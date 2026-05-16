Teamgenoot Verstappen verklaart grote problemen op de Nürburgring

Het team van Max Verstappen vecht vooralsnog mee om de zege in de 24 uur van de Nürburgring. Jules Gounon had het in de vorige stint echter bijzonder zwaar, en na afloop verklaarde hij wat er aan de hand was. Hij stelt dat hij een crash wist te voorkomen.

Na de monsterlijke stint van Verstappen, gaf hij het stuur van de Mercedes-AMG GT3 #3 aan Gounon. De in Andorra woonachtige Fransman had een comfortabele voorsprong van Verstappen geërfd, maar die verdween als sneeuw voor de zon. Gounon zakte steeds wat verder weg, en hij leek veel moeite te hebben met het op de baan houden van de auto.

Wat was er aan de hand?

Gounon gaf uiteindelijk het stuur over aan Lucas Auer, en nadat hij het zweet van zijn hoofd had geveegd, sprak hij zich uit over zijn zware stint: "Het lastigste moment was met de regen. We reden op dat moment rond op mediumbanden en dat maakte het allemaal heel erg moeilijk. Er lag bovendien ook wat olie op de baan, waardoor ik bijna de macht over het stuur verloor. Daar had ik echt geluk mee."

Achter Gounon schoven er echter twee topfavorieten van de baan, die hun weg niet meer konden vervolgen: "Volgens mij gingen achter mij zowel de Grello als de Ford van de baan."

Hoe wist Gounon zich te verbeteren?

Gounon maakte halverwege zijn stint een pitstop, waarna de spreekwoordelijke zon weer een beetje ging schijnen: "Daarna stapten we over op nieuwe setjes slicks, wat tijdens de tweede stint beter werkte dankzij de zachtere compounds van Michelin. Inmiddels wordt de regen weer wat heviger, dus we hebben voor Lucas de regenbanden onder de auto gezet."

Op het moment van schrijven lijkt het weer wat mee te vallen met de regen. Auer veroverde in zijn stint de koppositie, maar is deze na zijn pitstop verloren aan de zusterauto die momenteel wordt bestuurd door Luca Stolz.

Login om te reageren
  • Larry Perkins

    Posts: 65.025

    De anderen hadden dezelfde weersomstandigheden dus dat is geen argument...

    • + 1
    • 16 mei 2026 - 22:21
  • Larry Perkins

    Posts: 65.025

    Auer verliest ook tijd, laat de stints van Dani Juncadella en Max Verstappen maar snel komen...

    • + 0
    • 16 mei 2026 - 22:25

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

