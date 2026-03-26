user icon
icon

Britse verslaggever 'diep teleurgesteld' in Verstappen na bizarre clash

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Max Verstappen zorgde vandaag voor controverse door voorafgaand aan zijn mediasessie een Britse journalist de zaal uit te sturen. Na een eerder incident had Verstappen geen zin om The Guardian-verslaggever Giles Richards te woord te staan. Hij komt nu met een reactie op het opvallende incident met Verstappen.

Verstappen zorgde vanochtend voor veel verbazing tijdens zijn mediasessie in het Red Bull-onderkomen in de paddock in Suzuka. Voordat hij begon met het beantwoorden van de vragen, besloot hij te wachten tot Richards de ruimte had verlaten. De twee hebben een verleden, want Verstappen schoot vorig jaar uit zijn slof toen de Brit hem een opvallende vraag stelde tijdens de FIA-persconferentie in Abu Dhabi.

Na afloop van de race, waarin de titelstrijd met Lando Norris werd beslist, werd Verstappen gevraagd naar zijn incident met George Russell, eerder dat jaar. Hij werd gevraagd of dat hem in Abu Dhabi de titel had gekost, en dat schoot in het verkeerde keelgat bij Verstappen. Tijdens dat moment stelde hij ook dat Richards een grijns op zijn gezicht had, en die vraag zorgde ervoor dat de verslaggever vandaag de zaal uit werd gezet.

Hoe reageert de verslaggever?

In een stuk op de site van The Guardian reageert Richards nu voor het eerst zelf op het incident: "In het grotere geheel der dingen geniet ik van een buitengewoon bevoorrechte loopbaan, waarin ik betaald word om verslag te doen van de Formule 1, een sport waar ik al sinds 1976 van houd. Ik klaag niet snel, maar ik was diep teleurgesteld toen Verstappen me donderdag in Japan uit zijn persconferentie zette vanwege een vraag die ik eind vorig seizoen had gesteld."

Welke emotie toonde Verstappen?

Richards staat stil bij het moment, en wijst op de woordenwisseling die vandaag de wereld overging. Hij omschrijft het gevoel dat hij op dat moment had: "Na het ontvangst van de instructies, besloot ik te vertrekken. Verstappen had tijdens het moment de hele tijd een lach op zijn gezicht. Misschien genoot hij gewoon van het machtsspel? De dag ging verder; er zijn veel belangrijkere problemen in de wereld dan een coureur die boos op je is."

De verslaggever stelt dat hij steun van collega's heeft ontvangen, maar dat hij helemaal in orde is. Hij onthult dat sommige 'fans' verdergingen, en zijn mailadres achterhaalden om hem dreigende mails te sturen.

Bericht richting Verstappen

Hij sluit af met een bericht in de richting van Verstappen: "Ik heb nog steeds heel veel bewondering voor Max en ik hoop dat we in de toekomst een betere relatie kunnen hebben. Soms moet een moeilijke, ongemakkelijke vraag gesteld kunnen worden. Dat hoort nu eenmaal bij het vak."

F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing GP Japan 2026

Reacties (22)

Login om te reageren
  • Need5Speed

    Posts: 3.608

    Oh, die verschrikkelijke Max fans weer.
    Laten we eventjes massaal gaan klagen erover, dat helpt vast.

    FWIW elke vorm van internetterreur is verwerpelijk, ongeacht aan wie gericht of van welke groep uit enz.

    • + 1
    • 26 maa 2026 - 15:36
  • NicoS

    Posts: 20.435

    Ik zou zeggen, samen ff een biertje doen doet wonderen…..

    • + 1
    • 26 maa 2026 - 15:36
  • Larry Perkins

    Posts: 63.754

    Richards: "Ik ben niet alleen het slachtoffer maar ook een martelaar..."

    • + 7
    • 26 maa 2026 - 15:37
  • HarryLam

    Posts: 5.351

    Fijn dat Max dat klootjes journalisten volk aanpakt.

    • + 5
    • 26 maa 2026 - 15:39
    • jd2000

      Posts: 7.636

      Wat is er mis met journalisten? Of ben jij zo'n type die het nieuws weghaalt bij zo'n engerd als Zuckerberg of Tik Tok?

      • + 3
      • 26 maa 2026 - 16:19
  • Larry Perkins

    Posts: 63.754

    Dit diepgaande bericht is vast ook goed voor zo'n honderd reacties...

    • + 3
    • 26 maa 2026 - 15:40
  • Sander

    Posts: 1.649

    "Soms moet een moeilijke, ongemakkelijke vraag gesteld kunnen worden. Dat hoort nu eenmaal bij het vak."
    Soms is die vraag al te vaak gesteld en is het niet de eerste keer dat er aangegeven wordt bepaalde vragen niet meer te stellen en zeker niet op een neerbuigende manier. Dat hoort nu eenmaal ook biij het vak.

    • + 10
    • 26 maa 2026 - 15:41
    • hupholland

      Posts: 9.764

      laat m dan idd ook maar eens uitleggen waarom die vraag gesteld moest worden en wat voor antwoord hij verwacht had. En of het wel het juiste moment was. Wat mij betreft mogen mensen zeker kritisch zijn op die bewuste actie, maar het dan gaan linken aan die punten die hij net tekort kwam.. dat doen alleen idioten. Maar goed, hij vindt het zelf blijkbaar nog steeds een goede vraag die gesteld moest worden. Nou, dan begrijp ik Verstappen wel.

      • + 4
      • 26 maa 2026 - 16:24
  • The Wolf

    Posts: 443

    "De verslaggever stelt dat hij steun van collega's heeft ontvangen, maar dat hij helemaal in orde is" Dat kun je niet zeggen. De gevolgen van zware mentale en emotionele mishandeling (waar hier dus duidelijk sprake van is!) openbaren zich meestal wat later, en in de meeste gevallen zijn de gevolgen niet te overzien, dit laat meestal diepe wonden achter die het slachtoffer de rest van zijn leven met zich meedraagt. Bij deze traumatische gebeurtenis passen de volgende acties: slachtofferhulp inschakelen, een arts inschakelen voor documentatie van alle psychische schade, een advocaat in de arm nemen om een deftige som aan smartengeld te eisen....

    • + 9
    • 26 maa 2026 - 15:48
    • Larry Perkins

      Posts: 63.754

      En iemand van The Guardian zal bij zijn familie thuis langs moeten gaan om het slechte nieuws te vertellen...

      • + 2
      • 26 maa 2026 - 15:58
    • f(1)orum

      Posts: 9.818

      Yep, een zogenaamde Guardian Angel.

      • + 3
      • 26 maa 2026 - 15:59
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 19.841

      Ja, of je meld je hier aan op het forum.
      Wij weten eigenlijk altijd wel 'n oplossing voor problemen.

      En als we dan echt geen oplossing kunnen vinden, wat mij sterk lijkt, dan....pas dan kun je professionele hulp inschakelen.

      • + 2
      • 26 maa 2026 - 16:00
    • Flying Dutchman

      Posts: 3.060

      Ouw
      Jij en je professionele hulp :-)
      De tijd van 0900 hotlines is allang voorbij hoor

      • + 0
      • 26 maa 2026 - 16:37
    • The Wolf

      Posts: 443

      @Ouw is uit de tijd van de 06-menno buch hotlines

      • + 0
      • 26 maa 2026 - 16:40
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 19.841

    "Hij onthult dat sommige 'fans' verdergingen, en zijn mailadres achterhaalden om hem dreigende mails te sturen."

    Mag ik zeggen waar ik denk waar al die mails vandaan komen?
    Mag ik??

    Ik doe het gewoon.
    Ik denk, nee, ik weet het zeker dat die bedreigingen vanuit Hollanda komen.
    Hoe ik dat weet??
    Nou, het merendeel van de horde staat erom bekend.

    • + 3
    • 26 maa 2026 - 16:04
    • F1 bekijker

      Posts: 154

      Komt van al die kampers.

      • + 1
      • 26 maa 2026 - 16:06
    • The Wolf

      Posts: 443

      ach ik heb 'm heel heel misschien een mailtje gestuurd omdat ik met hem meeleef en hem m'n hulp wou aanbieden, iets in de trant van "wat is jouw probleem? Wat is jouw probleem jongen?! Moet ik je ff komen helpen ofzo? Ik weet waar jouw huis woont!"

      • + 1
      • 26 maa 2026 - 16:08
  • 919

    Posts: 4.088

    Yvonne voor de volgende persco uitnodigen, en dan natuurlijk opnieuw weer weg sturen.
    👍

    • + 1
    • 26 maa 2026 - 16:05
  • Snelrondje

    Posts: 8.957

    Typisch een gevalletje voor slachtofferhulp. Hopelijk komt deze man hier bovenop en overwint hij dit trauma.

    • + 1
    • 26 maa 2026 - 16:06
  • Flying Dutchman

    Posts: 3.060

    Hij was zelf op zoek naar sensatie en wist dat dit vroeg of laat zou gebeuren. Eigen schuld IMO

    • + 4
    • 26 maa 2026 - 16:17
    • The Wolf

      Posts: 443

      victim blaming is dit!!
      Bah! schuld in de schoenen schuiven van een slachtoffer van een verschrikkelijk emotioneel misdrijf wiens leven as we speak aan een zijden draadje hangt...

      • + 2
      • 26 maa 2026 - 16:19
    • Flying Dutchman

      Posts: 3.060

      The Wolf

      :-)
      In dit geval is Verstappen meer de slachtoffer dan hij hoor

      • + 1
      • 26 maa 2026 - 16:22

JP Grand Prix van Japan

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    03:30 - 04:30

    Vrije training 3

    03:30 - 04:30

    Race / Startgrid

    07:00 - 09:00

  • Vrije training 2

    07:00 - 08:00

    Kwalificatie

    07:00 - 08:00

    Snelste ronde

    07:00 - 09:00

JPGrand Prix van Japan

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    03:30 - 04:30

  • Zaterdag weather-image

  • Vrije training 3

    03:30 - 04:30

  • Zondag weather-image

  • Race

    07:00 - 09:00

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 2

    07:00 - 08:00

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    07:00 - 08:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    07:00 - 09:00

Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
98
2
Ferrari
67
3
McLaren
18
4
Haas F1
17
5
Red Bull Racing
12
6
Racing Bulls
12
7
Alpine F1
10
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.453
  • Podiums 127
  • Grand Prix 235
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar