Het team van Red Bull Racing beleeft nog geen geweldig raceweekend in Japan. Op het circuit van Suzuka bleven ze ver achter op de concurrentie, en ze kampen met de nodige problemen. Toch is er altijd nog reden voor een lach, en Red Bull-kopstuk grapte uitgebreid met Lewis Hamilton.

Red Bull introduceerde dit weekend een groot aantal nieuwe updates, maar die lijken vooralsnog niet aan te slaan. De Oostenrijkse renstal heeft het zeer zwaar, en ze moesten veel terrein toegeven op de teams van Mercedes, McLaren en Ferrari. Max Verstappen kwam in de tweede vrije training niet verder dan de tiende tijd, en hij moest ruim een seconde toegeven op de snelste tijd van Oscar Piastri.

Wat was de situatie?

Red Bulls chief engineer Paul Monaghan sprak zich dan ook zuchtend uit bij F1 TV: "Er zijn geen delen van dit circuit die bijzonder uitdagend zijn voor ons. Het bestaat gewoon uit bochten en rechte stukken, zoals bij de meeste circuits het geval is. Sector 1 bevat meer bochten, dus ja... Over het algemeen zijn onze rondetijden niet heel erg goed. De eerste sector omvat veel van die bochten die elkaar dan ook weer opvolgen."

Dollen met Hamilton

Op dat moment verschijnt ook Lewis Hamilton in beeld, die moet wachten voordat hij zijn zegje kan doen. Monaghan merkt dat op, en laat zien dat ze echt nog wel kunnen lachen bij Red Bull: "Lewis, neem jij het alsjeblieft over! Ik ben een diep gat aan het graven voor mezelf! Ik sta nu echt op het punt om erin te vallen!"

Toch maar verder met het verhaal

Lachend maakt de chief engineer van Red Bull dan toch maar zijn verhaal af: "Sector 1 bestaat hier uit veel bochten en op dat vlak moeten we ons gaan verbeteren. Ik denk dat de rest dan vanzelf wel zal volgen. Als we de balans van de auto beter op orde weten te krijgen, worden zowel de bochten als de rechte stukken beter. Dat is echt onze uitdaging voor vanavond!"