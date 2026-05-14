Verstappen moet aan de bak: Nürburgring geteisterd door regenbuien

Max Verstappen zal zich opmaken voor de tweede oefensessie op de Nürburgring. Op de Nordschleife zal de Nederlander voor de tweede keer vandaag achter het stuur kruipen van zijn GT3-bolide van Mercedes. Op het Duitse circuit zal de viervoudig wereldkampioen in de Formule 1 in ieder geval niet zonder uitdagingen door de bochten komen. 

De legendarische 24 uurs-race op de Nürburgring is nu echt van start gegaan. Voor het eerst in zijn carrière kan Verstappen een gooi doen naar de overwinning tijdens de prestigieuze endurance-klassieker op een van de meest legendarische circuits van de autosport. Het team van Verstappen bestaande uit Max, Lucas Auer, Jules Gounon en Daniel Juncadella pakte eerder vandaag de derde tijd tijdens de eerste training. 

Japanse coureur reageert gefrustreerd op test van Verstappen

Hamilton pal achter Verstappen: "Coureurs moeten meer inspraak krijgen"

Bakken met regen op Nürburgring

Zoals verwacht zijn de weergoden voorafgaand aan de tweede training goed losgegaan. Met wat flinke regenbuien zullen de rijders meer en meer uitgedaagd gaan worden. Ook voor Verstappen wordt dit aftasten aangezien hij voor het eerst in het donker zal gaan rijden op de Nordschleife. Wellicht dat de Nederlander - die te boek staat als een van de grootste F1-coureurs aller tijden - met zijn wenkbrauwen gaat fronsen. 

Voorlopig kijkt Verstappen tijdens de tweede sessie nog toe. Momenteel is het Auer die de honneurs waarneemt op de Nürburgring. De verwachting is dat Verstappen op korte termijn in zal stappen in zijn Mercedes met kleurstelling van Red Bull Racing

 GT3 brengt Verstappen terug naar de roots

Verstappen heeft al meerdere malen aangegeven verliefd te zijn op het GT3-racen op de Nürburgring. De 28-jarige opperde eerder al dat ook de 24 uur van Spa-Francorchamps in zijn hoofd spookte, maar door zijn drukke schema in de Formule 1, was dat doel onhaalbaar in 2025. 

Mogelijk komt Verstappen binnenkort naast de F1 en GT3 ook nog in andere raceklassen uit. Ford - partner van Red Bull - kwam met het idee om hun stercoureur in een hypercar te laten rijden. 

Reacties (3)

  • AUDI_F1

    Posts: 3.782

    Ik ben beneiuwd.

    • 14 mei 2026 - 21:52
  • F1 bekijker

    Posts: 314

    Alleen Verstappen?

    • 14 mei 2026 - 21:52
    • snailer

      Posts: 32.845

      De tijden zullen bliijven staan zoals ze staan. Het laatste deel is 1 groot waterballet.

      Niemand hoeft naar mijn mening aan de bak. Alleen moet Verstappen tonden dat hij in het donker kan rijden. Dat is een formaliteit gebleken.

      • 14 mei 2026 - 22:02

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

