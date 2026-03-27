Pijnlijk: Verstappen verliest enorm veel snelheid door F1-probleem

Pijnlijk: Verstappen verliest enorm veel snelheid door F1-probleem

Max Verstappen beleefde vandaag een frustrerende dag op het circuit van Suzuka in Japan. De Nederlander kwam niet in het stuk voor, en Red Bull moet aan de bak richting de kwalificatie. Tijdens de trainingen liep Verstappen ook nog eens tegen een pijnlijk probleem van de huidige F1-wagens aan.

Verstappen kwam in de eerste vrije training van vannacht niet verder dan de zevende tijd. Hij had een flinke achterstand op Mercedes, McLaren en Ferrari, maar dat was nog maar het topje van de ijsberg. In de tweede vrije training ging het van kwaad tot erger, en kwam de viervoudig wereldkampioen niet verder dan de tiende tijd. Zijn achterstand op de snelste tijd van Oscar Piastri bedroeg ruim een seconde.

Het was een frustrerende dag voor Verstappen, die zich toch al niet thuisvoelt in de nieuwe generatie F1-wagens. Tijdens de trainingen werd nog maar eens pijnlijk duidelijk waarom Verstappen geen fan is van deze nieuwe regels. 

Wat is er aan de hand?

In de befaamde 130R is te zien hoe Verstappen in de eerste vrije training veel snelheid verliest, een gevolg van de nieuwe regels. Het effect luistert naar de naam superclipping, en zorgt er dus voor dat het voor de coureurs niet meer mogelijk is om vol de bochten aan te vallen.

De 130R geldt als één van de uitdagendste bochten op de Formule 1-kalender, maar Verstappen verloor er vandaag enorm veel snelheid. Op de beelden is te zien dat hij de bocht induikt met een snelheid van rond de 320 kilometer per uur, terwijl hij bij het uitrijden nog maar zo'n 270 kilometer per uur rijdt. Op de graphic is te zien dat Verstappen het gaspedaal indrukt houdt, en dat hij op geen enkel moment op de rem drukt. Het is dus een gevolg van de nieuwe regels.

FIA past de regels aan

Autosportfederatie FIA heeft voor dit weekend wel de regels aangepast in de kwalificatie. Het moet ervoor zorgen dat de coureurs meer kunnen pushen, en dat ze minder afhankelijk zijn van hun batterij. Wel zullen ze wat snelheid gaan verliezen door deze ingreep.

F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing GP Japan 2026

Reacties (18)

Login om te reageren
  • gridiron

    Posts: 3.299

    Hij verliest geen snelheid door een F1 probleem maar door een Redbull probleem, dat is een klein verschil.

    • + 5
    • 27 maa 2026 - 12:13
    • Flexwing

      Posts: 308

      Echt niet.

      • + 3
      • 27 maa 2026 - 12:17
    • NicoS

      Posts: 20.441

      Dit hebben ze allemaal, dat kun je horen als je de onboards bekijkt.

      • + 7
      • 27 maa 2026 - 12:22
    • gridiron

      Posts: 3.299

      Klopt Nico's, maar de enige die er het meest nadeel van ondervindt van de topteams is Redbull. De andere 3 hebben een straatlengte voorsprong op Redbull.

      • + 5
      • 27 maa 2026 - 12:28
    • NicoS

      Posts: 20.441

      Dat is toch ook niet het punt, het punt is dat dit gebeurt, want elk team heeft er last van.
      En of andere dat iets beter voor elkaar hebben is een andere discussie….

      • + 3
      • 27 maa 2026 - 12:33
    • Erik FW34

      Posts: 3.837

      Gridion, waarom heeft RB dan het meeste last van?

      • + 4
      • 27 maa 2026 - 12:35
    • Housmans

      Posts: 422

      Dit is echt wel een F1 probleem!

      Een geweldig circuit als Suzuka wordt met de huidige F1 reglementen gedegradeerd tot een rondje om de kerk voor de rijders. In Spa zal het niet veel anders zijn.

      Mooi voor de FOM, want dan kunnen ze meer races verkopen in het midden oosten voor de regimes daar die graag enorm willen betalen voor sportswashing!
      Oh wacht... Gezien de geopolitieke situatie gaat dat ook even niet door....

      En als het een RBR probleem is;
      ik dacht dat Albon daar al weg was, maar hij zegt toch echt:
      "What I’m feeling so far this year is there isn’t really any high-speed any more,” he said. “Because you’re arriving so slowly, basically everything is a medium-speed corner now.”

      Laat ze de kok van de hospitality unit maar in de wagen zetten en energie laten sparen in de race van Suzuka!
      Misschien kunnen de echte talenten ergens een kart race ofzo gaan houden!

      • + 9
      • 27 maa 2026 - 12:43
  • Astfgl

    Posts: 989

    Hier hebben alle teams last van, dus hoe pijnlijk het is voor Verstappen valt moeilijk te zeggen zonder een vergelijking met andere on-boards. Maar ja, de regie wordt nu geinstrueerd om weg te schakelen van de on-boards voordat super clipping begint, dus veel vergelijkingsmateriaal krijgen we niet.

    Let wel: dit vertragen gebeurt dus *zonder* dat de coureur van z'n gas afgaat. Super clipping is een fenomeen dat compleet door de motor zelf geregeld wordt, op moment dat de batterij opraakt. Dit is dus echt iets heel wat anders dan lift-and-coast, wat de coureurs zelf doen.

    • + 7
    • 27 maa 2026 - 12:17
    • NicoS

      Posts: 20.441

      Dit was vooraf al te voorspellen, de 130R wordt geheel superclippend genomen, en richting de chicane zakt de motor nog verder in. Dit was vrijwel het enige punt waar ze voorheen konden inhalen door laat te remmen.
      Degene die dat nu doet, zal op start/finish weer fluitend voorbij gereden worden……leve de nieuwe F1……

      • + 4
      • 27 maa 2026 - 12:27
    • Regenrace

      Posts: 2.490

      We gaan toch niet genuanceerd doen he?

      • + 1
      • 27 maa 2026 - 12:36
  • Wingleader

    Posts: 3.386

    Dat is het nieuwe “racen” te belachelijk voor woorden. Alonso had gelijk, iedereen kan nu zijn rondjes rijden in zo’n F1 misbaksel.

    • + 2
    • 27 maa 2026 - 12:19
    • Robin

      Posts: 3.121

      Dat is natuurlijk complete onzin….
      Bovendien lijkt RBR er meer last van te hebben dan de 3 anderen dus moeten ze de zaakjes in elk geval beter in orde maken.

      • + 3
      • 27 maa 2026 - 12:23
    • NicoS

      Posts: 20.441

      Of ze er meer last van hebben of niet, het is belachelijk dat dit in de F1 gebeurt.
      Kun je nagaan hoe dat op Spa gaat straks, dat wordt nog veel erger.

      • + 3
      • 27 maa 2026 - 12:29
    • Robin

      Posts: 3.121

      Oh maar dat het een verschrikking is ben ik 100% met je eens , zeker in deze iconische bochten.

      • + 0
      • 27 maa 2026 - 13:22
  • VER

    Posts: 592

    Op een andere sait genaamd NU, zag ik een filmpje waarin er is opgemerkt dat de RB een overgewicht heeft van bijna 20 kilo. Vermoedelijk zit dat grotendeels in de PU.

    • + 1
    • 27 maa 2026 - 12:20
    • Pietje Bell

      Posts: 33.924

      Waar is tee lezen dat het vermoedelijk in de PU zit?

      • + 1
      • 27 maa 2026 - 12:25
    • Erik FW34

      Posts: 3.837

      "Op een andere sait genaamd NU, zag ik een filmpje waarin er is opgemerkt dat de RB een overgewicht heeft van bijna 20 kilo. Vermoedelijk zit dat grotendeels in de PU."

      • + 1
      • 27 maa 2026 - 12:42
    • VER

      Posts: 592

      Filmpje, dus wordt verteld ;)

      • + 0
      • 27 maa 2026 - 12:57

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
98
2
Ferrari
67
3
McLaren
18
4
Haas F1
17
5
Red Bull Racing
12
6
Racing Bulls
12
7
Alpine F1
10
8
Audi
2
9
Williams
2
Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
