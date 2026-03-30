Andrea Kimi Antonelli is op een sterke wijze aan zijn tweede Formule 1-seizoen begonnen. Hij kwam in Australië als tweede over de streep, en won in China en Japan. Hij rijdt nu nog voor Mercedes, maar Ralf Schumacher sluit niet uit dat een overstap naar Ferrari lonkt.

Antonelli zorgde voor een explosie van vreugde in zijn thuisland Italië door twee weken geleden de Grand Prix van China op zijn naam te schrijven. Afgelopen weekend deed hij dat nog eens dunnetjes over door te winnen in Japan en de WK-leiding over te nemen.

Italië moest er twintig jaar opwachten voordat er weer een landgenoot een race wist te winnen, maar dat deed hij niet in het scharlakenrood van Ferrari. Antonelli maakt al jaren onderdeel uit van de Mercedes-familie en lijkt deze ook niet te gaan verlaten.

Gaat Antonelli de overstap maken?

Oud-coureur en huidig analist Ralf Schumacher durft een overstap niet uit te sluiten. Bij F1-Insider doet Schumacher een opvallende uitspraak: "Maar zoals het er op dit moment uitziet, geloof ik dat hij op een gegeven moment in een Ferrari kan zitten, en dat hij er misschien wel moet rijden als hij zich op deze manier blijft ontwikkelen. Dat zou een droom zijn voor de Italianen."

Schumacher ziet het al helemaal zitten, en lijkt te hopen dat Antonelli de overstap gaat maken: "Als een Italiaan weer weet te winnen in een Ferrari, dan denk ik dat hij direct wordt uitgenodigd door de Paus, ook al is dat nu een Amerikaan. Dus ja, ik denk dat het zal gebeuren ergens in de verre toekomst."

Een soort Verstappen?

Schumacher durft zelfs de vergelijking te trekken met de opmars van Max Verstappen in Nederland: "Wat hij heeft gedaan, is echt prachtig. Er is een hele natie ongeduldig aan het wachten, net zoals het was bij Max, de Nederlander die uit het niets de Formule 1 begon te domineren, en dat nog steeds tot op bepaalde hoogte doet. En ja, dat heeft straks natuurlijk een impact op een land."

Schumachers uitspraken volgen op een opvallend moment, want bij Ferrari hebben ze ook interesse getoond in de diensten van Antonelli. Piero Ferrari flirtte recent nog met de komst van zijn jonge Mercedes-landgenoot.