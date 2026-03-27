Max Verstappen heeft een frustrerende eerste dag op het circuit van Suzuka achter de rug. In beide vrije trainingen moest hij veel tijd toegeven op de toptijden, en kampte hij met de nodige ongemakken. Verstappen maakt van zijn hart geen moordkuil en stelt dat het geen goede dag was.

Verstappen was met een goed gevoel afgereisd naar Japan. Het circuit van Suzuka is één van zijn favoriete circuits, hij was er in de afgelopen jaren opvallend succesvol en hij heeft een heerlijk weekend op de Nürburgring Nordschleife achter de rug. Van dat goede gevoel was na de vrije trainingen weinig over, want hij kwam niet veel verder dan een zevende en een tiende tijd.

'Het was niet goed'

De frustratie was tijdens de sessies duidelijk merkbaar bij Verstappen, die ook nog naar de stewards moest voor een blokkeeractie van Franco Colapinto. Verstappen was niet bepaald tevreden, en dat liet hij ook weten in zijn review: "Om eerlijk te zijn was het niet erg goed. We missen balans, grip en vanuit onze kant is er heel erg veel werk te verzetten."

Kan Red Bull het omdraaien?

Red Bull staat voor een enorme uitdaging, want de achterstand op de concurrentie van Mercedes, McLaren én Ferrari is reusachtig. Ze moeten iets gaan bedenken, anders lopen ze wéér een weekend achter de feiten aan.

Verstappen heeft daar weinig zin in, maar weet dat de nachtmerrie kan uitkomen. Hij probeert zijn team aan te sporen om aan de slag te gaan: "We moeten leren begrijpen waarom we deze grote problemen hebben en ja, het was zeker geen beste dag. Ik denk dat het niet makkelijk wordt om een oplossing te vinden voor onze problemen vanavond."

Hoe groot was de achterstand?

Verstappen noteerde in de tweede vrije training de tiende tijd, en zijn achterstand op de snelste tijd van Oscar Piastri was reusachtig. Hij moest 1,376 seconden toegeven op de tijd van de Australiër, en zag hoe het nog slechter ging met zijn Red Bull-teamgenoot Isack Hadjar. Hij kwam niet verder dan de vijftiende plaats met een achterstand van 1,626 seconden.