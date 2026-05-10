Wolff klapt uit de school: "Russell deed het gewoon niet goed in Miami"

Toto Wolff heeft zich uitgesproken over de interne strijd bij Mercedes tussen Kimi Antonelli en George Russell. De Oostenrijkse teambaas ziet hoe Antonelli de afgelopen races indruk maakt, maar benadrukt tegelijkertijd dat Russell volgens hem snel weer op zijn vertrouwde niveau zal terugkeren.

De prestaties van Mercedes lagen de voorbije Grands Prix onder een vergrootglas. Waar Antonelli de laatste races steeds vaker de aandacht naar zich toetrok, kende Russell een lastigere periode met een mix van pech, technische problemen en eigen fouten.

Wolff prijst Antonelli: ‘De stopwatch liegt niet’

Wolff stak zijn bewondering voor de jonge Italiaan niet onder stoelen of banken en wees op de resultaten van de afgelopen raceweekenden. Volgens de Mercedes-teambaas is er uiteindelijk maar één objectieve maatstaf in de Formule 1. “Dat is precies wat deze sport zo mooi maakt: de stopwatch liegt nooit”, stelde Wolff in gesprek met Gazzetta Dello Sport. “En als je daarnaar kijkt, zie je dat Kimi de laatste drie Grands Prix heeft gewonnen binnen het team. Dat heeft hij gewoon verdiend.”

Daarmee erkent Wolff dat Antonelli momenteel de bovenliggende partij is bij Mercedes. De jonge coureur wist volgens de Oostenrijker optimaal te profiteren van zijn kansen en leverde prestaties af die simpelweg niet genegeerd kunnen worden.

Wolff neemt Russell in bescherming

Toch weigert Wolff om Russell af te schrijven. Volgens de Mercedes-baas speelden verschillende omstandigheden een grote rol in de mindere resultaten van de Brit. “George heeft het de laatste races moeilijker gehad, maar dat kwam niet alleen door hemzelf”, legde Wolff uit. “Soms waren er problemen vanuit het team, soms zat het tegen en in Miami maakte hij ook zelf fouten.”

Desondanks heeft Wolff alle vertrouwen in een snelle comeback van Russell. De Mercedes-teambaas verwacht al tijdens de Grand Prix van Canada een reactie van zijn coureur. “Wij weten precies hoeveel kwaliteit George heeft. Ik twijfel er geen seconde aan dat hij in Canada weer competitief zal zijn en het zijn rivalen meteen lastig gaat maken”, besloot Wolff.

  • F1jos

    Posts: 5.223

    Prestaties wegen zwaarder dan reputatie of ervaring.
    Antonelli bewijst momenteel dat hij het tempo én de consistentie heeft om een toekomstig kopman van Mercedes te worden.

    Dat is opvallend, omdat Antonelli nog steeds als rookie wordt gezien en pas net zijn eerste volledige seizoen op het hoogste niveau rijdt.

    • + 2
    • 10 mei 2026 - 10:58
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.210

    Vriend zal op moeten schieten, want ik stap zó over naar 'n ander...heeftie he-le-maal niemand meer als vriend in de lage landen.

    • + 2
    • 10 mei 2026 - 11:14
    • F1jos

      Posts: 5.223

      Naar die lelijke oVerstappen.

      • + 3
      • 10 mei 2026 - 11:22

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

GB George Russell 63
  • Team Mercedes
  • Punten 1.112
  • Podiums 26
  • Grand Prix 156
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 15 feb 1998 (28)
  • Geb. plaats King's Lynn, Groot Brittannië
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,85 m
