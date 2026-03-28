Het team van Red Bull Racing kende een lastige kwalificatie op het circuit van Suzuka in Japan. Max Verstappen kwam niet verder dan de elfde tijd, en twijfelde na afloop hardop over zijn toekomst in de sport. Red Bull-teambaas Laurent Mekies wil de concentratie vasthouden, en stelt dat ze de problemen onder de loep gaan nemen.

Het nieuwe seizoen is voor Red Bull op een teleurstellende wijze begonnen. Ze liepen in de afgelopen weken tegen de nodige problemen aan, en zijn simpelweg niet in staat om de concurrentie van Mercedes, McLaren en Ferrari bij te houden. In de kwalificatie van vandaag worstelden ze met hun vorm, en viel Verstappen dus al af in Q2. Zijn teamgenoot Isack Hadjar wist zich nog naar de achtste tijd te worstelen.

'We hebben nog veel te doen'

Red Bull-teambaas Laurent Mekies begrijpt de frustratie van zijn twee coureurs, zo benadrukt hij in een persbericht van het team: "We hebben nog veel werk te doen en we staan nog ver van waar we willen staan. Het is een zware klus voor beide coureurs op het circuit. Sommige moeilijkheden die we hier tegenkomen, zijn niet anders dan de problemen die we in China hadden."

Wat gaat Red Bull nu doen?

Door het schrappen van de Grands Prix van Bahrein en Saoedi-Arabië heeft Red Bull straks een maand de tijd om aan de problemen te werken. Mekies wil dat zijn mensen dat ook gaan doen: "Ik wil iedereen in de fabriek graag bedanken. Ze werken hard aan het achterhalen van de oorzaken van onze beperkingen en ze zijn ook druk op zoek naar de juiste oplossingen."

"Het heeft misschien iets meer tijd nodig, maar het is de juiste weg om dieper te graven. We moeten begrijpen wat ons nu beperkt, om zo sterker terug te komen."

Wat is het doel van Red Bull?

Voor de Grand Prix van morgenochtend heeft Mekies niet zulke hoge verwachtingen: "Voor de race ligt voor ons de focus vooral op verder leren. We gaan alle data gebruiken die we maar kunnen krijgen om zo met meer ontwikkelingen te komen. We hebben na dit weekend weer wat tijd om aan de verdere ontwikkeling van de auto te werken."