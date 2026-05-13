Verstappen laat GT3-team zelfs tijdens F1-weekenden niet met rust

Max Verstappen gaat aankomend weekend op jacht naar de zege op de Nürburgring. De Nederlandse coureur is zeer gepassioneerd over het GT3-racen, en kan zijn team eigenlijk op geen moment met rust laten. Zijn teamgenoot Daniel Juncadella lacht dat Verstappen zich er zelfs tijdens F1-weekenden mee bemoeid.

Verstappen heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij dol is op de langeafstandsracerij. De GT3-racerij heeft hij in zijn hart gesloten en hij steunt al een paar jaar een handjevol coureurs. Dit jaar zijn de plannen serieuzer geworden, en neemt Verstappen met zijn team deel aan races op de Nürburgring. Voor de 24-uursrace van aankomend weekend geldt hij direct als één van de favorieten, en hij steekt er zeer veel werk in.

Hoe groot is de passie van Verstappen?

Verstappens teamgenoot Daniel Juncadella ziet de passie bij de Nederlander. Aan de Duitse tak van Motorsport.com legt hij uit dat Verstappen altijd in contact staat met het team: "Dat is wat hem aandrijft. Dit is op dit moment echt zijn professionele doel."

Verstappen kan zijn GT3-team geen moment met rust laten: "Zelfs tijdens Formule 1-weekenden kijkt hij mee naar onze data en zegt hij: 'Doe dit, doe dat.' Het is heel erg gaaf om mee te maken, want het motiveert je als coureur om het maximale eruit te halen. De passie die hij hierin stopt... Daardoor voel ik ook dat ik op mijn best moet zijn om hem tevreden te houden."

Gaat Verstappen tever?

Verstappens passie is zo groot, dat hij volgens Juncadella soms iets te ver doorschiet. Lachend vervolgt de Spanjaard zijn verhaal: "Af en toe is het een beetje té veel. Dan denk ik echt: 'Dit is over-engineering, want zo'n GT3-auto is best simpel. Dan zeg ik: 'Max, het is GT-racen, ga niet te diep in op de details.' Maar het is juist goed om zo'n andere blik te hebben. Bij iemand als Max draait het niet om alleen zijn snelheid, maar ook om zijn brein."

Need5Speed

Posts: 3.797

Verstoppen met die flauwekul?

  • 2
  • 13 mei 2026 - 12:00
Foto's Max Verstappen GT Nurburgring
F1 Nieuws Max Verstappen Daniel Juncadella Red Bull Racing Nürburgring Nordschleife

Reacties (7)

  • F1jos

    Posts: 5.233

    Max kracht is niet alleen zijn snelheid, maar ook zijn technische inzicht en totale toewijding aan autosport.

    • + 1
    • 13 mei 2026 - 11:28
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.233

    Daniel Juncadella: " Bij iemand als Max draait het niet om alleen zijn snelheid, maar ook om zijn brein."

    Hihi, Max z'n brein.
    Die zit nog steeds in zijn spaarzame vrije weekenden te rekenen op zijn telraam en te lezen op zijn leesplankje.
    Zijn bonus dochter moet Max s'avonds nog voorlezen voor het slapengaan...
    Z'n brein....haha.

    • + 0
    • 13 mei 2026 - 11:37
  • Joeppp

    Posts: 8.560

    Is de spatiebalk stuk?

    • + 0
    • 13 mei 2026 - 11:48
  • gridiron

    Posts: 3.428

    Dat is toch logisch gezien hij de teambaas/eigenaar is.

    • + 0
    • 13 mei 2026 - 12:03
  • misstappen

    Posts: 3.539

    'wat hem aan drijft"
    zie je wel, Max is gewoon onderdeel van de wagen. bevestigd

    • + 0
    • 13 mei 2026 - 12:13
  • KiekisNL

    Posts: 2.242

    Verstappen gebruikt de F1 om zijn passie te financieren. Hahaha.

    Die gaat voorlopig niet weg

    • + 0
    • 13 mei 2026 - 12:35

