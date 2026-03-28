user icon
icon

Lege Verstappen denkt serieus na over F1-toekomst

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Lege Verstappen denkt serieus na over F1-toekomst

Max Verstappen lijkt helemaal klaar te zijn met de huidige Formule 1. De Nederlandse viervoudig wereldkampioen kwam in de kwalificatie in Japan niet verder dan de elfde tijd, en hij liet na afloop zijn hart spreken. Hij stelt dat er veel dingen zijn die hij moet uitzoeken, óók op persoonlijk vlak.

Verstappen baalde na afloop van de kwalificatie als een stekker. Hij is vanzelfsprekend niet blij met de elfde tijd en de prestaties van Red Bull, terwijl hij ook in zijn maag zit met de Formule 1-regels. Waar in de afgelopen weken nog de stoom uit zijn oren kwam, maakte hij nu een veel rustigere indruk.

Wat is het gevoel van Verstappen?

Verstappen liet aan de internationale media nogmaals weten dat zijn gevoel is veranderd: "Ik ben eerlijk gezegd niet eens meer gefrustreerd. Ik ben dat punt gewoon al voorbij. Dus dat is een beetje... Ik weet eigenlijk niet eens wat het juiste woord ervoor is. Ik weet eerlijk gezegd niet goed wat ik ervan moet maken. Echt, ik weet het gewoon niet."

Verstappen is een beetje de kluts kwijt, en lijkt zich niet meer op zijn plek te voelen in de Formule 1: "Er zijn waarschijnlijk geen woorden voor. Ik word niet eens meer boos, teleurgesteld of gefrustreerd door wat er nu allemaal speelt. Hopelijk kunnen we de komende weken of maanden nog een paar dingetjes oplossen."

Blijft Verstappen nog wel in de Formule 1?

Daar haalt Verstappen echter weinig motivatie uit. Hij liet eerder al doorschemeren dat hij zijn motivatie aan het verliezen is, en dat zingt nog steeds door zijn hoofd: "Je weet hoe ik over de dingen denk, toch? Dat hoef ik niet nog een keertje te zeggen. Er zijn gewoon veel dingen, ook voor mij persoonlijk, om uit te zoeken."

De vraag is wat Verstappen moet uitzoeken. Als hij antwoord geeft op deze vraag, lijkt dat niet veel goeds te voorspellen voor zijn toekomst in de sport: "Het leven moet ik uitzoeken. Het leven hier."

F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing GP Japan 2026

Reacties (31)

Login om te reageren
  • monzaron

    Posts: 862

    Stap uit deze Toto-show, Verstappen, echte racers gaan ten onder aan de nieuwe regels, En ja , AI zal de FIA tegemoet komen om de kijkers te bedonderen.☺️

    • + 8
    • 28 maa 2026 - 14:52
    • Regenrace

      Posts: 2.497

      Als Max zo principieel is als ie zegt dat ie is, gaat ie lekker Formule 2 rijden. Dan zijn al zijn problemen in een keer opgelost en houdt ie nog tijd over voor GT3.

      • + 3
      • 28 maa 2026 - 15:00
    • De Vogel is Geland

      Posts: 794

      Formule 2… Hij zal eerder een eigen raceklasse opzetten

      • + 3
      • 28 maa 2026 - 15:02
    • NicoS

      Posts: 20.467

      Je mag geen F2 meer rijden als je in de F1 gereden hebt.

      • + 9
      • 28 maa 2026 - 15:08
    • 919

      Posts: 4.103

      Het zijn vooral zijn principes die hem nu op dit moment nog in de Formule 1 houden. Hij is en blijft de spreekwoordelijke trouwe hond. Ik had de pijp aan Maarten gegeven.

      • + 3
      • 28 maa 2026 - 15:17
    • Spearhead

      Posts: 473

      @919 : "Ik had de pijp aan Maarten gegeven."

      Ik denk dat Maarten zijn pijpje zal krijgen na Abu Dhabi dit jaar.

      • + 0
      • 28 maa 2026 - 15:50
    • lhoekstra

      Posts: 4

      Regenrace weet nog niet zoveel van de diverse raceklasses en regels....

      • + 1
      • 28 maa 2026 - 16:40
    • HarryLam

      Posts: 5.355

      Per direct voorlopig stoppen met F1 is de beste statement die hij kan maken.

      • + 2
      • 28 maa 2026 - 17:11
    • Regenrace

      Posts: 2.497

      @Nicos De enige expliciete regel is een verblijfslimiet van 4 jaar, en de F2 kampioen mag zijn titel verdedigen. Maar speciaal voor jou en dat andere ventje: hij kan natuurlijk ook naar Super Formula.

      • + 0
      • 28 maa 2026 - 17:46
  • Mr.Rofl

    Posts: 904

    Lekker formule 1 vaarwel zeggen en je richten op leukere series en races. NLS, 24 uur van Nürburgring, 24 uur van Le Mans, 24 uur van Spa, 24 uur van Daytona.

    • + 13
    • 28 maa 2026 - 14:54
    • hupholland

      Posts: 9.771

      de formule 1 vaarwel zeggen betekend ook een extreem luxueus leventje vaarwel zeggen. Als hij doorgaat in de F1 wordt ie miljardair, als hij nu stopt dan kan hij met leuke projecten vast nog wel een leuk zakcentje bijverdienen, maar als je dan niet op de kosten gaat letten (van bv een prive vliegtuig) dan ga je zelfs misschien wel weer zakken in vermogen. Hoeft allemaal geen probleem te zijn, maar zo zijn er best wel wat sporters in de problemen gekomen nadat het grote geldinfuus was gestopt.
      En laten we nou niet net gaan doen of die andere klasse's zo leuk zijn. Er kan nog steeds niks tippen aan de F1. Een jaartje iets anders zou m misschien wel goed doen, maar de F1 is waar het hem allemaal om te doen was. Als hij nu denkt zonder gelukkiger te zijn, dan ja.. maak die keus dan maar. Ik vind het eigenlijk wel een beetje een non issue.

      • + 1
      • 28 maa 2026 - 16:42
    • Pietje Bell

      Posts: 33.954

      hupholland

      En laten we nou niet net gaan doen of die andere klasse's zo leuk zijn.
      Er kan nog steeds niks tippen aan de F1.

      Een jaartje iets anders zou m misschien wel goed doen, maar
      de F1 is waar het hem allemaal om te doen was.
      =========================================================

      Even corrigeren: Er KON niets tippen aan de F1. Op dit moment zijn
      veel race klassen vele malen leuker dan de F1.


      De OUDE F1, dáár was het Max om te doen!
      NIET de huidige F1, want daar valt niet in te racen zoals elke coureur wil!

      En wat zijn spaargeld betreft ...... Vermeulen heeft er wel voor gezorgd dat hij nooit meer om geld verlegen hoeft te zitten.
      Ook niet met de levensstijl die hij nu hanteert.

      • + 1
      • 28 maa 2026 - 17:02
  • Michael Schumacher

    Posts: 2.234

    En dat is zijn goed recht, al spreekt Max daar zelf niet direct over.

    Het zou een aderlating als een fenomenale coureur als Verstappen de sport vaarwel zegt, maar dat betekent verre van het einde van de sport. Jonge honden die nog van alles willen bewijzen staan al op, en zullen blijven opstaan. Daarbij is ook dit slechts een periode in de F1, net zoals voorgaande reglementen/coureurs/teams.

    • + 3
    • 28 maa 2026 - 14:57
  • dutchiceman

    Posts: 5.592

    Dit jaar zou ik het dan echt overwegen om naar een race te gaan.
    Zandvoort oid.
    Toch maar eieren voor mijn geld gekozen en het is de DTM geworden.
    Zonde wel.

    • + 5
    • 28 maa 2026 - 14:59
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 19.859

      Als je naar de DTM gaat neem dan wel gehoorbescherming mee.

      DTM en de GT races zijn interessanter dan F1.

      • + 0
      • 28 maa 2026 - 17:09
  • schwantz34

    Posts: 41.857

    Gewoon lekker naar het WEC overstappen Max, die krijgt met deze kunstmatige nepracelarij en rukregels (net als heel veel fans) zijn batterij never nooit meer opgeladen!

    • + 6
    • 28 maa 2026 - 15:28
  • MaxRaw

    Posts: 969

    2027, zonder ;
    - Max Verstappen
    - Fernando Alonso
    - Lewis Hamilton
    En dan valt het doek voor de FIA, Viaplay enz.

    • + 2
    • 28 maa 2026 - 15:28
    • Erik FW34

      Posts: 3.852

      Ik denk dat het wel meevalt. Nieuwe sterren staan altijd weer op.
      Coureurs zijn passanten ;-)

      Als ze wat gaan aanpassen in de batterijen / opwekken / vrijgave en het vervelende clipping is weg komt het wel weer goed.

      • + 3
      • 28 maa 2026 - 15:57
  • Sander

    Posts: 1.664

    Lekker in Brazilie gaan wonen met zijn schoon familie en vanuit daar Indycar gaan doen.

    • + 1
    • 28 maa 2026 - 15:30
    • Pietje Bell

      Posts: 33.954

      Max heeft aangegeven niet in de Indy Car te willen racen
      En in Brazilië gaan wonen en bij die gezellige/onbesproken schoonfamilie?
      Geloof je het zelf? Nog in geen 100 jaar!

      • + 2
      • 28 maa 2026 - 17:06
  • Larry Perkins

    Posts: 63.809

    To minimaal Miami krijgen we continue dit soort zeikberichten...

    • + 1
    • 28 maa 2026 - 15:49
  • Pietje Bell

    Posts: 33.954

    Het schijnt dat Max in april een avond het theater in gaat om allerlei verhalen te vertellen en vragen te beantwoorden. Dit alles aan de hand van bijbehorende beelden.

    www.instagram.com/p/DWbdYSgCdOV/

    • + 0
    • 28 maa 2026 - 16:21
  • Runningupthathill

    Posts: 18.525

    "Je mag geen F2 meer rijden als je in de F1 gereden hebt"

    Dat klopt gewoon niet en er is zelfs een rijder in het veld die dat bewijst.

    • + 1
    • 28 maa 2026 - 16:27
  • Pleen

    Posts: 874

    Elke andere race klasse wil Max maar al te graag inlijven. Indycars, Nascars, DTM, 24 Le Mans enz, hoewel hij altijd heeft aangegeven niets van ovals te willen weten. Ik weet zeker dat hij in elke andere klasse succesvol zal zijn. Zelfs in de F2 en F3 zal Max nog veel meer plezier beleven. Het DNA van de F1 is kaput, kaduk, broken, defective. Bij Q3 heb ik de TV uitgezet en ik denk dat ik halverwege de race morgen lekker wat anders ga doen. Ik heb iig genoten van alle jaren van F1, toen F1 nog echt F1 was. De rookiefan die tegenwoordig opgroeit in de hybride era zal het nooit begrijpen.

    • + 1
    • 28 maa 2026 - 16:31
  • VES

    Posts: 1.719

    De vraag is wat Verstappen moet uitzoeken. Als hij antwoord geeft op deze vraag, lijkt dat niet veel goeds te voorspellen voor zijn toekomst in de sport
    "Het leven moet ik uitzoeken. Het leven hier."

    Ik ben er stil van.

    Ik heb maar even “Brigitte Kaandorp - Zwaar leven” opgezet om het te relativeren.

    duck://player/BFugEoNNUFc

    https://www.youtube(PUNT)com/watch?app=desktop&v=BFugEoNNUFc&dp_isNewTab=1&dp_referrer=serp&dp_allowFirstVideo=1

    • + 2
    • 28 maa 2026 - 16:42
    • schwantz34

      Posts: 41.857

      Als nb f.cking F1 auto's!!! fors snelheid minderen ruim voor de remzone!! omdat de batterij leeg is op een recht stuk, en coureurs ook nog eens bewust langzamer door bochten moeten rijden om dat kolereding weer op te laden kan je al lang niet meer over een sport praten!

      Dat is gewoon lachwekkend vermaak voor domoren die gewoon geen ene reet verstand hebben van F1!

      • + 3
      • 28 maa 2026 - 16:56
  • Fibonacci

    Posts: 1.036

    1) wat zegt het contract? Is er een ontsnappingsclausule
    2) hoe kom ik zo snel mogelijk in een GT3 wagen?
    3) hoe vind ik een WEC team waarmee ik Le Mans kan winnen?

    4) lange neus naar de FIA en alle idioten die F1 effe dachten commercieel uit te kunnen melken

    • + 2
    • 28 maa 2026 - 16:55

JP Grand Prix van Japan

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

JPGrand Prix van Japan

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
98
2
Ferrari
67
3
McLaren
18
4
Haas F1
17
5
Red Bull Racing
12
6
Racing Bulls
12
7
Alpine F1
10
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.453
  • Podiums 127
  • Grand Prix 235
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar