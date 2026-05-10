Toto Wolff heeft zich uitgesproken over de interne strijd bij Mercedes tussen Kimi Antonelli en George Russell. De Oostenrijkse teambaas ziet hoe Antonelli de afgelopen races indruk maakt, maar benadrukt tegelijkertijd dat Russell volgens hem snel weer op zijn vertrouwde niveau zal terugkeren.

De prestaties van Mercedes lagen de voorbije Grands Prix onder een vergrootglas. Waar Antonelli de laatste races steeds vaker de aandacht naar zich toetrok, kende Russell een lastigere periode met een mix van pech, technische problemen en eigen fouten.

Wolff prijst Antonelli: ‘De stopwatch liegt niet’

Wolff stak zijn bewondering voor de jonge Italiaan niet onder stoelen of banken en wees op de resultaten van de afgelopen raceweekenden. Volgens de Mercedes-teambaas is er uiteindelijk maar één objectieve maatstaf in de Formule 1. “Dat is precies wat deze sport zo mooi maakt: de stopwatch liegt nooit”, stelde Wolff in gesprek met Gazzetta Dello Sport. “En als je daarnaar kijkt, zie je dat Kimi de laatste drie Grands Prix heeft gewonnen binnen het team. Dat heeft hij gewoon verdiend.”

Daarmee erkent Wolff dat Antonelli momenteel de bovenliggende partij is bij Mercedes. De jonge coureur wist volgens de Oostenrijker optimaal te profiteren van zijn kansen en leverde prestaties af die simpelweg niet genegeerd kunnen worden.

Wolff neemt Russell in bescherming

Toch weigert Wolff om Russell af te schrijven. Volgens de Mercedes-baas speelden verschillende omstandigheden een grote rol in de mindere resultaten van de Brit. “George heeft het de laatste races moeilijker gehad, maar dat kwam niet alleen door hemzelf”, legde Wolff uit. “Soms waren er problemen vanuit het team, soms zat het tegen en in Miami maakte hij ook zelf fouten.”

Desondanks heeft Wolff alle vertrouwen in een snelle comeback van Russell. De Mercedes-teambaas verwacht al tijdens de Grand Prix van Canada een reactie van zijn coureur. “Wij weten precies hoeveel kwaliteit George heeft. Ik twijfel er geen seconde aan dat hij in Canada weer competitief zal zijn en het zijn rivalen meteen lastig gaat maken”, besloot Wolff.