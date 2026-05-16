Het team van Max Verstappen vecht vooralsnog mee om de zege in de 24 uur van de Nürburgring. Jules Gounon had het in de vorige stint echter bijzonder zwaar, en na afloop verklaarde hij wat er aan de hand was. Hij stelt dat hij een crash wist te voorkomen.

Na de monsterlijke stint van Verstappen, gaf hij het stuur van de Mercedes-AMG GT3 #3 aan Gounon. De in Andorra woonachtige Fransman had een comfortabele voorsprong van Verstappen geërfd, maar die verdween als sneeuw voor de zon. Gounon zakte steeds wat verder weg, en hij leek veel moeite te hebben met het op de baan houden van de auto.

Wat was er aan de hand?

Gounon gaf uiteindelijk het stuur over aan Lucas Auer, en nadat hij het zweet van zijn hoofd had geveegd, sprak hij zich uit over zijn zware stint: "Het lastigste moment was met de regen. We reden op dat moment rond op mediumbanden en dat maakte het allemaal heel erg moeilijk. Er lag bovendien ook wat olie op de baan, waardoor ik bijna de macht over het stuur verloor. Daar had ik echt geluk mee."

Achter Gounon schoven er echter twee topfavorieten van de baan, die hun weg niet meer konden vervolgen: "Volgens mij gingen achter mij zowel de Grello als de Ford van de baan."

Hoe wist Gounon zich te verbeteren?

Gounon maakte halverwege zijn stint een pitstop, waarna de spreekwoordelijke zon weer een beetje ging schijnen: "Daarna stapten we over op nieuwe setjes slicks, wat tijdens de tweede stint beter werkte dankzij de zachtere compounds van Michelin. Inmiddels wordt de regen weer wat heviger, dus we hebben voor Lucas de regenbanden onder de auto gezet."

Op het moment van schrijven lijkt het weer wat mee te vallen met de regen. Auer veroverde in zijn stint de koppositie, maar is deze na zijn pitstop verloren aan de zusterauto die momenteel wordt bestuurd door Luca Stolz.