! 😲
    Global superstar Katy Perry is coming to light up the stage at the Formula 1
    Qatar Airways Azerbaijan Grand Prix 2026!

    • 6 mei 2026 - 13:52

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

