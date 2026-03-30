Analyse: Hoe realistisch is het dat Verstappen uit Formule 1 vertrekt?

Max Verstappen en de Formule 1 lijken steeds verder uit elkaar te groeien. De viervoudig wereldkampioen van Red Bull Racing kan zich niet aarden met de nieuwe auto's en liet zelfs na de GP van Japan doorschemeren serieus over zijn toekomst na te willen gaan denken. Maar hoe realistisch is een vertrek van de Nederlander nou echt uit de koningsklasse van de autosport? 

De nieuwe auto's in de F1 hebben voor meer discussie dan ooit tevoren veroorzaakt. Met name het vele managen van de batterij met als gevolg niet elke bocht meer vol gas aan te kunnen vallen, heeft bij velen de wenkbrauwen laten fronsen. Niet alleen Verstappen, maar ook wereldkampioenen Lando Norris en Fernando Alonso schroomden niet om de nieuwe bolides met de grond gelijk te maken. 

Verstappen's reactie in Japan zei alles

Al voordat de nieuwe reglementen - waar heel veel van tevoren over gezegd is - gaf Verstappen aan geen voorstander te zijn. Na de wintertest in Bahrein en de recent verreden races in Australië, China en Japan deinsde hij dan ook niet terug en omschreef hij de bolides als 'Formule E op steroïden' en 'Mario Kart'. 

Nadat hij Pierre Gasly inhaalde in de voorlaatste bocht in Japan en meteen daarna op het rechte stuk met een lege batterij weer werd ingehaald, reageerde Verstappen op een veelzeggende manier. Door het zwaaiende handje van de Nederlander droop het cynisme van de RB22 af. Nadien vertelde hij de internationale pers dat hij het station van boos en teleurgesteld zijn, allang voorbij is. 

Verstappen vertrekt mogelijk uit F1

Maar Verstappen liet vervolgens iets doorschemeren waar de gemiddelde F1-fan van moest schrikken. Aangezien hij voorlopig niet meedoet om de overwinning en hij geen enkel plezier beleeft met de nieuwe auto's, dreigde hij zelfs met een mogelijk vertrek uit de koningsklasse van de autosport. 

Ondanks dat hij niet vaak spreekt over zijn toekomst, deed hij dat deze keer wel tegenover de aanwezige pers. "Het leven gaat door hé. Het is niet alleen de Formule 1 in het leven", zo klonk het veelzeggend tegenover Viaplay. 

Hoe realistisch is een vertrek van Verstappen?

Een vertrek van Verstappen uit de sport waar hij al meer dan tien jaar een van meest prominente figuren is, lijkt dichterbij dan ooit te zijn. Ondanks dat de Nederlander over een contract bij Red Bull beschikt tot 2028, heeft hij naar verluidt een aantal clausules in zijn verbintenis zitten. Zo kan hij het team uit Milton Keynes verlaten wanneer hij in juli niet in de top-3 van het klassement staat. Nu Mercedes, Ferrari en McLaren op het oog een betere auto ter beschikking hebben, is dat scenario allesbehalve uitgesloten. 

Daarnaast is adviseur en ontdekker van de viervoudig wereldkampioen - Helmut Marko - vertrokken bij Red Bull. Ook daarover werd beweerd dat Verstappen, mits de Oostenrijker het team zal verlaten, ook een exit kon forceren. 

Verstappen heeft in ieder geval genoeg in het verschiet liggen, wil hij daadwerkelijk uit de F1 vertrekken na 2026. De 28-jarige is naast zijn werkzaamheden in de grootste raceklasse volop bezig met het testen en racen in GT3-bolides. 

  • 8
  • 30 maa 2026 - 11:15
  • OrangeArrows

    Posts: 3.370

    Max zet de boel op scherp en probeert regelveranderingen te forceren. Niemand is gebaat bij een vroegtijdig vertrek van Max uit de F1. Misschien neemt hij wel een sabbatical om zijn motivatie te hervinden. Kan mij ook niet voorstellen dat Red Bull zijn laatste team is. Zie hem na 2028 nog wel bij Mercedes rijden.

    • + 4
    • 30 maa 2026 - 10:55
  • Joeppp

    Posts: 8.476

    Ik ben benieuwd of iemand een voorbeeld weet waarbij een topsporter op het allerhoogste niveau er mee stopt omdat de sport een verandering heeft doorgevoerd waardoor de motivatie en het plezier volledig is verdwenen. Voetballers en coureurs die ruzie krijgen met hun team zijn aan de orde van de dag maar ik kan geen 1 voorbeeld aanhalen dat de sport in 1x niet meer interessant is. Wanneer Max daadwerkelijk stopt en in andere klasses wel gaat rijden zou dit de grootste afgang ooit zijn voor een sportorganisatie maar ik denk ook dat het Max nog groter maakt in aanzien dan dat hij al is.

    • + 6
    • 30 maa 2026 - 10:55
    • Erik FW34

      Posts: 3.872

      Casey Stoner?

      • + 1
      • 30 maa 2026 - 10:58
    • Joeppp

      Posts: 8.476

      Ja, maar die was toch ook ziek?

      • + 1
      • 30 maa 2026 - 11:03
    • Erik FW34

      Posts: 3.872

      Ik meen dat hij 2008 enkele races had gemist maar pas in 2012 gestopt is.
      Wat ik herinner is dat er destijds niet over de ziekte gesproken werd maar de richting van de sport "show en commercielen" belangen. Dat is ook de ontwikkeling van de F1.

      Zelf wordt ik ongelukkig van de term "show". Show is nep en nep is ruk.

      Als ik een show wil zien ga ik wel naar het circus. Kijken hoe acrobaten door de lucht vliegen.

      • + 5
      • 30 maa 2026 - 11:08
    • da_bartman

      Posts: 6.517

      Ik denk Tom Dumoulin, Alles in het wielrennen werd te wetenschappelijk en vooral bij zijn team Jumbo-visma. Ik heb het idee dat Fem van Empel een beetje in dat zelfde schuitje zit/zat.

      • + 0
      • 30 maa 2026 - 11:11
    • Hagueian

      Posts: 8.652

      Hij kon het aantal journalisten en camera's niet meer verdragen. Toen is hij lekker gaan vissen zei hij.

      • + 0
      • 30 maa 2026 - 11:25
  • Larry Perkins

    Posts: 63.874

    • + 8
    • 30 maa 2026 - 11:15
    • Hagueian

      Posts: 8.652

      Ja tegen die tijd stapt men wel over naar de Verstappen naar Mercedes? verhalen. Daar gaat het de tweede seizoenshelft over.

      • + 2
      • 30 maa 2026 - 11:26
    • Larry Perkins

      Posts: 63.874

      Zou mooi zijn als Kimi dan ruim voor Gluiperige George staat en de laatste dan zonder zelfreflectie flink om zich heen slaat, vooral naar Mercedes. Dat voedt die verhalen dan nog meer...

      • + 3
      • 30 maa 2026 - 11:57
    • Hagueian

      Posts: 8.652

      Wat er ook gebeurt, ik hoop dat Kimi dit vol gaat houden.

      • + 0
      • 30 maa 2026 - 14:49
  • da_bartman

    Posts: 6.517

    Er is nog maar één vraag: Wat is de datum waarop de Exit-clausule bij RedBull gelicht kan worden? Die Exit-clausule wordt niet gebruikt om naar een ander team te vertrekken maar om de Formule Mariokart vaarwel te zeggen.

    • + 2
    • 30 maa 2026 - 11:31
    • iOosterbaan

      Posts: 2.143

      Volgens mij was dit de stand bij ingaan zomerstop. 26 juli dus, dat is de zondag vd GP van Hongarije.

      • + 0
      • 30 maa 2026 - 12:27
  • Beri

    Posts: 6.859

    De Telegraaf, Erik van Haren, heeft vanochtend alles op scherp gezet; er is een zeer reëele kans dat Verstappen na 2026 de Formule 1 verlaat.

    • + 0
    • 30 maa 2026 - 12:56
    • Wingleader

      Posts: 3.391

      Ik voorspel dat Verstappen dit seizoen niet vol maakt. Die is er helemaal klaar mee.

      • + 3
      • 30 maa 2026 - 13:18
  • Pietje Bell

    Posts: 34.010

    F1, een verlies van 20% in zes maanden.

    pbs.twimg.com/medi(...)tg8U?format=jpg&;name=small

    • + 0
    • 30 maa 2026 - 14:14

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
98
2
Ferrari
67
3
McLaren
18
4
Haas F1
17
5
Red Bull Racing
12
6
Racing Bulls
12
7
Alpine F1
10
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.453
  • Podiums 127
  • Grand Prix 235
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
show sidebar