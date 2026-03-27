Red Bull grijpt in bij krachtbron van Verstappen

Het team van Red Bull Racing heeft voor dit weekend ingegrepen bij de auto van Max Verstappen. De Nederlandse viervoudig wereldkampioen krijgt de beschikking over een aantal nieuwe motoronderdelen, en dit zal hem geen straf opleveren. Of hij hierdoor veel sneller zal zijn, moet ook nog maar blijken.

Verstappen beleeft tot nu toe een rampzalig raceweekend op het circuit van Suzuka in Japan. De Nederlandse Red Bull-coureur kwam in de eerste vrije training niet verder dan de zevende tijd, maar had het pas echt zwaar in de tweede training. Zijn Red Bull-bolide was niet vooruit te branden, en Verstappen noteerde de tiende tijd op ruim een seconde van de snelste tijd van Oscar Piastri.

Verstappen reed rond met nieuwe motoronderdelen in zijn auto, zo bleek uit de documenten van de FIA. Verstappen had tot en met dit weekend nog geen onderdelen van zijn krachtbron gewisseld, maar daar is dus verandering in gekomen. 

Wat heeft Red Bull gedaan?

Red Bull heeft voor dit weekend namelijk een nieuwe MGU-K en een nieuw hulpcomponent van de aandrijfeenheid, de zogenaamde PU-ANC, in Verstappens auto geschroefd. Dit zal Verstappen nog geen straf opleveren, al zou het niet goed voor hem uitpakken als de desbetreffende onderdelen nu kapotgaan.

Verstappen mag dit seizoen van de MGU-K nog maar één extra exemplaar gebruiken. Van de PU-ANC, die sinds dit jaar onderdeel uitmaakt van de Power Units, mag Verstappen nog vier exemplaren gebruiken voordat hij een straf zal ontvangen. Het lijkt er dus nog wel even op dat Verstappen aan de veilige kant van de streep zit.

Werken de updates van Red Bull?

Verstappen heeft dit weekend ook al de beschikking gekregen over een aantal nieuwe onderdelen op zijn auto. Het team van Red Bull Racing heeft in Japan namelijk een nieuw updatepakket geïntroduceerd, maar dat lijkt vooralsnog niet het gewenste effect te hebben. De achterstand op de concurrentie van Mercedes, McLaren en Ferrari is immers nog steeds zeer groot.

F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing GP Japan 2026

Reacties (8)

Login om te reageren
  • HarryLam

    Posts: 5.352

    Niet dat het veel uitmaakt al die nieuwe motoronderdelen, schroef er maar op wat je nodig hebt, dit seizoen is toch al naar de maan.

    • + 4
    • 27 maa 2026 - 16:41
  • Larry Perkins

    Posts: 63.783

    Ze kunnen bij RBR alles zo vaak wisselen als ze willen, gridpenalty's maken (momenteel) toch geen één reet uit...

    • + 6
    • 27 maa 2026 - 16:41
    • Larry Perkins

      Posts: 63.783

      Zie je wel, @Harry zegt het ook...

      • + 1
      • 27 maa 2026 - 16:42
    • tazz

      Posts: 162

      Goh, zo vaak kan dat nu ook weer niet.. er is ook nog het budgetplafond

      • + 0
      • 27 maa 2026 - 17:20
    • Pietje Bell

      Posts: 33.929

      Wat is een PU-ANC? Waar doet die?

      • + 1
      • 27 maa 2026 - 17:21
    • monzaron

      Posts: 851

      @Piet, heb deze ff snel met AI op gezocht, voor wat er van waar is ;)

      PU-ANC staat voor Power Unit Ancillary Components (hulpcomponenten van de krachtbron) en is een nieuw onderdeel binnen de technische reglementen van de Formule 1, specifiek gericht op de ingrijpende wijzigingen in 2026.

      Wat doet het in de F1?

      Definitie: De PU-ANC omvat de ondersteunende onderdelen die nodig zijn om de motor (de 'Power Unit') te laten functioneren, maar die niet direct tot de verbrandingsmotor of de hybride-systemen zelf behoren.

      Reglementen 2026: Vanaf 2026 introduceert de FIA dit als een specifieke categorie onderdelen. De exacte inhoud van deze 'ancillary components' wordt nog nader toegelicht, maar ze zijn cruciaal voor de werking van de vernieuwde motoren.
      Gridstraffen: Net als bij de huidige hybride-onderdelen (zoals de turbo of batterij), kan het overschrijden van het toegestane aantal PU-ANC onderdelen per seizoen leiden tot gridstraffen.

      Nieuwe PU-regels: Dit onderdeel is onderdeel van de focus op een "engineering race" vanaf 2026, waarbij de PU-fabrikanten (zoals Red Bull Powertrains, Mercedes, Audi) meer vrijheid of juist strengere beperkingen krijgen op specifieke componenten.

      • + 1
      • 27 maa 2026 - 18:26
    • Pietje Bell

      Posts: 33.929

      Dank je @Monzaron. Ik heb net ook maar eventje Chatgpt gebruikt en daar stond bijna hetzelfde. Wat me opvalt is dat beiden info van 2025 gebruiken.
      Ook werd me verteld dat ze er 3 van mogen gebruiken wat absoluut niet klopt. En 2 ES en CE. Info van 2025 wat nu veranderd is in 3.

      • + 0
      • 27 maa 2026 - 18:32
    • Pietje Bell

      Posts: 33.929

      Ook werden er geen voorbeelden genoemd van die "hulp onderdelen".

      • + 0
      • 27 maa 2026 - 18:34

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
98
2
Ferrari
67
3
McLaren
18
4
Haas F1
17
5
Red Bull Racing
12
6
Racing Bulls
12
7
Alpine F1
10
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

