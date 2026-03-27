Het team van Red Bull Racing doet er alles aan om de problemen met de auto op te lossen. De Oostenrijkse renstal heeft een flinke achterstand op de concurrentie, en ze hopen dat gat dit weekend te verkleinen. Max Verstappen en Isack Hadjar reden vandaag rond met een flink aangepaste auto.

Red Bull heeft een flinke achterstand op Mercedes, McLaren en Ferrari. Ze doen er alles aan om die achterstand goed te maken, al leek die vandaag alleen maar te groeien. Verstappen en Hadjar waren vandaag vooral bezig met het maken van meters, ook omdat Red Bull een aantal nieuwe onderdelen moet uittesten. Ze reden rond met flowvis op onder meer de achterkant van de auto, en dat heeft een reden.

Wat heeft Red Bull gedaan?

Red Bull heeft voor dit weekend namelijk een flink updatepakket geïntroduceerd. Uit de documenten van de FIA blijkt dat ze ingrijpende veranderingen hebben doorgevoerd aan meerdere delen van de auto. Zo hebben ze de sidepod inlet aangepast om ervoor te zorgen dat de luchtstroom efficiënter verloopt. Dit heeft er ook voor gezorgd dat ze een verandering moeten doorvoeren aan de engine cover, zodat alles goed in elkaar blijft doorlopen.

Dat is echter niet het enige, want ook de vloer is aangepast. De upper surface van de vloer is dit weekend veranderd, zodat ook dit goed aansluit op de wijzigingen aan de sidepod. Tijdens de vrije trainingen was goed te zien dat Red Bull hiermee aan het experimenteren was, want op de achterzijde van de auto's van Verstappen en Hadjar zat veel flowvis.

Wat is er nog meer aangepast?

Naast deze veranderingen die zijn gericht op performance, heeft Red Bull ook een circuit-specifieke verandering doorgevoerd aan de auto's van Verstappen en Hadjar. Aan de achterzijde zijn er namelijk veranderingen doorgevoerd aan het bodywork rondom het achterwiel. Dit is gedaan met het oog op wat het circuit van Suzuka van de auto vraagt.

Hoe groot is de achterstand?

Vooralsnog bezorgen de nieuwe updates Red Bull geen goede bergen, want de achterstand op de concurrentie is reusachtig. In de tweede vrije training kwam Verstappen niet verder dan de tiende tijd, en hij moest 1,376 seconden toegeven op de snelste tijd van McLaren-coureur Oscar Piastri. Isack Hadjar kwam zelfs niet verder dan de vijftiende tijd, met een achterstand van 1,626 seconden.