Lewis Hamilton plakt er mogelijk nog een jaar bij in de Formule 1. Eerder gingen de geruchten rond dat de zevenvoudig wereldkampioen in Silverstone zijn afscheid ging aankondigen, maar die zijn meteen de grond in gedrukt. Sterker nog, naar verluidt plakt de Brit er nog een jaar bij bij Ferrari.

De geruchten over een mogelijk afscheid van Hamilton deden volop de ronde, maar blijken voorbarig. Verschillende berichten op sociale media suggereerden dat de zevenvoudig wereldkampioen zijn pensioen zou aankondigen, maar van een bevestiging is vooralsnog geen sprake.

Verwarring ontstaan na analyse over Hamilton

De speculaties lijken voort te komen uit meerdere hoeken, waarin werd gespeculeerd over de mogelijkheid dat Hamilton tijdens het raceweekend op Silverstone zijn afscheid van de Formule 1 zou aankondigen. Het ging daarbij echter om een voorspelling en verwachting, niet om concreet nieuws of bevestigde informatie.

Daardoor ontstond al snel verwarring, waarbij de indruk werd gewekt dat een pensioen van Hamilton al vast zou staan. Dat is op dit moment echter niet het geval en er zijn geen aanwijzingen dat de Brit binnenkort daadwerkelijk de stekker uit zijn loopbaan trekt.

Geen bevestiging vanuit Hamilton-kamp

Voorlopig is er vanuit Hamilton zelf of vanuit zijn entourage geen enkel signaal gekomen dat een afscheid eraan zit te komen. Ook andere gerenommeerde media hebben geen melding gemaakt van een aanstaande pensioen­aankondiging van de Ferrari-coureur.

Met andere woorden: de geruchten lijken voorlopig vooral gebaseerd op speculatie. Zolang er geen officiële communicatie volgt, blijft een mogelijk afscheid van Hamilton pure giswerk.

Wat kan Hamilton nog bij Ferrari?

Hamilton kende een desastreus eerste jaar bij Ferrari. De man uit Stevenage behaalde geen enkele podiumplaats in zijn eerste seizoen bij de Scuderia en moest regelmatig zijn meerdere erkennen in Charles Leclerc, zijn teamgenoot.

Met een verbeterde SF-26 en de invoering van de nieuwe reglementen, lijkt Hamilton zich een stuk beter te voelen. Begin dit seizoen haalde hij dan ook in China zijn eerste podiumplek voor het Italiaanse raceteam.