Max Verstappen gaat aankomend weekend op jacht naar de zege op de Nürburgring. De Nederlandse coureur is zeer gepassioneerd over het GT3-racen, en kan zijn team eigenlijk op geen moment met rust laten. Zijn teamgenoot Daniel Juncadella lacht dat Verstappen zich er zelfs tijdens F1-weekenden mee bemoeid.

Verstappen heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij dol is op de langeafstandsracerij. De GT3-racerij heeft hij in zijn hart gesloten en hij steunt al een paar jaar een handjevol coureurs. Dit jaar zijn de plannen serieuzer geworden, en neemt Verstappen met zijn team deel aan races op de Nürburgring. Voor de 24-uursrace van aankomend weekend geldt hij direct als één van de favorieten, en hij steekt er zeer veel werk in.

Hoe groot is de passie van Verstappen?

Verstappens teamgenoot Daniel Juncadella ziet de passie bij de Nederlander. Aan de Duitse tak van Motorsport.com legt hij uit dat Verstappen altijd in contact staat met het team: "Dat is wat hem aandrijft. Dit is op dit moment echt zijn professionele doel."

Verstappen kan zijn GT3-team geen moment met rust laten: "Zelfs tijdens Formule 1-weekenden kijkt hij mee naar onze data en zegt hij: 'Doe dit, doe dat.' Het is heel erg gaaf om mee te maken, want het motiveert je als coureur om het maximale eruit te halen. De passie die hij hierin stopt... Daardoor voel ik ook dat ik op mijn best moet zijn om hem tevreden te houden."

Gaat Verstappen tever?

Verstappens passie is zo groot, dat hij volgens Juncadella soms iets te ver doorschiet. Lachend vervolgt de Spanjaard zijn verhaal: "Af en toe is het een beetje té veel. Dan denk ik echt: 'Dit is over-engineering, want zo'n GT3-auto is best simpel. Dan zeg ik: 'Max, het is GT-racen, ga niet te diep in op de details.' Maar het is juist goed om zo'n andere blik te hebben. Bij iemand als Max draait het niet om alleen zijn snelheid, maar ook om zijn brein."