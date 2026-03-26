Verstappen grijpt keihard in en stuurt Britse journalist weg

Max Verstappen heeft voor de nodige opschudding gezorgd tijdens de mediadag op het circuit van Suzuka. Tijdens zijn persmoment weigerde de Red Bull-coureur te beginnen voordat een Britse journalist uit de ruimte was vertrokken. Het gaat om een verslaggever waarmee Verstappen het eerder al aan de stok had.

Verstappen clashte op de mediadag in Japan met een verslaggever van de Britse krant The Guardian. Hij haalde vorig jaar het bloed onder Verstappens nagels vandaan toen hij na de seizoensontknoping in Abu Dhabi vroeg: "Max, je verloor van Norris met een verschil van twee punten. Hoe denk je nu over het incident met Russell in Spanje? Heb je daar spijt van?" Verstappen reageerde destijds als door een wesp gestoken, en haalde hard uit.

Wat is er aan de hand?

Toen Verstappen de desbetreffende verslaggever vanochtend in de zaal in Japan spotte, kwam hij met een opmerkelijk statement: "Eén seconde, ik zeg niets voordat hij is vertrokken." De verslaggever ging tegen Verstappen in, en plaatste zijn vraagtekens bij het verzoek van de Nederlander: "Vanwege de vraag van vorig jaar? Je wil echt dat ik wegga?" Verstappen reageerde bevestigend, waarna de Brit het nogmaals probeerde: "Het gaat om de vraag in Abu Dhabi over Spanje?"

De Britse verslaggever vertrok uiteindelijk uit de zaal, waarna Verstappen duidelijk maakte dat de vloer was geopend voor vragen: "Nu kunnen we beginnen."

Komt deze uitbarsting als een verrassing?

Verstappen maakte er in het verleden al geen geheim van dat hij klaar was met de vragen van, vooral Britse, verslaggevers. Hij hekelde de vragen die hem werden gesteld rondom het eerder genoemde incident met Russell en Spanje en de titelstrijd met Norris en het team van McLaren.

In de nasleep van zijn titelstrijd met Lewis Hamilton in 2021 besloot Verstappen eerder ook Britse verslaggevers te boycotten. Destijds ging het om Ted Kravitz en Sky Sports, omdat ze door bleven gaan met vraagtekens plaatsen bij de titel van Verstappen. De boycot duurde één raceweekend, waarna ze de ruzie uitspraken. Verstappen staat sindsdien weer netjes de cameraploegen van Sky Sports te woord.

F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing GP Japan 2026

Reacties (90)

  • Glasvezelcoureur

    Posts: 1.003

    Om welke journalist gaat het dit keer dan?

    • + 1
    • 26 maa 2026 - 08:48
    • Regenrace

      Posts: 2.486

      Wat maakt het uit? dit is gewoon een hele slechte beurt van Verstappen. Kinderachtig - eigenlijk te gek voor woorden. Hij doet precies wat Trump in het Witte Huis doet als vragen hem niet bevallen - waar vervolgens de wereldpers over valt.
      Hoge bomen, weet je wel? rug recht, daar is geen plaats voor wraakzucht of kleinzieligheid. En dan ook nog wegsturen, wat een dieptepunt. Er zijn zoveel andere manieren om je punt te maken.

      • + 24
      • 26 maa 2026 - 09:09
    • Regenrace

      Posts: 2.486

      Nou Verstappen heeft inderdaad geschiedenis geschreven in Japan.

      • + 11
      • 26 maa 2026 - 09:11
    • Larry Perkins

      Posts: 63.741

      Giles Richards van The Guardian

      • + 3
      • 26 maa 2026 - 09:14
    • Pietje Bell

      Posts: 33.915

      Giles Richards van The Guardian die hem destijds alweer even terecht wou wijzen dat als hij dat in Barcelona niet bij Russell had gedaan hij WK was geworden, terwijl Max al meerdere keren had gezegd dat het aan meerdere zaken lag en dus tóch weer over Barcelona beginnen. Dit was niet de eerste keer dat deze man Max terecht wees.

      • + 13
      • 26 maa 2026 - 09:17
    • Glasvezelcoureur

      Posts: 1.003

      @regenrace
      Denk niet dat ik de beste man had laten vertrekken, maar (net als jij Regenrace) ik weet dan ook geenszins wat er allemaal écht is gezegd in en na Abu Dhabi. Dus om nu zo maar iets te roepen, Regenrace; we simply don't what really happened.

      En met de (erkende) leugens die de Britse pers eerder de wereld in kotste, kan ik me goed voorstellen dat je een enorme afkeer tegen bepaalde mensen en/of partijen ontwikkelt...

      • + 9
      • 26 maa 2026 - 09:22
    • The Wolf

      Posts: 433

      ja ben persoonlijk ook niet zo'n voorstander van zo'n actie. Los van wat er gezegd is, de ergernis bij max zal mss meer dan terecht zijn, vind ik wegsturen of boycotten naar mijn smaak ook beetje neigen naar diva gedrag. Voor mijn gevoel is dit beetje jammer van Max. Zorg gewoon dat je een berg aan gevatte tegenantwoorden achter de hand hebt die je terug kunt afvuren op zo'n gast. Of geef een zo'n kort mogelijk antwoord en kap het af door je op de volgende verslaggever te richten. Er zijn talloze alternatieven

      • + 8
      • 26 maa 2026 - 09:29
    • Larry Perkins

      Posts: 63.741

      Nog even terug wat er in Abu Dhabi post-race gebeurde:

      In the Abu Dhabi post-race press conference, Richards directly asked Verstappen whether the clash had played a decisive role in the championship slipping away.
      “Max, you lost out to Lando by just two points,” Richards said at the time. “What do you think now about the incident with George Russell in Spain? Do you regret that looking back in hindsight?”

      The question visibly irritated Verstappen during that session.
      “You forget all the other stuff that happened in my season,” Verstappen replied. “The only thing you mention is Barcelona. I knew that would come. You’re giving me a stupid grin now.
      I don’t know. Yeah, it’s part of racing at the end. You live and learn. The championship is one of 24 rounds. I’ve also had a lot of early Christmas presents given to me in the second half, so you can also question that.”

      • + 7
      • 26 maa 2026 - 09:40
    • koppie toe

      Posts: 5.208

      Deze quote komt uit de reacties van een andere sait, ik snap het maar ben het niet met de actie van Max eens.

      "Er speelt inderdaad meer. Deze journalist is ook diegene die destijds aan Verstappen vroeg waarom hij zo vaak betrokken was bij crashes dat Verstappen reageerde dat hij een beetje klaar was met zulke vragen en dat hij iemand een kopstoot wilde geven. Ook was dit de journalist die na Monza Verstappen nog maar eens vroeg wat er nou precies gebeurde en dat Verstappen vond dat die vraag nu wel een keer klaar was omdat het daar al twee weken over ging. De betreffende journalist is naar Verstappen toe een enorme bloedzuiger terwijl hij naar de Engelse coureurs een enorme slijmjurk is. Tja, Verstappen stuurt je dan op een gegeven moment gewoon weg. Meer coureurs zouden dit eens moeten gaan doen, wellicht dat het journaille dan eens gaat nadenken over echte vragen die ze kunnen stellen. Kijk bijvoorbeeld maar naar de hoeveelheid vragen Verstappen al heeft gehad over hoe hij denkt over de huidige regels."

      • + 13
      • 26 maa 2026 - 09:52
    • Housmans

      Posts: 415

      Ongetwijfeld zuigt de pers, maar dat is ook het bestaansrecht van sommigen en zal altijd blijven bestaan.

      Beetje dom van Max om hier zo mee om te gaan, zal het m.i. alleen maar erger maken.
      Staat ook haaks om zijn uitspraken steeds dat het hem niet uitmaakt hoe anderen over hem denken, hij wilt gewoon racen.

      • + 5
      • 26 maa 2026 - 09:58
    • 919

      Posts: 4.083

      De bestaansrecht van The Guardian is van het niveau riooljournalistiek Yvonne's Juice, hun hele businessmodel is gebouwd rondom weggestuurd en genegeerd worden. Niets nieuws onder de zon.

      • + 4
      • 26 maa 2026 - 10:03
    • HermanInDeZon

      Posts: 977

      @919 kan best zijn, maar dan nog is het not done dat Max bepaalt wie er al-dan-niet aanwezig mag zijn ( aanwezig hé, ik zeg niet dat hij moet antwoorden op vragen).

      Dat is voor mij zelfde categorie als wat er nu in Amerika gebeurd en het einde van persvrijheid. Zou schandalig zijn moest de FIA hier niet ingrijpen

      • + 2
      • 26 maa 2026 - 10:16
    • 919

      Posts: 4.083

      Ja hoor Herman, Orange Taco en Bagdad babe en Verstappen op één lijn zetten. 'They are the same picture'. Zo kennen we je weer.

      • + 4
      • 26 maa 2026 - 10:27
    • Regenrace

      Posts: 2.486

      Dit is niet de Verstappen zoals ik ken - en wil kennen.
      Als ik hier toch een interpretatie aan moet geven (zeker geen vergoelijking), denk ik aan dit:
      -Verstappen zit misschien niet lekker in zijn vel (kun je tal van redenen voor bedenken).
      -Er is een gemis aan sterke figuren binnen Red Bull die hem wellicht op voorhand voor dit soort uitspraken hadden behoed. Dat vertrek van trio Horner/Marko/Newey is bepaald nog niet opgevuld.

      • + 2
      • 26 maa 2026 - 10:39
    • hupholland

      Posts: 9.761

      dat maakt zeker wel uit. Het was echt wel een hele ongepaste vraag vorig jaar na zo'n extreem goed seizoen. Als alleen fouten zouden bepalen wie er kampioen wordt dan was Verstappen iig heel ver boven de McLaren boys geëindigd. Mensen die dan over dat ene stomme moment beginnen hebben of totaal geen verstand van de sport of alleen maar de intentie om te jennen. In dit geval was het waarschijnlijk het laatste, of misschien een combinatie van beide. Of je het dan zo moet aanpakken kun je over twisten, maar ik kan me voorstellen dat je zo iemand liever ziet vertrekken. Hij moet al zoveel onzin vragen beantwoorden, je mag ook best ergens een grens trekken.

      • + 0
      • 26 maa 2026 - 11:27
  • AUDI_F1

    Posts: 3.611

    Zo moet dat, sommige zijn er alleen maar om te demoniseren. En als je Verstappen iets aandoet dan vergeet hij dat niet.

    • + 20
    • 26 maa 2026 - 08:50
    • HermanInDeZon

      Posts: 977

      "En als je Verstappen iets aandoet dan vergeet hij dat niet."

      Meeste mensen groeien daar uit op een bepaalde leeftijd en zijn iet of wat professioneel

      Maar dat mag ik hier waarschijnlijk niet zeggen

      • + 21
      • 26 maa 2026 - 08:52
    • Joeppp

      Posts: 8.449

      Klopt de meeste mensen vergetern op een geven moment dat er iets gebeurt is; dat noemt men dementie.

      • + 16
      • 26 maa 2026 - 09:01
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 19.832

      Moet je daar niet boven staan Audi?
      Moet je dan iedereen die kritiek heeft weigeren of wegsturen?

      • + 14
      • 26 maa 2026 - 09:03
    • WickieDeViking

      Posts: 831

      Je mag van alles zeggen Herman, maar je statement is echter wel iets te kort door de bocht.

      • + 8
      • 26 maa 2026 - 09:04
    • iOosterbaan

      Posts: 2.137

      @HermanInDeZon, je mag dat imho zeker zeggen en als het echt alleen om die vraag zou gaan. Denk ik dat je zelfs gelijk hebt. Probleem is dat wij vaak maar een paar procent zien van wat er in de paddock plaatsvind. Het kan dus ook wat anders zijn. Daarnaast, en dit weet ik gewoon niet, als er op een gegeven moment een optelsom is qua gedrag. Dan mag je vind ik best optreden tegen zulke types.

      • + 9
      • 26 maa 2026 - 09:10
    • Politik

      Posts: 9.867

      @Joeppp,

      Zeker nooit dementie van dichtbij meegemaakt, gezien je kansloze opmerking?
      Het is een mensonterende ziekte die ik niemand toe zou wensen en ook zeker nooit de spot mee zou drijven.

      • + 10
      • 26 maa 2026 - 09:23
    • Stoffelman

      Posts: 6.292

      ". En als je Verstappen iets aandoet dan vergeet hij dat niet."
      ----------

      Max is gewoon nog altijd pissig , omdat ie in Barcelona eigenhandig 9 punten vergooide, en daar een vraag, of opmerking over kreeg.
      Hij wil dat liever vergeten

      • + 6
      • 26 maa 2026 - 09:24
    • Joeppp

      Posts: 8.449

      Ik drijf niet de spot met dementie maar met de reactie van Herman.

      • + 11
      • 26 maa 2026 - 09:30
    • HermanInDeZon

      Posts: 977

      "Klopt de meeste mensen vergetern op een geven moment dat er iets gebeurt is; dat noemt men dementie."

      Nee, dat noemt men professioneel en volwassen zijn en de kleuterfase ontgroeid zijn.

      • + 4
      • 26 maa 2026 - 09:35
    • jd2000

      Posts: 7.635

      Pers mag vragen wat ze willen. Verstappen houdt zelf ook van het vrije woord, dus als 4-voudig kampioen moet je daarboven staan.

      • + 5
      • 26 maa 2026 - 09:38
    • Politik

      Posts: 9.867

      @Joepp,

      Je weet niet waar je het over hebt man

      • + 3
      • 26 maa 2026 - 09:45
    • snailer

      Posts: 32.195

      "Maar dat mag ik hier waarschijnlijk niet zeggen"

      Het is een vrij land en op internet is iedereen vogelvrij.

      Echter merk ik op dat wij tijgers hier achter dit toetsenbord zitten te zeiken met zijn allen. Verstappen is 4 voudig kampioen. 1,5 jaar de beste auto van die 4 jaar. 2,5 jaar was het de rijder die het grote verschil maakte.

      • + 5
      • 26 maa 2026 - 10:13
    • HermanInDeZon

      Posts: 977

      @snailer en dat maakt dat hij mag bepalen wie er bij officiële persconferenties aanwezig mag zijn?

      Hij blijft maar een rijder net als de andere.
      Iets wat hij op andere momenten als het hem uit komt graag benadrukt dat hij niet beter of anders is dan de rest.

      • + 1
      • 26 maa 2026 - 10:18
    • WickieDeViking

      Posts: 831

      Politik, Joeppp heeft gelijk. Jij zegt dat hij de spot drijft met dementie, maar als je goed leest, drijft hij de spot met de reactie van Herman. Je kunt het oneens zijn met zijn voorbeeld van dementie, dat mag, maar dat verandert niet het feit dat je verkeerd hebt gelezen.

      • + 2
      • 26 maa 2026 - 10:37
    • iOosterbaan

      Posts: 2.137

      @Herman, als die PersCo van de FIA is...DAN heeft Max niets te zeggen....maar dit was een media moment van RBR en dan heeft RBR/Max ALLES te zeggen en bepalen wie daarbij aanwezig mag zijn.

      • + 4
      • 26 maa 2026 - 10:38
    • WickieDeViking

      Posts: 831

      Herman, nogmaals, je reactie is gewoon te kort door de bocht:

      Het idee dat mensen er gewoon uitgroeien en professioneel worden gaat voorbij aan hoe topsport echt werkt. Iemand als Verstappen vergeet dingen niet zomaar. Scherp blijven, rivaliteit onthouden en er strategisch mee omgaan is juist een kern van zijn succes. Het is dus niet alleen een kwestie van volwassenheid, maar van mentale focus, ervaring en competitie intelligentie.

      • + 1
      • 26 maa 2026 - 10:38
    • HermanInDeZon

      Posts: 977

      @Wickie jij vindt ze kort door de bocht. Dat is een heel verschil

      "Het idee dat mensen er gewoon uitgroeien en professioneel worden gaat voorbij aan hoe topsport echt werkt. Iemand als Verstappen vergeet dingen niet zomaar."
      Dat hoeft niet.

      "Scherp blijven, rivaliteit onthouden en er strategisch mee omgaan is juist een kern van zijn succes"
      Akkoord

      "Het is dus niet alleen een kwestie van volwassenheid, maar van mentale focus, ervaring en competitie intelligentie."
      Akkoord

      Geen van bovenstaande rechtvaardigt echter zijn gedrag in mijn ogen.

      • + 1
      • 26 maa 2026 - 10:44
    • WickieDeViking

      Posts: 831

      Hij mag in deze situatie toch echt zelf bepalen met wie hij praat of informatie deelt, Herman.

      Dus ik hoor graag van je wat de redenen volgens jou zijn die dat niet rechtvaardigen.

      • + 1
      • 26 maa 2026 - 10:53
    • HermanInDeZon

      Posts: 977

      Wickie, tuurlijk mag hij kiezen met wie hij praat
      Maar niet wie aanwezig is?

      Dat verschil zie je hopelijk wel?

      • + 1
      • 26 maa 2026 - 10:56
    • Stoffelman

      Posts: 6.292

      "Klopt de meeste mensen vergetern op een geven moment dat er iets gebeurt is; dat noemt men dementie."

      ------

      Er is een verschil tussen vergeten, herinneren, of zoals bij dementie het onvrijwillig verdwijnen van opgeslagen herinneringen.
      Het begint bij het korte termijn geheugen.
      Niet iedereen die dingen vergeet lijd aan dementie.

      • + 2
      • 26 maa 2026 - 10:56
    • Politik

      Posts: 9.867

      Ik denk dat iedereen heel erg goed begrijpt dat dementie gebruiken om met iemand de spot te drijven verschrikkelijk kansloos is en het precies is wat ik bedoel.

      Dat er mensen zijn die zich van de domme houden en dit proberen recht te praten of plusjes geven is eigenlijk veel kanslozer.

      Dat je iets roept zonder er goed bij na te denken,dat kan.
      Dit blijven verdedigen is heel sneu.

      • + 1
      • 26 maa 2026 - 11:13
    • snailer

      Posts: 32.195

      "@snailer en dat maakt dat hij mag bepalen wie er bij officiële persconferenties aanwezig mag zijn?"

      Waar zeg ik dat?

      • + 0
      • 26 maa 2026 - 11:20
    • HermanInDeZon

      Posts: 977

      @snailer ok verkeerd geïnterpreteerd dan, mijn excuses

      • + 0
      • 26 maa 2026 - 11:22
    • snailer

      Posts: 32.195

      Dementie heeft inderdaad geen pas om er bij te halen.

      Bij mensen die niet dement zijn is iets vergeten ook onvrijwillig overigens. Het gebeurt gewoon.

      Vergeetachtigheid is niet eens het ergste symptoom dat bij dementie hoort. Heb niet al te lang geleden dat proces vrij dichtbij gevolgd. (Zwager)
      Zeer zwaar voor de verwanten en geliefden. Mijn vrouw in dit geval. Hoe dan ook. Was het alleen maar vergeetachtigheid.

      Laten we in ieder geval stoppen met over dementie praten. Tenzij het over dementors gaat.

      • + 0
      • 26 maa 2026 - 11:27
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 19.832

    Haha, die journalist.
    Die dacht Max ff 'n hak te kunnen zetten.
    Nee, niet bij Max....die is zooooo professioneel....die staat hem gewoon te woord...oh wacht!

    Kinderachtigheid ten top!

    • + 14
    • 26 maa 2026 - 08:58
    • Williams_F1

      Posts: 1.388

      heerlijk gedrag van max!
      aanpakken die treurwilgen.

      • + 14
      • 26 maa 2026 - 09:03
    • NyckVrieskast

      Posts: 1.232

      Ga niks over kinderachtigheid roepen ouwe. Jij bent de grootste.

      • + 8
      • 26 maa 2026 - 10:29
  • NicoS

    Posts: 20.426

    Dacht dat Max niet opgeroepen was?
    Of is dit een ander persmoment?
    Als Max hem wegstuurt zal hij wel een vreselijke hekel aan die gast hebben….
    Maar het kan weer los…iedereen zal en moet er z’n plasje weer over doen waarschijnlijk.
    Zet de popcorn alvast maar klaar…;)

    • + 11
    • 26 maa 2026 - 09:01
    • Politik

      Posts: 9.867

      En jij hebt weer mooi iets om recht te praten wat krom is!

      • + 8
      • 26 maa 2026 - 09:24
    • Glasvezelcoureur

      Posts: 1.003

      Hé, daar is Politik weer om de eerste polariserende stappen te zetten, iets dat hij anderen altijd fel verwijt...

      • + 11
      • 26 maa 2026 - 09:29
    • NicoS

      Posts: 20.426

      Nee hoor @politik, dat laat ik volledig aan jou over….
      Enige wat ik kan zeggen dat er waarschijnlijk wel meer speelt tussen die twee.
      Ze zoeken het maar uit.

      • + 9
      • 26 maa 2026 - 09:45
    • Politik

      Posts: 9.867

      Hey daar hebben we onze doorzichtige en hypocriete glasvezelcoureur weer, die de reactie van Nicos niet en die van Politik wel polariserend vindt 🙈🤮

      • + 2
      • 26 maa 2026 - 09:46
    • Housmans

      Posts: 415

      Mooi man,
      Politik die hier passief aggressief gaat reageren vanwege discussies uit het verleden.

      Laat dat nou zo'n beetje hetzelfde gedrag zijn als dat Max heeft vertoond! 🙊
      🤣😂🤣

      • + 4
      • 26 maa 2026 - 10:13
    • Politik

      Posts: 9.867

      Oh ja, de dooddoener 'passief agressief reageren' was ik al weer vergeten.

      De door glasvezelcoureur uitgescheten drol housmans bemoeit zich er ook weer mee....


      Of is het de door housmans uitgeschoten drol glasvezelcoureur?
      Zou ook heel goed kunnen.

      Hoe dan ook, m'n vaste stalkers van de horde
      zijn het weer eens roerend met elkaar eens 🙈

      • + 1
      • 26 maa 2026 - 10:41
    • Housmans

      Posts: 415

      Volwassen gedrag weer; beetje gaan schelden met 'uitgescheten drol'.
      Typerend voor hoe Politik in elkaar steekt.

      En, Zeker nooit stalking van dichtbij meegemaakt, gezien je kansloze opmerking?
      🙊

      • + 2
      • 26 maa 2026 - 10:56
    • Politik

      Posts: 9.867

      @huiswijf,

      Er zijn hier twee hele dikke gore trollen op dit forum, die alles en iedereen uitschelden en beldedigen die het niet met hun eens zijn.

      Eentje daarvan ben jij.

      Dus hou op.met je hypocriete gejank over mij, want voor jou maak ik een hele dikke vette uitzondering met je hypocriete gedoe.
      Kotsmisselijk word ik van je.

      • + 0
      • 26 maa 2026 - 11:16
    • Housmans

      Posts: 415

      Tja, ik zie er hier toch maar één iemand die meent zich te moeten verlagen tot gescheld.

      Bijzonder komisch dat je dan mij hypocriet noemt.... 🙊

      • + 0
      • 26 maa 2026 - 11:23
  • koppie toe

    Posts: 5.208

    Ik begrijp dat Max vorig jaar link kon zijn van bepaalde vragen, maar hij is wel erg rancuneus om op voorhand al iemand te laten verwijderen.
    Luister eerst naar de vraag en dan hoef je eventueel ook geen antwoord te geven, deze man zal Max nu heel het jaar extra last van hebben denk ik.
    Deze man gaat nu waarschijnlijk nog meer van alles uit de kast trekken om hem nog zwarter te maken.

    • + 6
    • 26 maa 2026 - 09:03
    • Pietje Bell

      Posts: 33.915

      Dit gaat over Giles Richards van The Guardian die hem destijds alweer even terecht wou wijzen dat als hij dat in Barcelona niet bij Russell had gedaan hij WK was geworden, terwijl Max al meerdere keren had gezegd dat het aan meerdere zaken lag en dus tóch weer over Barcelona beginnen.
      Die man stelt zijn vragen op een beschuldigende, vermanende manier.

      • + 5
      • 26 maa 2026 - 09:21
    • NicoS

      Posts: 20.426

      Je weet niet wat er allemaal in het verleden is gebeurd, waarschijnlijk was Max er inmiddels klaar mee. Het zal niet van één vraag geweest zijn lijkt mij.
      Als je zoiets doet is er meer aan de hand.
      Sommige persmuskieten gaan heel ver om iemand negatief neer te zetten.
      Ik lees die Engelse tabloids niet, maar hoor wel vaker dat die het allemaal niet zo nauw nemen met de waarheid.
      Je hoort wel vaker dat sommige mensen bepaalde journalisten niet meer te woord staan.
      Wat de echte reden is zal alleen Max weten, voor ons zal het gissen blijven.

      • + 4
      • 26 maa 2026 - 09:29
    • koppie toe

      Posts: 5.208

      Waar het mij om gaat is dat het rancuneus en kinderachtig is.
      Je mag antwoorden, dat moet niet.
      Deze man had vast nog wel een vraag voor een andere coureur en dat heeft Max hem ontnomen.

      • + 2
      • 26 maa 2026 - 09:37
    • Snelrondje

      Posts: 8.955

      @Pietje, het gaat er ook om hoe je de vraag stelt. Ik begrijp dat de desbetreffende journalist een onprettige attitude toonde. Er zijn hier nu allerlei zielige reacties op Max maar zelf willen de reageerders ook met respect behandeld worden. En niet uitgelachen.

      • + 6
      • 26 maa 2026 - 09:42
    • Larry Perkins

      Posts: 63.741

      @koppie toe: "Deze man had vast nog wel een vraag voor een andere coureur en dat heeft Max hem ontnomen."

      Max zat niet bij de officiële persconferentie maar waarschijnlijk in een andere ruimte (bij RBR?) en waarschijnlijk waren er ook geen andere coureurs bij...

      • + 5
      • 26 maa 2026 - 10:01
    • Larry Perkins

      Posts: 63.741

      Het bijzondere aan Max is, is dat het hem worst zal wezen hoe iedereen buiten zijn directe omgeving erover denkt...

      • + 4
      • 26 maa 2026 - 10:04
    • koppie toe

      Posts: 5.208

      Zou kunnen @Larry.

      Dat maakt het voor mij niet minder.
      Eerst luisteren en dan kan je altijd nog iets doen.
      Negeren bijvoorbeeld, dat kan bij sommigen ook pijnlijk zijn.

      • + 1
      • 26 maa 2026 - 10:05
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 19.832

    "Iedereen die mij niet wil ophemelen tijdens de persconferentie's of mij geen veren in m'n bips wil duwen sluit ik voortaan uit"......aldus de vrouwelijke kant van Max.

    • + 9
    • 26 maa 2026 - 09:07
    • Glasvezelcoureur

      Posts: 1.003

      Hi-lá-risch!!!
      Een van je betere grappen...
      Zaterdagavond weer in de dorpskern te zien?

      • + 11
      • 26 maa 2026 - 09:26
    • NyckVrieskast

      Posts: 1.232

      Glasvezel: zaterdag is geen vrije dag. Dan zit ouw weer opgesloten in de instelling.

      • + 4
      • 26 maa 2026 - 10:30
    • van lotje,g

      Posts: 1.205

      Het trauma is hardnekkiger dan verwacht.

      • + 1
      • 26 maa 2026 - 10:44
  • Edgar

    Posts: 1.728

    Ik weet niet wat ik hiervan moet denken, je kan gewoon de 'grotere' zijn en die journalist, de journalist laten zijn, nu kom je over als een diva die geen kritsche/irritante vragen wenst te hoeven beantwoorden, aan de andere kant, als hij te vaak ergens over doordramt om jou in een kwaad daglicht te willen zetten, een statement maken zoals deze....ik zou denk ik toch voor het eerste gekozen hebben, maar dat boeit geen hond....

    • + 3
    • 26 maa 2026 - 09:14
    • The Wolf

      Posts: 433

      een hoop van die journalisten proberen ook extra te prikken door eens een brutale vraag tussendoor te stellen, dat kan voor ergernis zorgen, die snap ik ook wel. Echter wat is het alternatief, dat persconferenties en interviews van nul en generlei waarde zijn omdat men niet 'durft' te vragen wat er écht speelt...
      In het verleden zag je dat vaak bij persconferenties, gasten als Senna en Schumacher hadden naast fantastische acties ook een berg aan twijfelachtige acties op hun naam staan, en men ging met die rijders altijd veel te lief om.
      Als F1 rijder zit je in een bevoorrechte positie, maar met de mindere kanten van de job heb je ook maar te dealen

      • + 1
      • 26 maa 2026 - 09:34
    • The Wolf

      Posts: 433

      er is natuurlijk dat bekende interview tussen Stewart en Senna, waarbij Stewart een aantal brutale/vervelende vragen op Senna afvuurde, die was zichtbaar geïrriteerd, maar stond hem wél te woord, niet al te vriendelijk, maar toch...

      • + 0
      • 26 maa 2026 - 09:37
    • f(1)orum

      Posts: 9.812

      Ik denk ook dat Max hier anders op had kunnen reageren, maar ik weet niet de gehele geschiedenis tussen die twee. In zijn algemeenheid kun je er, denk ik, beter 'gewoon boven blijven staan' en op andere manieren je ongenoegen met deze vent laten blijken, maar blijkbaar kon of wilde Max dit nu niet.

      • + 0
      • 26 maa 2026 - 10:33
  • Pietert

    Posts: 64

    Sommige vinden dit kinderachtig. Dat kan.
    Maar ik kan me goed voorstellen dat je af en toe een streep moet trekken. Tot hier en niet verder.
    Straks als het stof weer neergedaald is, komt het wel weer goed. Maar blijf niet bezig zeg.

    • + 5
    • 26 maa 2026 - 09:18
    • Spielberg

      Posts: 4.251

      Als het stof weer neergedaald is ?

      Zijn achternaam is Verstappen !!

      • + 1
      • 26 maa 2026 - 09:43
  • John6

    Posts: 11.535

    Prima gedaan door Max, hij wou toch vorig jaar zo bijdehand doen, nou dan kan hij het nu vergeten bij Max.

    • + 8
    • 26 maa 2026 - 09:21
  • meister

    Posts: 4.258

    En ik maar denken dat Hamilton een diva is.

    • + 3
    • 26 maa 2026 - 09:24
  • markos

    Posts: 968

    Tja, die vraag destijds over Barcelona was wel terecht. Was gewoon een domme actie van Max die hem uiteindelijk duur is komen te staan.
    Geef gewoon je fouten toe: in the heat of the moment sloeg hij even door. Kan gebeuren, was dom, en zal hij waarschijnlijk nooit weer doen. Klaar en door naar de volgende vraag.

    • + 3
    • 26 maa 2026 - 09:30
    • NicoS

      Posts: 20.426

      Die vraag was hem na Barcelona en ook later al zo vaak gesteld, en daar heeft hij ook gewoon op geantwoord. Wat jij zegt heeft hij ook gezegd, dat hij er spijt van had, en dat het niet had mogen gebeuren. Hij heeft daar ook weer van geleerd zei hij, maar het is gebeurd en ik kan het niet meer terug draaien.
      Hij heeft z’n fout dan ook gewoon toegeven.
      De journalist had in AD maar één ding voor ogen, dat was wel duidelijk.

      • + 6
      • 26 maa 2026 - 10:15
    • markos

      Posts: 968

      @Nico: Thanks voor de aanvulling! In dit geval snap ik het wel, als men steeds weer dezelfde zaken aanhaalt waar al op geantwoord is, is dat gewoon stoken natuurlijk.

      • + 0
      • 26 maa 2026 - 11:05
  • DutchTifosi

    Posts: 2.833

    Als je een viervoudig wereldkampioen bent, die per jaar tientallen miljoenen per jaar verdient, dan moet je niet zo laten kennen en gaan dicteren wie wel en niet aanwezig mag zijn van de pers.
    De vraag was meer dan relevant en dat weet Max heel erg goed met de manier hoe hij hier mee omgaat.

    • + 3
    • 26 maa 2026 - 10:09
    • Polleke2

      Posts: 1.961

      Nee dit was een vraag puur om te treiteren niks meer en niks minder,die engelsen zijn nog steeds zuur dat hun onverslaanbare held weggevaagd is sinds 2921.

      • + 3
      • 26 maa 2026 - 10:16
    • DutchTifosi

      Posts: 2.833

      Dat moment was wel vitaal voor het kampioenschap hoe je het ook wendt of keert. Meer dan relevant.

      • + 1
      • 26 maa 2026 - 10:21
    • NicoS

      Posts: 20.426

      Max had die vraag al vaker gesteld gekregen, en daar ook op gereageerd. De journalist wist dat, maar wilde op dat moment nog ff stoken.het ging ook meer hoe de vraag gesteld werd, en hoe hij er bij keek.
      Scheen dat hij er nogal plezier in had omdat hij stond te grinniken.
      Daarnaast heeft hij vaker nogal zuigende vragen gesteld lees ik elders, dus ik denk dat Max klaar is met hem.
      Het was overigens geen officiële persconferentie van de FIA, maar een persconferentie bij Redbull zelf.
      Zoiets gebeurt niet zomaar, er speelt blijkbaar al een tijdje iets tussen die twee.

      • + 3
      • 26 maa 2026 - 10:45
    • DutchTifosi

      Posts: 2.833

      @NicoS

      Hoe die vraag wordt geïnterpreteerd door wie dan ook mag iedereen zelf weten, dat zou je niet het recht moeten geven om als Max zijnde te bepalen wie dan wel aanwezig mag zijn van de pers. Je zegt het precies goed. Het is een persconferentie van Red Bull, zijn werkgever en niet de Max Verstappen persconferentie. Tenzij iemand met meer details komt van achter de schermen betwijfel ik dat er echt iets is tussen die twee behalve een vraag dat Max niet kon uitstaan. Tenzij de man in kwestie foto's naar Kelly heeft gestuurd ofzo.

      • + 1
      • 26 maa 2026 - 10:58
    • NicoS

      Posts: 20.426

      Volgens mij mag Max dat wel, en RBR zal daar ook niet moeilijk over doen, ze stellen vragen aan Max, niet aan RBR.
      Zoiets doe je niet zomaar, en ook na één vraag die gesteld is die hem niet beviel, daar geloof ik niets van.
      Het is niet de eerste keer dat rioolpers geweerd wordt, en het zal niet de laatste keer zijn. Max zal iedere journalist te woord staan met respect, maar er zal ook wederzijds respect moeten zijn.
      Ik weet zeker dat Max zijn redenen heeft om deze persoon te weigeren, dat doet hij echt niet zomaar.
      Of dat goed is of niet, is niet aan ons om te oordelen.
      Wij weten namelijk niet wat er tussen hun speelt.
      Uiteraard zullen mensen het afkeuren of goedkeuren.
      Ik keur het niet goed, maar ook niet af omdat het een reden heeft waarom dit is gebeurd.
      Zolang de reden niet precies bekend is, blijft het gissen.

      • + 0
      • 26 maa 2026 - 11:17
  • Nomar

    Posts: 852

    Goed zo, dat krijg je als je riooljournalistiek bedrijft. What goes around comes around.

    • + 2
    • 26 maa 2026 - 10:10
  • Polleke2

    Posts: 1.961

    Het was trouwens bij een RedBull persmoment en niet iets van de Fia,

    • + 4
    • 26 maa 2026 - 10:14
  • d07

    Posts: 2.585

    Dit ga ik ook op kantoor proberen! Iedereen die in het verleden een irritante vraag heeft gesteld, moet eerst vertrekken tot ik weer aan het werk ga. Dat zal ze leren!

    • + 4
    • 26 maa 2026 - 10:15
    • The Wolf

      Posts: 433

      Oh, kun je me laten weten hoe dit tactiek je bevalt? Indien goed, wil ik 'm ook gaan hanteren, en zelfs verder uitbreiden naar 'iedereen wiens tronie mij niet bevalt'

      • + 1
      • 26 maa 2026 - 10:24
    • Mrduplex

      Posts: 1.711

      Irritante vraag of continu treiteren?
      Want als jij dat gedrag (van deze journalist)op mijn werkvloer zou vertonen zou je binnen de kortste keren op straat staan!

      • + 0
      • 26 maa 2026 - 11:28
  • mUtt3n

    Posts: 620

    Sterallures van een klein kind.....had veel meer van hem verwacht!
    Hij trok zich toch nooit iets aan van wat anderen van hem dachten?
    Of komt het doordat het dit en verleden jaar niet ging zoals hij hoopte?
    Dat maakt het alleen maar triester vind ik.....

    • + 2
    • 26 maa 2026 - 10:39
  • Need5Speed

    Posts: 3.605

    Los van de vraag of Max zo had moeten reageren (uiteraard niet) - is de stelling van de journalist redelijk?

    De reactie van Max in Spanje heeft hem een paar punten gekost. Maar bijvoorbeeld de aanrijding door Antonelli ook. Als dat niet gebeurd was dan was Max weer kampioen geweest.
    Toch nam Max Kimi in bescherming.
    En Lando en Oscar hebben nog veel meer punten weggegooid met onnodige fouten. Dus om nou net Max eruit te pikken is lullig.

    • + 0
    • 26 maa 2026 - 11:25
  • Flying Dutchman

    Posts: 3.057

    Heel eerlijk gezegd, en objectief omdat ik geen Verstappen fan ben, toch geef ik Verstappen gewoon gelijk in dit geval. Ben zelf ook niet blij met journalisten die dezelfde vragen proberen steeds omgedraaid te stellen met de hoop op een sensatie of op zoek naar een sensatie.

    Deze journalist wist toen (net als de hele wereld) wat er had afgespeeld maar bleef toch zoeken naar sensatie. Heel irritant.
    Trouwens, hij bod ondertussen ook geen excuses voor zijn gedrag aan.. wat meer (negatiefs) over hem zegt dan over Verstappen. Dus terecht dat hij weg moest in plaats van cheap-scoren.

    • + 0
    • 26 maa 2026 - 11:27

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
98
2
Ferrari
67
3
McLaren
18
4
Haas F1
17
5
Red Bull Racing
12
6
Racing Bulls
12
7
Alpine F1
10
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

