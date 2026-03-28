Jaagt de Formule 1 Max Verstappen weg met nieuwe regels?

Max Verstappen beleefde vandaag een dag om snel te vergeten. In de kwalificatie op het circuit van Suzuka in Japan kwam hij niet verder dan de elfde tijd, en na afloop was hij niet gefrustreerd. Verstappen was niet eens boos, en speculeerde hardop over stoppen met de Formule 1. Jaagt de sport haar grootste superster op deze manier weg?

Jarenlang ging het in de Formule 1-wereld over 2026; het jaar van de nieuwe regels. Iedereen vroeg zich af wat dit zou doen voor de sport, maar Max Verstappen zag de bui al hangen. Een paar jaar geleden probeerde hij de nieuwe auto's uit op de simulator, en hij luidde direct de noodklok. Verstappens waarschuwingen waren echter aan dovemansoren gericht, want zijn vrees kwam dit jaar uit.

De invloed van de batterijen is te groot, waardoor de coureurs niet in staat zijn om ouderwets te pushen. Er ontstaat een fenomeen dat luistert naar de naam superclipping, en dat was ook dit weekend weer te zien. In de run van de gevreesde 130R naar de laatste chicane verliezen de coureurs veel topsnelheid, terwijl ze niet van hun gas gaat. Het zorgt voor frustratie bij Verstappen én de fans. De Formule 1 doet er alles aan om dit de kop in te drukken, door de beelden van dit fenomeen zo min mogelijk te delen.

Waarom is Verstappen niet gefrustreerd?

In de afgelopen weken haalde Verstappen meerdere keren keihard uit naar de nieuwe regels. Tijdens de testweek in Bahrein omschreef hij het als 'Formule E op steroïden', en in China kwam hij weer met de vergelijking met Mario Kart. Een volle batterij voelt voor Verstappen immers als een soort paddenstoel in de game.

Toen Verstappen vandaag in de kwalificatie niet verder kwam dan de elfde tijd, verwachtte iedereen een furieuze coureur. Toen hij zich meldde voor de camera's maakte hij echter een compleet andere indruk; hij was haast gelaten. Verstappen stelde dat hij niet eens meer boos of gefrustreerd was, het was eerder een raar gevoel. Verstappen stelde daarna dat hij persoonlijk veel uit te zoeken heeft. Hij suggereerde dat dit ook te maken heeft met zijn toekomst in de sport.

Jagen de regels Verstappen weg?

Dit zorgde direct voor speculatie, want wil Verstappen echt stoppen? Hij lijkt immers geen lol meer te halen uit de Formule 1, en zijn motivatie lijkt ook te zijn verdwenen. Daarnaast haalt hij wél lol uit het rijden met GT3-bolides op de Nürburgring, dus een alternatief heeft hij al. 

Moet de Formule 1 vrezen voor het vertrek van één van zijn grootste supersterren? Er is niemand die daar een goed antwoord op kan geven, maar het is een feit dat Verstappen ontevreden is. Eén ding is zeker: de Formule 1 speelt met vuur. Als de regels op bepaalde punten niet worden aangepast, kan het verhaal snel voorbij zijn.

F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing GP Japan 2026

Reacties (7)

Login om te reageren
  919

    Posts: 4.103

    Beetje overbodige vraag, het jaagt Verstappen de F1 uit, en heel veel kijkers idem dito, ongeacht Verstappen.

    • + 6
    • 28 maa 2026 - 17:30
  Need5Speed

    Posts: 3.615

    Niet alleen Max. Ik ga hier de wekker niet voor verzetten. Ik zie wel wat het geworden is, als het me kan schelen.

    Maar binnenkort een paar GT3 races, die gaat Ik live kijken.

    • + 4
    • 28 maa 2026 - 17:31
  Need5Speed

    Posts: 3.615

    Zelfs de F1 Academy is leuker dan dit.

    • + 3
    • 28 maa 2026 - 17:33
    Kampsie

      Posts: 1.621

      Ja ook nog echt, ik vond de meiden race leuker dan de f1 in China.

      • + 0
      • 28 maa 2026 - 17:52
  Joeppp

    Posts: 8.457

    Wat ik gewoon niet snap is dat er hier, en ik neem aan dat dat fans van de F1 of een coureur zijn, zeggen dat er niet naar de coureurs geluisterd moet worden. Ze verdienen veel dus moeten ze hun mond houden. In mijn ogen heeft elke sport juist mensen nodig die zich uitspreken tegen bestuurders die er een potje van maken ook al gaat het tegen de belangen van dat moment in. Ik heb het al ergens anders geschreven maar de grote der aarde in een sport zoals Senna, Jordan, Woods. M. Ali, Cruijff en ook Max steken hun kom boven het maaiveld uit puur en alleen om de sport te verbeteren en wanneer bestuurderders er een zooitje van maken daar tegenin te gaan. Het zijn mensen die van het moment dat ze geboren zijn leiders zijn geworden en daarbij de allerallerbeste in wat ze doen. Hoe kan je zo stom zijn om daar niet naar te luisteren? En dan zitten er hier mensen die vinden dat Max zijn mond moet houden. Ik vind het echt onbegrijpelijk! Ik heb dit jaar FP1 en Fp2 live gezien van Australie en het was vreselijk. China heb ik de samenvattingen gezien van de kwali en race en van Japan heb ik nog niks gezien. Maar waarom zou ik kijken als ik de uitspraken van Leclerc en Alonso en Max hier al gelezen heb. Het is echt vreselijk wat er gebeurd is en dan maar zeggen dat mensen zoals ik niet tegen veranderingen kunnen. Veranderingen zijn goed! Maar je moet niet de kern uit iets slopen wat al bijna 100 jaar bestaat en succesvol was. De mensen die Max hierin ongelijk geven snap ik echt niet, ook niet een klein beetje.

    • + 6
    • 28 maa 2026 - 17:40
    Pietje Bell

      Posts: 33.955

      De F1 WAS het summum van de autosport. Alleen de allerbeste coureurs te wereld schopten het tot in de F1.
      Momenteel maakt het niet meer uit hoe goed je bent. Wie het beste met de accu om kan gaan staat bovenaan. Zoals Alonso al terecht opmerkte:
      "We are driving for the Battery WC".

      • + 0
      • 28 maa 2026 - 17:59

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
98
2
Ferrari
67
3
McLaren
18
4
Haas F1
17
5
Red Bull Racing
12
6
Racing Bulls
12
7
Alpine F1
10
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.453
  • Podiums 127
  • Grand Prix 235
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

