Max Verstappen heeft voor de nodige opschudding gezorgd tijdens de mediadag op het circuit van Suzuka. Tijdens zijn persmoment weigerde de Red Bull-coureur te beginnen voordat een Britse journalist uit de ruimte was vertrokken. Het gaat om een verslaggever waarmee Verstappen het eerder al aan de stok had.

Verstappen clashte op de mediadag in Japan met een verslaggever van de Britse krant The Guardian. Hij haalde vorig jaar het bloed onder Verstappens nagels vandaan toen hij na de seizoensontknoping in Abu Dhabi vroeg: "Max, je verloor van Norris met een verschil van twee punten. Hoe denk je nu over het incident met Russell in Spanje? Heb je daar spijt van?" Verstappen reageerde destijds als door een wesp gestoken, en haalde hard uit.

Wat is er aan de hand?

Toen Verstappen de desbetreffende verslaggever vanochtend in de zaal in Japan spotte, kwam hij met een opmerkelijk statement: "Eén seconde, ik zeg niets voordat hij is vertrokken." De verslaggever ging tegen Verstappen in, en plaatste zijn vraagtekens bij het verzoek van de Nederlander: "Vanwege de vraag van vorig jaar? Je wil echt dat ik wegga?" Verstappen reageerde bevestigend, waarna de Brit het nogmaals probeerde: "Het gaat om de vraag in Abu Dhabi over Spanje?"

De Britse verslaggever vertrok uiteindelijk uit de zaal, waarna Verstappen duidelijk maakte dat de vloer was geopend voor vragen: "Nu kunnen we beginnen."

Komt deze uitbarsting als een verrassing?

Verstappen maakte er in het verleden al geen geheim van dat hij klaar was met de vragen van, vooral Britse, verslaggevers. Hij hekelde de vragen die hem werden gesteld rondom het eerder genoemde incident met Russell en Spanje en de titelstrijd met Norris en het team van McLaren.

In de nasleep van zijn titelstrijd met Lewis Hamilton in 2021 besloot Verstappen eerder ook Britse verslaggevers te boycotten. Destijds ging het om Ted Kravitz en Sky Sports, omdat ze door bleven gaan met vraagtekens plaatsen bij de titel van Verstappen. De boycot duurde één raceweekend, waarna ze de ruzie uitspraken. Verstappen staat sindsdien weer netjes de cameraploegen van Sky Sports te woord.