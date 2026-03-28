user icon
icon

Red Bull kondigt onderzoek naar problemen Verstappen aan

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Het team van Red Bull Racing kende een lastige kwalificatie op het circuit van Suzuka in Japan. Max Verstappen kwam niet verder dan de elfde tijd, en twijfelde na afloop hardop over zijn toekomst in de sport. Red Bull-teambaas Laurent Mekies wil de concentratie vasthouden, en stelt dat ze de problemen onder de loep gaan nemen.

Het nieuwe seizoen is voor Red Bull op een teleurstellende wijze begonnen. Ze liepen in de afgelopen weken tegen de nodige problemen aan, en zijn simpelweg niet in staat om de concurrentie van Mercedes, McLaren en Ferrari bij te houden. In de kwalificatie van vandaag worstelden ze met hun vorm, en viel Verstappen dus al af in Q2. Zijn teamgenoot Isack Hadjar wist zich nog naar de achtste tijd te worstelen.

'We hebben nog veel te doen'

Red Bull-teambaas Laurent Mekies begrijpt de frustratie van zijn twee coureurs, zo benadrukt hij in een persbericht van het team: "We hebben nog veel werk te doen en we staan nog ver van waar we willen staan. Het is een zware klus voor beide coureurs op het circuit. Sommige moeilijkheden die we hier tegenkomen, zijn niet anders dan de problemen die we in China hadden."

Wat gaat Red Bull nu doen?

Door het schrappen van de Grands Prix van Bahrein en Saoedi-Arabië heeft Red Bull straks een maand de tijd om aan de problemen te werken. Mekies wil dat zijn mensen dat ook gaan doen: "Ik wil iedereen in de fabriek graag bedanken. Ze werken hard aan het achterhalen van de oorzaken van onze beperkingen en ze zijn ook druk op zoek naar de juiste oplossingen."

"Het heeft misschien iets meer tijd nodig, maar het is de juiste weg om dieper te graven. We moeten begrijpen wat ons nu beperkt, om zo sterker terug te komen."

Wat is het doel van Red Bull?

Voor de Grand Prix van morgenochtend heeft Mekies niet zulke hoge verwachtingen: "Voor de race ligt voor ons de focus vooral op verder leren. We gaan alle data gebruiken die we maar kunnen krijgen om zo met meer ontwikkelingen te komen. We hebben na dit weekend weer wat tijd om aan de verdere ontwikkeling van de auto te werken."

F1 Nieuws Max Verstappen Laurent Mekies Red Bull Racing GP Japan 2026

Reacties (6)

Login om te reageren
  • HarryLam

    Posts: 5.355

    3x raden, het onderzoek komt uit bij die Wache die alweer een augurk van een auto bedacht heeft.

    • + 4
    • 28 maa 2026 - 16:58
    • Pietje Bell

      Posts: 33.954

      Tuuuurlijk, Waché heeft helemaal in zijn uppie die wagen ontworpen.

      • + 2
      • 28 maa 2026 - 17:10
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 19.859

    "Red Bull kondigt onderzoek naar problemen Verstappen aan".

    Ze zijn begonnen met zijn jeugd op school en nu zijn ze aanbeland bij moeder en vader.
    Over moeders niets dan goeds, maar zijn vader, Jos, schijnt hem weleens achtergelaten te hebben bij 'n benzinepomp en nu zijn ze erachter gekomen dat dat bij Max nog 'n beetje wringt.
    Dus 'n deel van de oorzaak van de problemen hebben ze al kunnen achterhalen.


    Oh wacht, daar ging het niet over.....my bad!

    • + 2
    • 28 maa 2026 - 17:03
  • monzaron

    Posts: 862

    Wat onderzoek, gooi die Wache eruit, deze man was mede verantwoordelijk voor de exit van Newey bij Red Bull.

    • + 1
    • 28 maa 2026 - 17:25
  • Schumi-NR1

    Posts: 1.549

    “Change your fucking car”

    Deze wagen van Pierre Waché lijkt meer op auto van papier mache 🤣

    • + 1
    • 28 maa 2026 - 17:39
  • ILMOP

    Posts: 1.249

    Het is vrij simpel: bij RBR betalen ze momenteel de prijs voor het feit dat ze vorig seizoen lang zijn doorgegaan met het verbeteren van de wagen. Daardoor lopen ze achter de feiten aan.

    • + 0
    • 28 maa 2026 - 17:55

JP Grand Prix van Japan

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
98
2
Ferrari
67
3
McLaren
18
4
Haas F1
17
5
Red Bull Racing
12
6
Racing Bulls
12
7
Alpine F1
10
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.453
  • Podiums 127
  • Grand Prix 235
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar