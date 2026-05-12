Hamilton-geruchten tegengesproken: "Hij blijft bij Ferrari in de Formule 1"

Lewis Hamilton plakt er mogelijk nog een jaar bij in de Formule 1. Eerder gingen de geruchten rond dat de zevenvoudig wereldkampioen in Silverstone zijn afscheid ging aankondigen, maar die zijn meteen de grond in gedrukt. Sterker nog, naar verluidt plakt de Brit er nog een jaar bij bij Ferrari

De geruchten over een mogelijk afscheid van Hamilton deden volop de ronde, maar blijken voorbarig. Verschillende berichten op sociale media suggereerden dat de zevenvoudig wereldkampioen zijn pensioen zou aankondigen, maar van een bevestiging is vooralsnog geen sprake.

Verwarring ontstaan na analyse over Hamilton

De speculaties lijken voort te komen uit meerdere hoeken, waarin werd gespeculeerd over de mogelijkheid dat Hamilton tijdens het raceweekend op Silverstone zijn afscheid van de Formule 1 zou aankondigen. Het ging daarbij echter om een voorspelling en verwachting, niet om concreet nieuws of bevestigde informatie.

Daardoor ontstond al snel verwarring, waarbij de indruk werd gewekt dat een pensioen van Hamilton al vast zou staan. Dat is op dit moment echter niet het geval en er zijn geen aanwijzingen dat de Brit binnenkort daadwerkelijk de stekker uit zijn loopbaan trekt.

Geen bevestiging vanuit Hamilton-kamp

Voorlopig is er vanuit Hamilton zelf of vanuit zijn entourage geen enkel signaal gekomen dat een afscheid eraan zit te komen. Ook andere gerenommeerde media hebben geen melding gemaakt van een aanstaande pensioen­aankondiging van de Ferrari-coureur.

Met andere woorden: de geruchten lijken voorlopig vooral gebaseerd op speculatie. Zolang er geen officiële communicatie volgt, blijft een mogelijk afscheid van Hamilton pure giswerk.

Wat kan Hamilton nog bij Ferrari?

Hamilton kende een desastreus eerste jaar bij Ferrari. De man uit Stevenage behaalde geen enkele podiumplaats in zijn eerste seizoen bij de Scuderia en moest regelmatig zijn meerdere erkennen in Charles Leclerc, zijn teamgenoot. 

Met een verbeterde SF-26 en de invoering van de nieuwe reglementen, lijkt Hamilton zich een stuk beter te voelen. Begin dit seizoen haalde hij dan ook in China zijn eerste podiumplek voor het Italiaanse raceteam.

Reacties (4)

  • jd2000

    Posts: 7.717

    jammer..

    • + 0
    • 12 mei 2026 - 12:23
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.220

    "Hij is zo hitsig als de kolere.
    Hoe langer dat hij in de F1 blijft rijden, hoe meer rust ik heb"....aldus zijn niet zo hitsige Amerikaanse vriendin met dikke bips.

    • + 0
    • 12 mei 2026 - 12:26
  • Aajd Flupke

    Posts: 169

    Tja, Kim K is erg duur in onderhoud en ze weigert haar eigen (vele) centjes voor te gebruiken, dus moet Lewis nog maar een jaartje extra als veldvulling rondrijden

    • + 0
    • 12 mei 2026 - 12:51
  • The Wolf

    Posts: 798

    Zo lekker 'vrijblijvend' klinkt dat altijd dat vanuit het kamp van zo'n coureur klinkt dat hij wil blijven.. Hoe het zou moeten zijn; Ferrari bekijkt loop seizoen of Hamilton z'n monstersalaris op de baan nog wel waard is.... Maar dat krijg je als je favoriete team, waar je ooit fan van werd toen het team nog puur om racen draaide, tegenwoordig gerund wordt als een luxury lifestyle merk.... Hamilton's status en voorkomen verkoopt een exclusieve levensstijl en z'n commerciële waarde is groot, al eindigt hij op tweehonderd achtentachtig duizend ronden achterstand van de leider.. dus hij kan zelf even lekker bezien of hij nog zin heeft om nog 'n jaartje verder te cashen

    • + 0
    • 12 mei 2026 - 13:19

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB Lewis Hamilton 44
  • Team Ferrari
  • Punten 3.582
  • Podiums 133
  • Grand Prix 236
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 7 jan 1985 (41)
  • Geb. plaats Tewin, Groot Brittannië
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,74 m
Bekijk volledig profiel

Ferrari
