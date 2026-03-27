Red Bull kan nog lachen en dolt met Hamilton

Red Bull kan nog lachen en dolt met Hamilton

Het team van Red Bull Racing beleeft nog geen geweldig raceweekend in Japan. Op het circuit van Suzuka bleven ze ver achter op de concurrentie, en ze kampen met de nodige problemen. Toch is er altijd nog reden voor een lach, en Red Bull-kopstuk grapte uitgebreid met Lewis Hamilton.

Red Bull introduceerde dit weekend een groot aantal nieuwe updates, maar die lijken vooralsnog niet aan te slaan. De Oostenrijkse renstal heeft het zeer zwaar, en ze moesten veel terrein toegeven op de teams van Mercedes, McLaren en Ferrari. Max Verstappen kwam in de tweede vrije training niet verder dan de tiende tijd, en hij moest ruim een seconde toegeven op de snelste tijd van Oscar Piastri.

Wat was de situatie?

Red Bulls chief engineer Paul Monaghan sprak zich dan ook zuchtend uit bij F1 TV: "Er zijn geen delen van dit circuit die bijzonder uitdagend zijn voor ons. Het bestaat gewoon uit bochten en rechte stukken, zoals bij de meeste circuits het geval is. Sector 1 bevat meer bochten, dus ja... Over het algemeen zijn onze rondetijden niet heel erg goed. De eerste sector omvat veel van die bochten die elkaar dan ook weer opvolgen."

Dollen met Hamilton

Op dat moment verschijnt ook Lewis Hamilton in beeld, die moet wachten voordat hij zijn zegje kan doen. Monaghan merkt dat op, en laat zien dat ze echt nog wel kunnen lachen bij Red Bull: "Lewis, neem jij het alsjeblieft over! Ik ben een diep gat aan het graven voor mezelf! Ik sta nu echt op het punt om erin te vallen!"

Toch maar verder met het verhaal

Lachend maakt de chief engineer van Red Bull dan toch maar zijn verhaal af: "Sector 1 bestaat hier uit veel bochten en op dat vlak moeten we ons gaan verbeteren. Ik denk dat de rest dan vanzelf wel zal volgen. Als we de balans van de auto beter op orde weten te krijgen, worden zowel de bochten als de rechte stukken beter. Dat is echt onze uitdaging voor vanavond!"

Erik FW34

Posts: 3.847

Mooi toch. Zonder goede auto kan je niks en dat vreet aan je.
Zeker met sociale media en iedereen die er iets van moet vinden.
Zelfde gebeurd nu een beetje bij Max. Wordt er ook niet gezelliger op nu de RB niet doet wat hij wilt.

  • 10
  • 27 maa 2026 - 17:06
F1 Nieuws Lewis Hamilton Ferrari Red Bull Racing GP Japan 2026

Reacties (4)

Login om te reageren
  • monzaron

    Posts: 850

    Als het goed gaat met Hamilton (red Ferrari) tja, dan is Hamilton in de paddock op z’n best, afgelopen seizoen(en) was het wel eens anders 😌

    • + 1
    • 27 maa 2026 - 16:56
    • Erik FW34

      Posts: 3.843

      Mooi toch. Zonder goede auto kan je niks en dat vreet aan je.
      Zeker met sociale media en iedereen die er iets van moet vinden.
      Zelfde gebeurd nu een beetje bij Max. Wordt er ook niet gezelliger op nu de RB niet doet wat hij wilt.

      • + 10
      • 27 maa 2026 - 17:06
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 19.856

      .....en dat heeft z'n weerslag op de fans...het merendeel wordt steeds lastiger en sjagerijniger hier.

      • + 6
      • 27 maa 2026 - 17:34
    • Michael Schumacher

      Posts: 2.220

      Vooralsnog lijkt het erop dat dit weekend Lewis weer wat meer moeite heeft, de Ferrari in zijn geheel lijkt erg snappy. Zelfs Verstappen zei dat hij teveel frond-end had, kun je nagaan hoe lastig dit circuit is. Ik hoop dat het een setup probleem is.

      Desondanks was Lewis toch vrolijk voor de camera, ook al vond hij dat hij langzaam was omdat hij geen vertrouwen heeft in de achterkant op het moment. Het lijkt erop dat hij wel degelijk een mentale stap heeft gemaakt en dingen iets beter kan relativeren.

      • + 2
      • 27 maa 2026 - 18:07

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
98
2
Ferrari
67
3
McLaren
18
4
Haas F1
17
5
Red Bull Racing
12
6
Racing Bulls
12
7
Alpine F1
10
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB Lewis Hamilton 44
  • Team Ferrari
  • Punten 3.566
  • Podiums 133
  • Grand Prix 234
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 7 jan 1985 (41)
  • Geb. plaats Tewin, Groot Brittannië
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,74 m
Bekijk volledig profiel

