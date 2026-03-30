Max Verstappen en de Formule 1 lijken steeds verder uit elkaar te groeien. De viervoudig wereldkampioen van Red Bull Racing kan zich niet aarden met de nieuwe auto's en liet zelfs na de GP van Japan doorschemeren serieus over zijn toekomst na te willen gaan denken. Maar hoe realistisch is een vertrek van de Nederlander nou echt uit de koningsklasse van de autosport?

De nieuwe auto's in de F1 hebben voor meer discussie dan ooit tevoren veroorzaakt. Met name het vele managen van de batterij met als gevolg niet elke bocht meer vol gas aan te kunnen vallen, heeft bij velen de wenkbrauwen laten fronsen. Niet alleen Verstappen, maar ook wereldkampioenen Lando Norris en Fernando Alonso schroomden niet om de nieuwe bolides met de grond gelijk te maken.

Verstappen's reactie in Japan zei alles

Al voordat de nieuwe reglementen - waar heel veel van tevoren over gezegd is - gaf Verstappen aan geen voorstander te zijn. Na de wintertest in Bahrein en de recent verreden races in Australië, China en Japan deinsde hij dan ook niet terug en omschreef hij de bolides als 'Formule E op steroïden' en 'Mario Kart'.

Nadat hij Pierre Gasly inhaalde in de voorlaatste bocht in Japan en meteen daarna op het rechte stuk met een lege batterij weer werd ingehaald, reageerde Verstappen op een veelzeggende manier. Door het zwaaiende handje van de Nederlander droop het cynisme van de RB22 af. Nadien vertelde hij de internationale pers dat hij het station van boos en teleurgesteld zijn, allang voorbij is.

Verstappen vertrekt mogelijk uit F1

Maar Verstappen liet vervolgens iets doorschemeren waar de gemiddelde F1-fan van moest schrikken. Aangezien hij voorlopig niet meedoet om de overwinning en hij geen enkel plezier beleeft met de nieuwe auto's, dreigde hij zelfs met een mogelijk vertrek uit de koningsklasse van de autosport.

Ondanks dat hij niet vaak spreekt over zijn toekomst, deed hij dat deze keer wel tegenover de aanwezige pers. "Het leven gaat door hé. Het is niet alleen de Formule 1 in het leven", zo klonk het veelzeggend tegenover Viaplay.

Hoe realistisch is een vertrek van Verstappen?

Een vertrek van Verstappen uit de sport waar hij al meer dan tien jaar een van meest prominente figuren is, lijkt dichterbij dan ooit te zijn. Ondanks dat de Nederlander over een contract bij Red Bull beschikt tot 2028, heeft hij naar verluidt een aantal clausules in zijn verbintenis zitten. Zo kan hij het team uit Milton Keynes verlaten wanneer hij in juli niet in de top-3 van het klassement staat. Nu Mercedes, Ferrari en McLaren op het oog een betere auto ter beschikking hebben, is dat scenario allesbehalve uitgesloten.

Daarnaast is adviseur en ontdekker van de viervoudig wereldkampioen - Helmut Marko - vertrokken bij Red Bull. Ook daarover werd beweerd dat Verstappen, mits de Oostenrijker het team zal verlaten, ook een exit kon forceren.

Verstappen heeft in ieder geval genoeg in het verschiet liggen, wil hij daadwerkelijk uit de F1 vertrekken na 2026. De 28-jarige is naast zijn werkzaamheden in de grootste raceklasse volop bezig met het testen en racen in GT3-bolides.