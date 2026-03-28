Max Verstappen beleefde vandaag een dag om snel te vergeten. In de kwalificatie op het circuit van Suzuka in Japan kwam hij niet verder dan de elfde tijd, en na afloop was hij niet gefrustreerd. Verstappen was niet eens boos, en speculeerde hardop over stoppen met de Formule 1. Jaagt de sport haar grootste superster op deze manier weg?

Jarenlang ging het in de Formule 1-wereld over 2026; het jaar van de nieuwe regels. Iedereen vroeg zich af wat dit zou doen voor de sport, maar Max Verstappen zag de bui al hangen. Een paar jaar geleden probeerde hij de nieuwe auto's uit op de simulator, en hij luidde direct de noodklok. Verstappens waarschuwingen waren echter aan dovemansoren gericht, want zijn vrees kwam dit jaar uit.

De invloed van de batterijen is te groot, waardoor de coureurs niet in staat zijn om ouderwets te pushen. Er ontstaat een fenomeen dat luistert naar de naam superclipping, en dat was ook dit weekend weer te zien. In de run van de gevreesde 130R naar de laatste chicane verliezen de coureurs veel topsnelheid, terwijl ze niet van hun gas gaat. Het zorgt voor frustratie bij Verstappen én de fans. De Formule 1 doet er alles aan om dit de kop in te drukken, door de beelden van dit fenomeen zo min mogelijk te delen.

Waarom is Verstappen niet gefrustreerd?

In de afgelopen weken haalde Verstappen meerdere keren keihard uit naar de nieuwe regels. Tijdens de testweek in Bahrein omschreef hij het als 'Formule E op steroïden', en in China kwam hij weer met de vergelijking met Mario Kart. Een volle batterij voelt voor Verstappen immers als een soort paddenstoel in de game.

Toen Verstappen vandaag in de kwalificatie niet verder kwam dan de elfde tijd, verwachtte iedereen een furieuze coureur. Toen hij zich meldde voor de camera's maakte hij echter een compleet andere indruk; hij was haast gelaten. Verstappen stelde dat hij niet eens meer boos of gefrustreerd was, het was eerder een raar gevoel. Verstappen stelde daarna dat hij persoonlijk veel uit te zoeken heeft. Hij suggereerde dat dit ook te maken heeft met zijn toekomst in de sport.

Jagen de regels Verstappen weg?

Dit zorgde direct voor speculatie, want wil Verstappen echt stoppen? Hij lijkt immers geen lol meer te halen uit de Formule 1, en zijn motivatie lijkt ook te zijn verdwenen. Daarnaast haalt hij wél lol uit het rijden met GT3-bolides op de Nürburgring, dus een alternatief heeft hij al.

Moet de Formule 1 vrezen voor het vertrek van één van zijn grootste supersterren? Er is niemand die daar een goed antwoord op kan geven, maar het is een feit dat Verstappen ontevreden is. Eén ding is zeker: de Formule 1 speelt met vuur. Als de regels op bepaalde punten niet worden aangepast, kan het verhaal snel voorbij zijn.