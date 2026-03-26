Max Verstappen zorgde vandaag voor controverse door voorafgaand aan zijn mediasessie een Britse journalist de zaal uit te sturen. Na een eerder incident had Verstappen geen zin om The Guardian-verslaggever Giles Richards te woord te staan. Hij komt nu met een reactie op het opvallende incident met Verstappen.

Verstappen zorgde vanochtend voor veel verbazing tijdens zijn mediasessie in het Red Bull-onderkomen in de paddock in Suzuka. Voordat hij begon met het beantwoorden van de vragen, besloot hij te wachten tot Richards de ruimte had verlaten. De twee hebben een verleden, want Verstappen schoot vorig jaar uit zijn slof toen de Brit hem een opvallende vraag stelde tijdens de FIA-persconferentie in Abu Dhabi.

Na afloop van de race, waarin de titelstrijd met Lando Norris werd beslist, werd Verstappen gevraagd naar zijn incident met George Russell, eerder dat jaar. Hij werd gevraagd of dat hem in Abu Dhabi de titel had gekost, en dat schoot in het verkeerde keelgat bij Verstappen. Tijdens dat moment stelde hij ook dat Richards een grijns op zijn gezicht had, en die vraag zorgde ervoor dat de verslaggever vandaag de zaal uit werd gezet.

Hoe reageert de verslaggever?

In een stuk op de site van The Guardian reageert Richards nu voor het eerst zelf op het incident: "In het grotere geheel der dingen geniet ik van een buitengewoon bevoorrechte loopbaan, waarin ik betaald word om verslag te doen van de Formule 1, een sport waar ik al sinds 1976 van houd. Ik klaag niet snel, maar ik was diep teleurgesteld toen Verstappen me donderdag in Japan uit zijn persconferentie zette vanwege een vraag die ik eind vorig seizoen had gesteld."

Welke emotie toonde Verstappen?

Richards staat stil bij het moment, en wijst op de woordenwisseling die vandaag de wereld overging. Hij omschrijft het gevoel dat hij op dat moment had: "Na het ontvangst van de instructies, besloot ik te vertrekken. Verstappen had tijdens het moment de hele tijd een lach op zijn gezicht. Misschien genoot hij gewoon van het machtsspel? De dag ging verder; er zijn veel belangrijkere problemen in de wereld dan een coureur die boos op je is."

De verslaggever stelt dat hij steun van collega's heeft ontvangen, maar dat hij helemaal in orde is. Hij onthult dat sommige 'fans' verdergingen, en zijn mailadres achterhaalden om hem dreigende mails te sturen.

Bericht richting Verstappen

Hij sluit af met een bericht in de richting van Verstappen: "Ik heb nog steeds heel veel bewondering voor Max en ik hoop dat we in de toekomst een betere relatie kunnen hebben. Soms moet een moeilijke, ongemakkelijke vraag gesteld kunnen worden. Dat hoort nu eenmaal bij het vak."