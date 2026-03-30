Antonelli wordt nadrukkelijk in verband gebracht met Ferrari

Andrea Kimi Antonelli is op een sterke wijze aan zijn tweede Formule 1-seizoen begonnen. Hij kwam in Australië als tweede over de streep, en won in China en Japan. Hij rijdt nu nog voor Mercedes, maar Ralf Schumacher sluit niet uit dat een overstap naar Ferrari lonkt.

Antonelli zorgde voor een explosie van vreugde in zijn thuisland Italië door twee weken geleden de Grand Prix van China op zijn naam te schrijven. Afgelopen weekend deed hij dat nog eens dunnetjes over door te winnen in Japan en de WK-leiding over te nemen.

 Italië moest er twintig jaar opwachten voordat er weer een landgenoot een race wist te winnen, maar dat deed hij niet in het scharlakenrood van Ferrari. Antonelli maakt al jaren onderdeel uit van de Mercedes-familie en lijkt deze ook niet te gaan verlaten.

Gaat Antonelli de overstap maken?

Oud-coureur en huidig analist Ralf Schumacher durft een overstap niet uit te sluiten. Bij F1-Insider doet Schumacher een opvallende uitspraak: "Maar zoals het er op dit moment uitziet, geloof ik dat hij op een gegeven moment in een Ferrari kan zitten, en dat hij er misschien wel moet rijden als hij zich op deze manier blijft ontwikkelen. Dat zou een droom zijn voor de Italianen."

Schumacher ziet het al helemaal zitten, en lijkt te hopen dat Antonelli de overstap gaat maken: "Als een Italiaan weer weet te winnen in een Ferrari, dan denk ik dat hij direct wordt uitgenodigd door de Paus, ook al is dat nu een Amerikaan. Dus ja, ik denk dat het zal gebeuren ergens in de verre toekomst."

Een soort Verstappen?

Schumacher durft zelfs de vergelijking te trekken met de opmars van Max Verstappen in Nederland: "Wat hij heeft gedaan, is echt prachtig. Er is een hele natie ongeduldig aan het wachten, net zoals het was bij Max, de Nederlander die uit het niets de Formule 1 begon te domineren, en dat nog steeds tot op bepaalde hoogte doet. En ja, dat heeft straks natuurlijk een impact op een land."

Schumachers uitspraken volgen op een opvallend moment, want bij Ferrari hebben ze ook interesse getoond in de diensten van Antonelli. Piero Ferrari flirtte recent nog met de komst van zijn jonge Mercedes-landgenoot.

  • NicoS

    Posts: 20.507

    Ja, leuk en aardig, maar Kimi zou in een Ferrari ook nog steeds op nul overwinning staan…
    Op termijn zal hij gerust wel een keer naar Ferrari gaan, maar laat die gast nu eerst maar zoveel mogelijk winnen bij Mercedes zolang het kan. Niets is vanzelfsprekend in de F1.

    • + 8
    • 30 maa 2026 - 18:19
    • Robin

      Posts: 3.152

      Precies dat….
      Tuurlijk presteert hij lekker nu maar om nou na twee gewonnen races al dit soort dingen te roepen… please
      Overigens werd dit na z’n eerste overwinning ook al gezegd.

      • + 0
      • 30 maa 2026 - 19:42
    • Patrace

      Posts: 6.616

      Voor Ferrari zou het wel mooi zijn: een Italiaanse coureur in een Ferrari.
      Voor Kimi zou het wellicht ook wel een droom zijn, maar als je realistisch bent, zit hij nu nog beter bij Mercedes. Hij is nog niet zover dat hij een team kan leiden.

      Ben benieuwd of hij en zijn familie en begeleiders kiezen met het hoofd of het hart.

      • + 3
      • 30 maa 2026 - 20:04
    • De Vogel is Geland

      Posts: 810

      Andrea maakt nog teveel fouten. Laat hem eerst maar rijpen. Het rauwe talent dat Max had op die leeftijd zie ik niet bij hem. Tijd zal het leren of het een topper is.

      • + 0
      • 30 maa 2026 - 20:51
  • Larry Perkins

    Posts: 63.897

    Ome Ralf is helemaal in zijn nopjes nu neefje Mick gisteren als tweede is geeindigd in de IndyCar. Helaas durft niemand Ralf te vertellen dat hij de rangschikking op zijn kop houdt...

    • + 6
    • 30 maa 2026 - 18:45
  • Damon Hill

    Posts: 19.753

    Waarom wordt dit de hele tijd genoemd? Kimi rijdt in verreweg de beste auto, dus waarom zou hij nu zomaar naar Ferrari gaan? Omdat die auto rood is? Omdat hij een Italiaan is? Wil hij geen kampioen worden? Nee, ik snap er geen hout van. Maarja, wie ben ik he.

    • + 3
    • 30 maa 2026 - 18:50
    • Starscreamer

      Posts: 1.424

      Ik wel… want het is FERRARI ieder coureur zou daar ooit eens in zijn leven in gereden moeten hebben als die er de kans ervoor kreeg. Datzelfde had Jean Alesi destijds ook gedaan met een Williams contract bijna op zak.

      • + 1
      • 30 maa 2026 - 19:37
    • Robin

      Posts: 3.152

      Ja starsceamer met als groot verschil dat Kimi z’n carrière net begonnen is en hij voorlopig in de beste auto zit.

      • + 2
      • 30 maa 2026 - 19:44
    • Damon Hill

      Posts: 19.753

      Goeie ouwe Jean.... leuke en ook best goede coureur, die maar op 1 overwinning bleef steken. Had ie maar voor Williams gereden.... tja.

      • + 1
      • 30 maa 2026 - 19:44
  • Williams_F1

    Posts: 1.403

    Verstappen & Antonelli bij Ferrari.
    Ach ja waarom niet?

    • + 2
    • 30 maa 2026 - 19:25
  • Rimmer

    Posts: 13.199

    Kimi is gewoon een groot talent dat eerder door Arrivabene te licht werd bevonden. Inmiddels rijdt hij Russell in de vorm van zijn leven het snot voor de ogen. Dat valt moeilijk te ontkennen.
    Als Ferrari nog iets met hem wil dan moeten ze hem meteen iets groots en meeslepend gaan bieden anders heeft Toto hem al muurvast aan de Mercedes ketting gelegd.
    Als ik Ferrari was dan had ik het gedaan. Lewis eruit in 2027 en Kimi een langlopend 5 jaar contract dat al snel oploopt naar WK niveau salaris. Dan moet de Italiaanse liefde het gaat winnen van de loyaliteit aan Toto. Als dat nog kan dan moet je nu toeslaan want Toto laat hem zometeen een dik betaald meerjaren contract tekenen met clausules waar je drie keer misselijk van wordt en dan ben je klaar als Ferrari zijnde.
    Tenzij Raymond al met oprechte interesse een pastaatje heeft zitten prikken. In dat geval wil je het zitje van Lewis misschien nog even vrij houden.

    • + 1
    • 30 maa 2026 - 20:06
    • mr.Monza

      Posts: 10.007

      Hij werd niet te licht bevonden, zijn talent was voor iedereen binnen Ferrari overduidelijk, Arrivabene had moeite met het contractueel vastleggen van een kind van 11, Toto niet en dat bleek een goede beslissing, achteraf.

      • + 3
      • 30 maa 2026 - 21:38
  • AUDI_F1

    Posts: 3.638

    De manager van Kimi Antonelli is Gwen Lagrue, hoofd van het Mercedes development team. De baas van dat team is Toto Wolff. Mocht het zo sterk zijn dat Ferrari aan Kimi Antonelli zit te trekken, dan weet Raymond Vermeulen dat ook.

    • + 1
    • 30 maa 2026 - 21:18
  • skibeest

    Posts: 2.040

    Wel logisch. Ferrari heeft graag eerste rijders van Mercedes. Eentje hebben ze al

    • + 0
    • 30 maa 2026 - 22:18

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
98
2
Ferrari
67
3
McLaren
18
4
Haas F1
17
5
Red Bull Racing
12
6
Racing Bulls
12
7
Alpine F1
10
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

