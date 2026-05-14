Max Verstappen is voor het eerst in het donker de baan opgegaan op de Nürburgring Nordschleife. De Nederlander nam zojuist het stuur over van zijn teamgenoot Daniel Juncadella, en het is zijn eerste ervaring met het racen in het donker. Voor hem is het belangrijk, want anders mocht hij geen nachtstints rijden in de 24-uursrace.

Verstappen en zijn teamgenoten Juncadella, Jules Gounon en Lucas Auer zijn begonnen met hun jacht op de zege in de 24 uur van de Nürburgring. In de eerste sessie van de dag zaten ze er al goed bij, en nu hebben ze het gas in de avondsessie ook ingetrapt. Auer begon aan de sessie, waarna Gounon en Juncadella hun rondjes draaiden op het halfnatte circuit.

Wat is er nieuw voor Verstappen?

Verstappen had nog geen rondje kunnen rijden in het donker, en heeft nu dus zijn debuut in deze omstandigheden gemaakt. Voor de viervoudig wereldkampioen Formule 1 is dat van belang, omdat een coureur meters moet hebben gemaakt in het donker om in de race zelf een nachtstint te mogen rijden. Verstappen wilde tijdens de kwalificatieraces van vorige maand in het donker rijden, maar dat ging niet door vanwege het dodelijke ongeval van Juha Miettinen.

Wachten op de kans

Verstappen moest even wachten voordat hij de auto in kon, want zijn team voerde na de stint van Juncadella nog een servicebeurt uit. Verstappen kreeg in zijn eerste meters direct te maken met lastige omstandigheden, want vlak voor tien uur begon het weer hard te regenen. Het is al de hele dag wisselvallig, en aan het einde van de middagsessie was het zelfs aan het hagelen.

De regen zorgde er in deze sessie voor dat er veel uitstel was. Rond 22:00 werd de regen zeer heftig, en duurde het langer voordat ze de baan opkwamen. Verstappen zat al in de auto, maar hij besloot toch weer uit te stappen.

Voorbereiden op het echte werk

Voor Verstappen geldt deze sessie als een simpele trainingssessie, omdat het voor de topcoureurs morgen pas echt om de knikkers gaat. Op vrijdag worden de drie Top Quali's afgewerkt, waarin de strijd om de pole position wordt beslist. Verstappens team heeft zich nog niet gekwalificeerd voor de TQ3, en ze moeten dus de hele dag 'aan' staan.