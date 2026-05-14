Max Verstappen zal zich opmaken voor de tweede oefensessie op de Nürburgring. Op de Nordschleife zal de Nederlander voor de tweede keer vandaag achter het stuur kruipen van zijn GT3-bolide van Mercedes. Op het Duitse circuit zal de viervoudig wereldkampioen in de Formule 1 in ieder geval niet zonder uitdagingen door de bochten komen.

De legendarische 24 uurs-race op de Nürburgring is nu echt van start gegaan. Voor het eerst in zijn carrière kan Verstappen een gooi doen naar de overwinning tijdens de prestigieuze endurance-klassieker op een van de meest legendarische circuits van de autosport. Het team van Verstappen bestaande uit Max, Lucas Auer, Jules Gounon en Daniel Juncadella pakte eerder vandaag de derde tijd tijdens de eerste training.

Bakken met regen op Nürburgring

Zoals verwacht zijn de weergoden voorafgaand aan de tweede training goed losgegaan. Met wat flinke regenbuien zullen de rijders meer en meer uitgedaagd gaan worden. Ook voor Verstappen wordt dit aftasten aangezien hij voor het eerst in het donker zal gaan rijden op de Nordschleife. Wellicht dat de Nederlander - die te boek staat als een van de grootste F1-coureurs aller tijden - met zijn wenkbrauwen gaat fronsen.

Voorlopig kijkt Verstappen tijdens de tweede sessie nog toe. Momenteel is het Auer die de honneurs waarneemt op de Nürburgring. De verwachting is dat Verstappen op korte termijn in zal stappen in zijn Mercedes met kleurstelling van Red Bull Racing.

Heading into the first dark session at the Nordschleife 😤 pic.twitter.com/ITTcxQSL4z — Max Verstappen (@VerstappenCOM) May 14, 2026

GT3 brengt Verstappen terug naar de roots

Verstappen heeft al meerdere malen aangegeven verliefd te zijn op het GT3-racen op de Nürburgring. De 28-jarige opperde eerder al dat ook de 24 uur van Spa-Francorchamps in zijn hoofd spookte, maar door zijn drukke schema in de Formule 1, was dat doel onhaalbaar in 2025.

Mogelijk komt Verstappen binnenkort naast de F1 en GT3 ook nog in andere raceklassen uit. Ford - partner van Red Bull - kwam met het idee om hun stercoureur in een hypercar te laten rijden.