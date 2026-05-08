Max Verstappen reed afgelopen weekend in Miami zijn beste Grand Prix van het jaar tot nu toe. Zijn Red Bull oogde voor het eerst competitief, en de aanpassingen aan de motorregels leken effect te hebben. Ralf Schumacher was onder de indruk, en stelt dat Verstappen nu weer helemaal terug is.

Verstappen maakte er begin dit jaar geen geheim van: hij is geen fan van de nieuwe regels. Na drie races kwam het stoom uit zijn oren, en hij overwoog zelfs te stoppen met de Formule 1. De F1-top en de FIA besloten echter de motorregels aan te passen, en in Miami zag het er allemaal al iets beter uit. Verstappen werd vijfde en leek weer echt te kunnen vechten.

Hoe deed Verstappen het?

Oud-coureur en huidig analist Ralf Schumacher had genoten van Verstappens race. De Duitser is opvallend positief en spreekt zich uit in de podcast Backstage Boxengasse: "Max Verstappen is terug. Al die zaken met de batterijen die zijn aangepast, hebben ervoor gezorgd dat de auto's de bochten sneller ingaan, dat ze later kunnen remmen, en dat past beter bij zijn rijstijl."

Complimenten voor Red Bull

Volgens Schumacher moet ook Verstappens team Red Bull complimenten krijgen. Hij stelt dat ze goed werk hebben geleverd met de updates voor de RB22. Hij gaat verder met zijn verhaal: "Waar je Red Bull ook de credits voor moet geven, is dat ze nu een bestuurbare auto voor hem hebben kunnen bouwen. Hij maakte aan het begin van het seizoen zoveel foutjes, omdat zijn auto gewoon een soort 'eigenwijs' was. Dus alle updates lijken voorlopig ook te werken..."

Wat heeft Red Bull veranderd?

Red Bull introduceerde in Miami een groot updatepakket. Zo kwamen ze onder meer met nieuwe sidepods, en met een eigen versie van de veelbesproken Macarena-vleugel van Ferrari. Bij Red Bull werkt de vleugel echter iets anders, en de updates leken ervoor te zorgen dat Verstappen weer mee kon vechten om de zege.

Hoe verliep de race van Verstappen?

Hij kwalificeerde zich als tweede, en was net een fractie langzamer dan polesitter Andrea Kimi Antonelli. In de race richtte Verstappen zijn pijlen op de zege, maar hij spinde in de tweede bocht waardoor hij een flinke inhaalrace moest rijden. Dat resulteerde uiteindelijk in een vijfde plaats.