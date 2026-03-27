Red Bull voert ingrijpende veranderingen door aan auto Verstappen

Red Bull voert ingrijpende veranderingen door aan auto Verstappen

Het team van Red Bull Racing doet er alles aan om de problemen met de auto op te lossen. De Oostenrijkse renstal heeft een flinke achterstand op de concurrentie, en ze hopen dat gat dit weekend te verkleinen. Max Verstappen en Isack Hadjar reden vandaag rond met een flink aangepaste auto.

Red Bull heeft een flinke achterstand op Mercedes, McLaren en Ferrari. Ze doen er alles aan om die achterstand goed te maken, al leek die vandaag alleen maar te groeien. Verstappen en Hadjar waren vandaag vooral bezig met het maken van meters, ook omdat Red Bull een aantal nieuwe onderdelen moet uittesten. Ze reden rond met flowvis op onder meer de achterkant van de auto, en dat heeft een reden.

Meer over Red Bull Racing Team van Verstappen neemt ingrijpend besluit en trekt zich terug

Team van Verstappen neemt ingrijpend besluit en trekt zich terug

14 maa
 Opvallend: 'Red Bull gaat enorme stappen zetten met lichtere auto'

Opvallend: 'Red Bull gaat enorme stappen zetten met lichtere auto'

22 maa

Wat heeft Red Bull gedaan?

Red Bull heeft voor dit weekend namelijk een flink updatepakket geïntroduceerd. Uit de documenten van de FIA blijkt dat ze ingrijpende veranderingen hebben doorgevoerd aan meerdere delen van de auto. Zo hebben ze de sidepod inlet aangepast om ervoor te zorgen dat de luchtstroom efficiënter verloopt. Dit heeft er ook voor gezorgd dat ze een verandering moeten doorvoeren aan de engine cover, zodat alles goed in elkaar blijft doorlopen.

Dat is echter niet het enige, want ook de vloer is aangepast. De upper surface van de vloer is dit weekend veranderd, zodat ook dit goed aansluit op de wijzigingen aan de sidepod. Tijdens de vrije trainingen was goed te zien dat Red Bull hiermee aan het experimenteren was, want op de achterzijde van de auto's van Verstappen en Hadjar zat veel flowvis. 

Wat is er nog meer aangepast?

Naast deze veranderingen die zijn gericht op performance, heeft Red Bull ook een circuit-specifieke verandering doorgevoerd aan de auto's van Verstappen en Hadjar. Aan de achterzijde zijn er namelijk veranderingen doorgevoerd aan het bodywork rondom het achterwiel. Dit is gedaan met het oog op wat het circuit van Suzuka van de auto vraagt.

Hoe groot is de achterstand?

Vooralsnog bezorgen de nieuwe updates Red Bull geen goede bergen, want de achterstand op de concurrentie is reusachtig. In de tweede vrije training kwam Verstappen niet verder dan de tiende tijd, en hij moest 1,376 seconden toegeven op de snelste tijd van McLaren-coureur Oscar Piastri. Isack Hadjar kwam zelfs niet verder dan de vijftiende tijd, met een achterstand van 1,626 seconden.

John6

Posts: 11.538

10de en 15de tijd netjes toch, ik zeg maar zo het kan altijd nog slechter, als die tovenaar van een Waché er voor morgen maar iets van bakt, en dan bedoel ik geen stokbrood.

  • 27 maa 2026 - 10:59
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing GP Japan 2026

Reacties (12)

Login om te reageren
  • John6

    Posts: 11.539

    10de en 15de tijd netjes toch, ik zeg maar zo het kan altijd nog slechter, als die tovenaar van een Waché er voor morgen maar iets van bakt, en dan bedoel ik geen stokbrood.

    • 27 maa 2026 - 10:59
    • Larry Perkins

      Posts: 63.776

      Dat 'nog slechter' bewaren ze voor de start @John6...

      • 27 maa 2026 - 11:21
    • NyckVrieskast

      Posts: 1.235

      Ik snap niet nadat ze Horner hadden ontslagen deze koekebakker niet hebben ontslagen. Waché kan geen snelle auto bouwen.

      • 27 maa 2026 - 11:37
    • Regenrace

      Posts: 2.490

      "nadat ze Horner hadden ontslagen" ...?

      • 27 maa 2026 - 11:52
    • gridiron

      Posts: 3.299

      Wache is toch niet degene die de PU heeft ontworpen. Zoals ik het lees proberen ze om de aero te verbeteren, om misschien ook een "zwakkere" motor te compenseren.

      • 27 maa 2026 - 12:17
    • John6

      Posts: 11.539

      Ja @Larry ik zeg maar zo Max is goed te volgen tegenwoordig, je zou bijna denken dat je muntjes erin moet gooien en dat Max elke keer te laat ermee is.

      • 27 maa 2026 - 13:23
  • Politik

    Posts: 9.876

    De vrijdag is nooit de sterkste dag van RB.
    Ze komen daar altijd wat langzaam op gang, om vervolgens op zaterdag in ieder geval weer met Mclaren te strijden om de kruimels achter Mercedes en Ferrari.

    • 27 maa 2026 - 11:10
    • Regenrace

      Posts: 2.490

      Ach, dan wordt een ander toch de winnaar? Geloof me, er komt echt wel een winnaar te voorschijn; ik zou me voorlopig geen zorgen maken.

      • 27 maa 2026 - 11:54
  • monzaron

    Posts: 849

    Met Fransen aan het roer is het altijd geouwehoer ;)

    • 27 maa 2026 - 11:11
    • Larry Perkins

      Posts: 63.776

      Avec les Français aux commandes, c'est toujours ge-vieille pute.

      (belangrijk dat de Fransozen het zelf ook meekrijgen)

      • 27 maa 2026 - 11:27
  • Pietje Bell

    Posts: 33.924

    Longrun tijden van 8 coureurs:

    pbs.twimg.com/medi(...)laLf?format=jpg&;name=900x900

    • 27 maa 2026 - 12:26
  • Pietje Bell

    Posts: 33.924

    Hannah:

    www.instagram.com/p/DWYgDEWkcJ3/

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
98
2
Ferrari
67
3
McLaren
18
4
Haas F1
17
5
Red Bull Racing
12
6
Racing Bulls
12
7
Alpine F1
10
8
Audi
2
9
Williams
2
Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

