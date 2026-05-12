Kimi Antonelli blijft verbazen in de Formule 1. De jonge Mercedes-coureur pakte in Miami zijn derde Grand Prix-zege op rij en verstevigde daarmee zijn leiding in het wereldkampioenschap. Voor George Russell dreigt de situatie ondertussen steeds pijnlijker te worden. Oud-coureur Ralf Schumacher ziet de machtsverhoudingen bij Mercedes kantelen en waarschuwt de Brit.

Waar Russell nog sterk begon met winst in Australië, lijkt hij inmiddels volledig overvleugeld te worden door zijn piepjonge teamgenoot. Antonelli won achtereenvolgens in China, Japan en Miami, terwijl Russell in Florida zichtbaar worstelde en met moeite als vierde finishte. Het verschil in de WK-stand bedraagt inmiddels twintig punten.

‘Antonelli reed in een compleet andere wereld’

Schumacher spaart Russell niet na het raceweekend in Miami en stelt dat Antonelli zijn teamgenoot op alle fronten aftroefde. Vooral het verschil in tempo viel volgens de Duitser op.

“Als ik heel eerlijk ben, heeft Antonelli Russell in Miami volledig zoek gereden. De verschillen waren gigantisch, zeker qua racesnelheid. Kimi zat in een totaal andere flow met die Mercedes en dat moet voor George bijzonder pijnlijk zijn geweest”, klinkt het in de podcast Backstage Boxengasse.

Volgens Schumacher speelt die ontwikkeling Mercedes juist in de kaart. “Voor Toto Wolff is dit eigenlijk het perfecte scenario. Hij heeft nu een coureur die serieus voor de wereldtitel kan gaan, terwijl Russell de belangrijke punten meepakt. Je merkt bovendien dat het team zich steeds meer richting Antonelli begint te bewegen.”

‘Russell dreigt Bottas-rol te krijgen’

De voormalig F1-coureur verwacht dat Russell snel in de problemen kan komen als hij het momentum niet weet te keren. Binnen teams verschuift de aandacht volgens Schumacher namelijk razendsnel richting de snelste rijder.

“Op een bepaald moment gaat een team luisteren naar degene die resultaten levert. Antonelli krijgt steeds meer invloed, ook via zijn engineer. Als Russell dit niet snel omdraait, dreigt hij gewoon in die tweede rijder-rol terecht te komen, zoals Bottas dat vroeger had naast Hamilton”, voorspelt Schumacher.

De Duitser plaatst ook vraagtekens bij Russells houding. “Ik heb soms het gevoel dat George zich anders voordoet dan hij echt is. Dat keurige, typisch Britse imago begint zich een beetje tegen hem te keren. Misschien zou het hem helpen als hij zich wat opener opstelt en gewoon eerlijk toegeeft dat het nu lastig gaat. Want iedereen ziet dat hij momenteel worstelt. Al blijft het seizoen natuurlijk nog lang.”