Verstappen is de motivatie kwijt: "Het houdt een keertje op"

Max Verstappen lijkt er helemaal klaar mee te zijn na de mislukte kwalificatie in Japan. Op het circuit van Suzuka kwam hij niet verder dan de elfde tijd, en de moed begint hem in de schoenen te zakken. Sterker nog, hij lijkt nu zijn motivatie te verliezen.

Verstappen worstelde in de kwalificatie op het circuit van Suzuka met zijn Red Bull-bolide. Hij leek zich niet op zijn plek te voelen in de auto, en werd uiteindelijk door Racing Bulls-coureur Arvid Lindblad geëlimineerd in de kwalificatie. De elfde tijd is niet waar Verstappen het voordoet, maar na afloop was hij niet boos. 

Meer over Max Verstappen Kijk hier live en gratis naar Max Verstappen op de Nürburgring

Kijk hier live en gratis naar Max Verstappen op de Nürburgring

21 maa
 Gediskwalificeerde Verstappen bezorgt Nürburgring torenhoge kijkcijfers

Gediskwalificeerde Verstappen bezorgt Nürburgring torenhoge kijkcijfers

22 maa

Waar kijkt Verstappen naar uit?

Hij leek zijn schouders op te halen, en klonk opvallend uitgelaten bij de internationale media. Hij kijkt uit naar zijn vrije weekjes voordat het F1-circus weer losgaat in Miami: "Ik kijk uit naar hetgeen wat er in de tussentijd gaat gebeuren. Laten we het daar maar op houden..."

'Ik geef natuurlijk alles'

Verstappen gaat daarna toch verder met zijn verhaal: "Als ik in de auto zit, dan geef ik natuurlijk altijd alles. Maar ja, met hoe alles gaat... Niet alleen de auto, maar alles wat ik over de Formule 1 heb gezegd. Voor mij is het op dit moment niet leuk en het zal ook niet leuk zijn voor andere mensen. Als je 22 races van huis bent... Uiteindelijk moet je toch iets doen wat je leuk vindt in het leven."

"Ik denk dat dat geldt voor alle sporters. Als je mensen vraagt hoe ze het beste uit de performance kunnen halen, dan begint dat met leuk vinden. En als je het dan niet leuk meer vindt, dan denk ik dat je het beste er ook niet meer uit kan halen."

Ziet Verstappen het nog wel zitten?

De motivatie lijkt langzaam te verdwijnen bij Verstappen: "Met andere dingen probeer ik het nu natuurlijk wel leuk te houden, maar dat houdt ook een keertje op. We gaan het wel zien. We hebben een maand de tijd om veel te gaan analyseren. Hopelijk kunnen we weer wat nieuwe dingen meenemen naar Miami en is de auto dan beter te besturen. Maar dat valt natuurlijk buiten de andere dingen in de sport."

Bertrand Gachot

Posts: 409

De f1 is al definitief overleden na het afschaffen van de atmosferische monsters. Ik hoorde het Matthias Lauda vanochtend nog zeggen op de orf, de eerste keer dat hij op het circuit kwam kon hij het geluid niet geloven, en toen bleek de snelheid nog meer indruk te maken dan het geluid. Ja dat is ... [Lees verder]

  • 16
  • 28 maa 2026 - 10:46
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing GP Japan 2026

Reacties (25)

Login om te reageren
  • Flexwing

    Posts: 312

    Die gaat stoppen als het zo door gaat.
    De f1 gaat kapot zo.

    • + 13
    • 28 maa 2026 - 10:12
    • De Vogel is Geland

      Posts: 790

      Die is al stuk. Charles die eigenlijk moet liften in bochten om sneller te gaan

      • + 11
      • 28 maa 2026 - 10:24
    • monzaron

      Posts: 859

      Nee hoor, daar zorgt Toto voor. Met Antonelli als jongste Wk cijfert die alle problemen weg😜

      • + 3
      • 28 maa 2026 - 10:27
    • Giovanni

      Posts: 313

      Ik hoop het😁

      • + 1
      • 28 maa 2026 - 10:39
    • Bertrand Gachot

      Posts: 409

      De f1 is al definitief overleden na het afschaffen van de atmosferische monsters. Ik hoorde het Matthias Lauda vanochtend nog zeggen op de orf, de eerste keer dat hij op het circuit kwam kon hij het geluid niet geloven, en toen bleek de snelheid nog meer indruk te maken dan het geluid. Ja dat is voorbij (net als, 2 dagen kwalificatie, 1 compound rubber, 1,5 uur vrije training, bij-tanken, mooie ranke wagens, fantastische circuits Osterreichring, Hockenheimring, Sepang etc), dus de old-school volgers die alle veranderingen al hebben moeten slikken (slikken of stikken), blijven over.

      • + 16
      • 28 maa 2026 - 10:46
    • Snelrondje

      Posts: 8.966

      Hij stopt vast op korte termijn. De F1 gaat niet stuk. Wel zullen er fans verdwijnen. Zelf denk ik ook mn aandacht te verschuiven naar meer Moto en andere raceklassen. Maar heb niet de illusie dat F1 kapot gaat. Er zullen genoeg fans blijven die het stuivertjes wisselen door gebrek aan power leuk vinden. En dat is prima.

      • + 5
      • 28 maa 2026 - 11:02
    • F1 bekijker

      Posts: 175

      Die fans die kwamen om Max of andere rijders die zullen verdwijnen dus veranderd er iets? nee

      • + 3
      • 28 maa 2026 - 11:08
    • Tsak

      Posts: 93

      Laat de F1 maar flink op z'n bek gaan. Uit zoiets vervelends komt altijd wel iets anders beters voort. We moeten dat als (ex-)fans ondergaan.

      • + 9
      • 28 maa 2026 - 11:16
    • Verstoppen

      Posts: 2.109

      Het is tijd voor een nieuwe raceklasse; old-school lawaaiig en brandstofslurpend en gevaarlijk en snel.

      • + 11
      • 28 maa 2026 - 11:42
    • NicoS

      Posts: 20.455

      Ik kan niet wachten op Spa waar de F1 volledig op z’n bek gaat, dat circuit wordt één groot drama, laat maar gebeuren.
      Meerdere coureurs gaan steeds meer merken dat het één grote grap is.

      • + 3
      • 28 maa 2026 - 12:28
    • Snelrondje

      Posts: 8.966

      @Nico, daar heb je een punt. Circuits als Spa en Monza verdwijnen en daar komen circuits voor terug veie beter passen bij de karakters van de huidige F1 auto’s.

      • + 0
      • 28 maa 2026 - 12:44
  • Dreumeltje

    Posts: 31

    Tja, ik vind het ook steeds minder leuk.
    Ik kijk nu alleen de samenvatting nog maar, terwijl ik in 32jr de kwalificatie live moest zien.

    • + 12
    • 28 maa 2026 - 10:35
    • Williams_F1

      Posts: 1.393

      Moest?
      Gedwongen?

      • + 0
      • 28 maa 2026 - 10:38
    • Bertrand Gachot

      Posts: 409

      @ Dreumeltje hier ook een veteraan, ik vind deze regels ook RUK, maar ik moet zeggen ik ben een neutrale volger, (de rijders die ik echt intersessant vond zijn gestopt (Mansell, Patrese) of dood (Senna, Alboreto), of half dood daar zijn er ook een paar van helaas.) en ik vind dit toch een stuk beter te pruimen dan de dominante jaren van Vettel, Lewis en Max

      • + 3
      • 28 maa 2026 - 10:51
    • De Vogel is Geland

      Posts: 790

      Moeten in de zin van een goede opvoeding

      • + 1
      • 28 maa 2026 - 11:07
  • van lotje,g

    Posts: 1.207

    Lees net in krant,Leclerc noemt kwalificatie één grote grap.

    • + 7
    • 28 maa 2026 - 10:58
    • De Vogel is Geland

      Posts: 790

      Dat is het ook.

      • + 5
      • 28 maa 2026 - 11:07
    • MLTG

      Posts: 1.189

      Is natuurlijk Ferrari zelf die gewoon weer eens een foute tactiek gebruiken.
      Je weet hoe de regels zijn, je kent de capaciteit van de auto's en je houd er geen rekening mee en als je vermogen moet hebben is die er niet omdat je zelf er geen rekening mee hebt gehouden. Wat is dan de grap precies

      • + 1
      • 28 maa 2026 - 11:23
  • Sluweslager

    Posts: 234

    Ik moet zeggen dat ook ik door deze regelementen wijziging ook minder gemotiveerd ben om de races nog te krijken. Zit geen snelheid meer in die bakken en zelfs ik met mijn VW Transporter ga noog sneller door de snelste bocht op Sazuka dan de F1 auto's nu doen.

    • + 4
    • 28 maa 2026 - 11:09
  • John6

    Posts: 11.543

    Die rijders vinden er allemaal geen ene reet aan zo, maar goed als je auto nog redelijk snel is dan kan je er nog een beetje vrede mee hebben, het is te slecht eigenlijk om naar te kijken.

    Het is niet anders dit jaar kunnen ze bijna niets eraan veranderen.

    • + 6
    • 28 maa 2026 - 11:12
  • CliMax

    Posts: 289

    Nou even snel in 5min door de kwali heen gezapped maar ik voel t niet en t boeit me niet meer.
    RIP F1 2026.

    • + 10
    • 28 maa 2026 - 11:14
  • Erwinnaar

    Posts: 5.604

    Ik hoor een echte teamleider spreken.

    • + 2
    • 28 maa 2026 - 11:18
  • Erwinnaar

    Posts: 5.604

    Vanavond en morgen gelukkig IndyCar op Barbers.
    Mooi circuit.

    In Miami

    Ook Vijer is te volgen.

    • + 6
    • 28 maa 2026 - 11:23
    • CliMax

      Posts: 289

      Nog tips waar Indy het beste is te zien? Dat is buiten Ziggo om redelijk dichtgetimmerd hier lijkt het.

      • + 1
      • 28 maa 2026 - 11:39
  • MLTG

    Posts: 1.189

    En dan denk je terug aan de beginjaren met het groundeffect en het lachen wat RBR, Max en alle Max fans.
    Wat moesten ze lachen om Hamilton, de grappen konden niet op. Zullen die nog ooit terug denken aan die dagen? Vast wel

    • + 6
    • 28 maa 2026 - 11:26

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
98
2
Ferrari
67
3
McLaren
18
4
Haas F1
17
5
Red Bull Racing
12
6
Racing Bulls
12
7
Alpine F1
10
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.453
  • Podiums 127
  • Grand Prix 235
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Red Bull Racing

