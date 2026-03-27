Verstappen zet Red Bull direct op scherp: "Het was niet goed"

Verstappen zet Red Bull direct op scherp: "Het was niet goed"

Max Verstappen heeft een frustrerende eerste dag op het circuit van Suzuka achter de rug. In beide vrije trainingen moest hij veel tijd toegeven op de toptijden, en kampte hij met de nodige ongemakken. Verstappen maakt van zijn hart geen moordkuil en stelt dat het geen goede dag was.

Verstappen was met een goed gevoel afgereisd naar Japan. Het circuit van Suzuka is één van zijn favoriete circuits, hij was er in de afgelopen jaren opvallend succesvol en hij heeft een heerlijk weekend op de Nürburgring Nordschleife achter de rug. Van dat goede gevoel was na de vrije trainingen weinig over, want hij kwam niet veel verder dan een zevende en een tiende tijd.

'Het was niet goed'

De frustratie was tijdens de sessies duidelijk merkbaar bij Verstappen, die ook nog naar de stewards moest voor een blokkeeractie van Franco Colapinto. Verstappen was niet bepaald tevreden, en dat liet hij ook weten in zijn review: "Om eerlijk te zijn was het niet erg goed. We missen balans, grip en vanuit onze kant is er heel erg veel werk te verzetten."

Kan Red Bull het omdraaien?

Red Bull staat voor een enorme uitdaging, want de achterstand op de concurrentie van Mercedes, McLaren én Ferrari is reusachtig. Ze moeten iets gaan bedenken, anders lopen ze wéér een weekend achter de feiten aan.

Verstappen heeft daar weinig zin in, maar weet dat de nachtmerrie kan uitkomen. Hij probeert zijn team aan te sporen om aan de slag te gaan: "We moeten leren begrijpen waarom we deze grote problemen hebben en ja, het was zeker geen beste dag. Ik denk dat het niet makkelijk wordt om een oplossing te vinden voor onze problemen vanavond."

Hoe groot was de achterstand?

Verstappen noteerde in de tweede vrije training de tiende tijd, en zijn achterstand op de snelste tijd van Oscar Piastri was reusachtig. Hij moest 1,376 seconden toegeven op de tijd van de Australiër, en zag hoe het nog slechter ging met zijn Red Bull-teamgenoot Isack Hadjar. Hij kwam niet verder dan de vijftiende plaats met een achterstand van 1,626 seconden.

Foto's Grand Prix van Japan 2026
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing GP Japan 2026

Reacties (17)

Login om te reageren
  • F1 bekijker

    Posts: 162

    Het is ook verdomd stil op internet met al die huisvrouwen die spontaan F1 keken.

    • + 9
    • 27 maa 2026 - 09:19
    • F1jos

      Posts: 5.112

      “No woman no cry “

      • + 1
      • 27 maa 2026 - 10:21
    • gewoonliefhebber

      Posts: 8

      Och jeetje we hebben een "echte F1 fan" aan het woord..pfffffffffffffffffff. Sinds 1980 F1 fan en nu ook een fan van Max, was ik eerst een echte F1 fan vol met testosteron en sinds 2015 ben ik ineens een huisvrouw. Ik praat overigens liever met ene "huisvrouw" die nF1 kijkt omdat Max me doet dan zo zogenaamde F1 kenner als jij.

      • + 3
      • 27 maa 2026 - 10:48
    • F1 bekijker

      Posts: 162

      Liefhebber ik kijk al 40 jaar maar aan je reactie te zien ben jij 1 van die vrouwen?

      • + 2
      • 27 maa 2026 - 11:02
  • meister

    Posts: 4.259

    Pfff waar maakt ie zich druk om.
    Klok het weekend in een klok uit als de race voorbij is en ga weer lekker genieten van je miljoenen, je jacht je vliegtuig je GT3 je sim en oh ja ook nog met zijn vrouw en een kind.
    Dit jaar is zoveel negatieve energie.

    • + 2
    • 27 maa 2026 - 09:24
    • Sander

      Posts: 1.657

      Denk niet dat Max zo in elkaar zit. Wat hij doet wil hij goed doen, voor de volle honderd procent. Anders krijg je dezelfde instelling als bijvoorbeeld Stroll.

      • + 9
      • 27 maa 2026 - 10:03
  • monzaron

    Posts: 849

    Ze kunnen er wat van daar bij Red Bull, de updates zijn geslaagd. 🎉

    • + 0
    • 27 maa 2026 - 09:35
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 19.848

    Ik denk dat de basis van de Redbull prima is, maar dat Max er niks van bakt.

    • + 12
    • 27 maa 2026 - 09:47
    • The Wolf

      Posts: 455

      was altijd al zo, maar zijn onkunde werd gecamoufleerd door z'n raketbeestwagen!

      • + 8
      • 27 maa 2026 - 09:52
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 19.848

      Haha ja, en zijn fans maar denken dat Max zo goed is.
      Nou, dat blijkt dus niet!

      • + 8
      • 27 maa 2026 - 09:57
    • F1 bekijker

      Posts: 162

      Is het al tijd voor popcorn?

      • + 2
      • 27 maa 2026 - 09:58
  • VES

    Posts: 1.716

    “ We moeten leren begrijpen waarom we deze grote problemen hebben “

    Kan het er wellicht iets mee te maken hebben dat jij en je team vorig jaar tot de laatste race hoofdzakelijk bezig bent geweest met het doorontwikkelen van de auto van vorig jaar ?
    Terwijl de andere teams al volledig bezig waren met de auto van dit jaar.
    Zo’n achterstand in ontwikkeling haal je niet zomaar weer even in.

    • + 5
    • 27 maa 2026 - 09:51
  • Williams_F1

    Posts: 1.390

    eerst even die 19.7 kilo overgewicht aanpakken !

    • + 2
    • 27 maa 2026 - 09:51
    • amigob

      Posts: 463

      Dat pak je niet zomaar aan als het overgewicht in de powerunit zit

      • + 0
      • 27 maa 2026 - 10:20
    • Larry Perkins

      Posts: 63.776

      Dan verplaats je het overgewicht eerst naar de cockpit en kun je het vervolgens zo weghalen...

      • + 0
      • 27 maa 2026 - 11:19
  • Larry Perkins

    Posts: 63.776

    Met de RB22 is het 't zelfde als met hun smerige drankje.
    Het beste kunnen ze dat bocht weggooien en een beter drankje verzinnen...

    • + 0
    • 27 maa 2026 - 11:17

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
98
2
Ferrari
67
3
McLaren
18
4
Haas F1
17
5
Red Bull Racing
12
6
Racing Bulls
12
7
Alpine F1
10
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

