Max Verstappen lijkt helemaal klaar te zijn met de huidige Formule 1. De Nederlandse viervoudig wereldkampioen kwam in de kwalificatie in Japan niet verder dan de elfde tijd, en hij liet na afloop zijn hart spreken. Hij stelt dat er veel dingen zijn die hij moet uitzoeken, óók op persoonlijk vlak.

Verstappen baalde na afloop van de kwalificatie als een stekker. Hij is vanzelfsprekend niet blij met de elfde tijd en de prestaties van Red Bull, terwijl hij ook in zijn maag zit met de Formule 1-regels. Waar in de afgelopen weken nog de stoom uit zijn oren kwam, maakte hij nu een veel rustigere indruk.

Wat is het gevoel van Verstappen?

Verstappen liet aan de internationale media nogmaals weten dat zijn gevoel is veranderd: "Ik ben eerlijk gezegd niet eens meer gefrustreerd. Ik ben dat punt gewoon al voorbij. Dus dat is een beetje... Ik weet eigenlijk niet eens wat het juiste woord ervoor is. Ik weet eerlijk gezegd niet goed wat ik ervan moet maken. Echt, ik weet het gewoon niet."

Verstappen is een beetje de kluts kwijt, en lijkt zich niet meer op zijn plek te voelen in de Formule 1: "Er zijn waarschijnlijk geen woorden voor. Ik word niet eens meer boos, teleurgesteld of gefrustreerd door wat er nu allemaal speelt. Hopelijk kunnen we de komende weken of maanden nog een paar dingetjes oplossen."

Blijft Verstappen nog wel in de Formule 1?

Daar haalt Verstappen echter weinig motivatie uit. Hij liet eerder al doorschemeren dat hij zijn motivatie aan het verliezen is, en dat zingt nog steeds door zijn hoofd: "Je weet hoe ik over de dingen denk, toch? Dat hoef ik niet nog een keertje te zeggen. Er zijn gewoon veel dingen, ook voor mij persoonlijk, om uit te zoeken."

De vraag is wat Verstappen moet uitzoeken. Als hij antwoord geeft op deze vraag, lijkt dat niet veel goeds te voorspellen voor zijn toekomst in de sport: "Het leven moet ik uitzoeken. Het leven hier."