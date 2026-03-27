Max Verstappen beleefde vandaag een frustrerende dag op het circuit van Suzuka in Japan. De Nederlander kwam niet in het stuk voor, en Red Bull moet aan de bak richting de kwalificatie. Tijdens de trainingen liep Verstappen ook nog eens tegen een pijnlijk probleem van de huidige F1-wagens aan.

Verstappen kwam in de eerste vrije training van vannacht niet verder dan de zevende tijd. Hij had een flinke achterstand op Mercedes, McLaren en Ferrari, maar dat was nog maar het topje van de ijsberg. In de tweede vrije training ging het van kwaad tot erger, en kwam de viervoudig wereldkampioen niet verder dan de tiende tijd. Zijn achterstand op de snelste tijd van Oscar Piastri bedroeg ruim een seconde.

Het was een frustrerende dag voor Verstappen, die zich toch al niet thuisvoelt in de nieuwe generatie F1-wagens. Tijdens de trainingen werd nog maar eens pijnlijk duidelijk waarom Verstappen geen fan is van deze nieuwe regels.

Wat is er aan de hand?

In de befaamde 130R is te zien hoe Verstappen in de eerste vrije training veel snelheid verliest, een gevolg van de nieuwe regels. Het effect luistert naar de naam superclipping, en zorgt er dus voor dat het voor de coureurs niet meer mogelijk is om vol de bochten aan te vallen.

De 130R geldt als één van de uitdagendste bochten op de Formule 1-kalender, maar Verstappen verloor er vandaag enorm veel snelheid. Op de beelden is te zien dat hij de bocht induikt met een snelheid van rond de 320 kilometer per uur, terwijl hij bij het uitrijden nog maar zo'n 270 kilometer per uur rijdt. Op de graphic is te zien dat Verstappen het gaspedaal indrukt houdt, en dat hij op geen enkel moment op de rem drukt. Het is dus een gevolg van de nieuwe regels.

FIA past de regels aan

Autosportfederatie FIA heeft voor dit weekend wel de regels aangepast in de kwalificatie. Het moet ervoor zorgen dat de coureurs meer kunnen pushen, en dat ze minder afhankelijk zijn van hun batterij. Wel zullen ze wat snelheid gaan verliezen door deze ingreep.