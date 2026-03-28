Max Verstappen lijkt er helemaal klaar mee te zijn na de mislukte kwalificatie in Japan. Op het circuit van Suzuka kwam hij niet verder dan de elfde tijd, en de moed begint hem in de schoenen te zakken. Sterker nog, hij lijkt nu zijn motivatie te verliezen.

Verstappen worstelde in de kwalificatie op het circuit van Suzuka met zijn Red Bull-bolide. Hij leek zich niet op zijn plek te voelen in de auto, en werd uiteindelijk door Racing Bulls-coureur Arvid Lindblad geëlimineerd in de kwalificatie. De elfde tijd is niet waar Verstappen het voordoet, maar na afloop was hij niet boos.

Waar kijkt Verstappen naar uit?

Hij leek zijn schouders op te halen, en klonk opvallend uitgelaten bij de internationale media. Hij kijkt uit naar zijn vrije weekjes voordat het F1-circus weer losgaat in Miami: "Ik kijk uit naar hetgeen wat er in de tussentijd gaat gebeuren. Laten we het daar maar op houden..."

'Ik geef natuurlijk alles'

Verstappen gaat daarna toch verder met zijn verhaal: "Als ik in de auto zit, dan geef ik natuurlijk altijd alles. Maar ja, met hoe alles gaat... Niet alleen de auto, maar alles wat ik over de Formule 1 heb gezegd. Voor mij is het op dit moment niet leuk en het zal ook niet leuk zijn voor andere mensen. Als je 22 races van huis bent... Uiteindelijk moet je toch iets doen wat je leuk vindt in het leven."

"Ik denk dat dat geldt voor alle sporters. Als je mensen vraagt hoe ze het beste uit de performance kunnen halen, dan begint dat met leuk vinden. En als je het dan niet leuk meer vindt, dan denk ik dat je het beste er ook niet meer uit kan halen."

Ziet Verstappen het nog wel zitten?

De motivatie lijkt langzaam te verdwijnen bij Verstappen: "Met andere dingen probeer ik het nu natuurlijk wel leuk te houden, maar dat houdt ook een keertje op. We gaan het wel zien. We hebben een maand de tijd om veel te gaan analyseren. Hopelijk kunnen we weer wat nieuwe dingen meenemen naar Miami en is de auto dan beter te besturen. Maar dat valt natuurlijk buiten de andere dingen in de sport."