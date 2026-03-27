Het team van Red Bull Racing heeft voor dit weekend ingegrepen bij de auto van Max Verstappen. De Nederlandse viervoudig wereldkampioen krijgt de beschikking over een aantal nieuwe motoronderdelen, en dit zal hem geen straf opleveren. Of hij hierdoor veel sneller zal zijn, moet ook nog maar blijken.

Verstappen beleeft tot nu toe een rampzalig raceweekend op het circuit van Suzuka in Japan. De Nederlandse Red Bull-coureur kwam in de eerste vrije training niet verder dan de zevende tijd, maar had het pas echt zwaar in de tweede training. Zijn Red Bull-bolide was niet vooruit te branden, en Verstappen noteerde de tiende tijd op ruim een seconde van de snelste tijd van Oscar Piastri.

Verstappen reed rond met nieuwe motoronderdelen in zijn auto, zo bleek uit de documenten van de FIA. Verstappen had tot en met dit weekend nog geen onderdelen van zijn krachtbron gewisseld, maar daar is dus verandering in gekomen.

Wat heeft Red Bull gedaan?

Red Bull heeft voor dit weekend namelijk een nieuwe MGU-K en een nieuw hulpcomponent van de aandrijfeenheid, de zogenaamde PU-ANC, in Verstappens auto geschroefd. Dit zal Verstappen nog geen straf opleveren, al zou het niet goed voor hem uitpakken als de desbetreffende onderdelen nu kapotgaan.

Verstappen mag dit seizoen van de MGU-K nog maar één extra exemplaar gebruiken. Van de PU-ANC, die sinds dit jaar onderdeel uitmaakt van de Power Units, mag Verstappen nog vier exemplaren gebruiken voordat hij een straf zal ontvangen. Het lijkt er dus nog wel even op dat Verstappen aan de veilige kant van de streep zit.

Werken de updates van Red Bull?

Verstappen heeft dit weekend ook al de beschikking gekregen over een aantal nieuwe onderdelen op zijn auto. Het team van Red Bull Racing heeft in Japan namelijk een nieuw updatepakket geïntroduceerd, maar dat lijkt vooralsnog niet het gewenste effect te hebben. De achterstand op de concurrentie van Mercedes, McLaren en Ferrari is immers nog steeds zeer groot.