Ferrari zet deur wagenwijd open voor megatransfer Antonelli

Andrea Kimi Antonelli schreef vorige week zijn eerste Grand Prix in de Formule 1 op zijn naam. De jonge Italiaan stuurde zijn Mercedes naar de zege, en stond in zijn thuisland op de voorpagina's van de grote sportkranten. Bij Ferrari staan ze ervoor open om hun landgenoot te verwelkomen, en ze flirten met een megatransfer.

Voor de Tifosi moet het even slikken zijn dat de eerste Italiaanse zege in twintig jaar tijd niet werd gepakt in het scharlakenrood, maar in het zilver. Antonelli is al zeer lang verbonden aan Mercedes, en bij de Duitse renstal hebben ze veel vertrouwen in hem. Ze lieten hem vorig jaar debuteren in de Formule 1, en na een aantal lastige maanden leek hij de goede vorm te pakken te hebben.

Die vorm heeft hij nog steeds vast, en de jonge Italiaan profiteert van het feit dat Mercedes de beste auto heeft gebouwd. Bij de seizoensopener in Australië moest hij het nog doen met een tweede plaats, maar afgelopen weekend wist hij te winnen op het circuit van Shanghai in China.

Maakt Antonelli de gevoelige overstap?

Bij Ferrari zijn ze een klein beetje jaloers op de successen van Mercedes én hun landgenoot Antonelli. Piero Ferrari, de zoon van oprichter Enzo, stelt in gesprek met Corriere dello Sport dat ze mogen dromen van de komst van Antonelli: "Dat is niet verboden. Er zijn in het verleden Italianen bij Ferrari geweest, en de laatste die het probeerde was een goede vriend van mij, Michele Alboreto, maar hij is er niet in geslaagd."

Ferrari is enorm onder de indruk van de prestaties van zijn jongere landgenoot: "Kimi heeft al bewezen dat hij een goede auto verdient. Met een klein beetje ervaring zal hij zeker een geweldige coureur gaan worden."

Kan Ferrari weer winnen?

Vooralsnog moet Ferrari met Mercedes vechten, maar ze willen niemand blij maken met een dode mus: "We doen er alles aan om weer te winnen, maar met deze nieuwe regels is het onmogelijk om een voorspelling te doen."

  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 19.806

    Over 'n paar jaar Kimi en Ollie bij Ferrari....zal 'n leuk team worden dan.

    Lewis stopt en Charles komt naar Mercedes.

    • + 0
    • 22 maa 2026 - 13:53
  • mr.Monza

    Posts: 9.998

    Gemiste kans, Massimo Rivola, nu Aprilia in MotoGP, haalde Kimi naar Ferrari in 2017, als 11 jarig kart talent.
    Doorstond glansrijk alle tests, waaronder de simulator, Rivola adviseerde hem onmiddellijk in het driver academy programma op te nemen, toenmalig teambaas Arrivabene aarzelde en vond 11 jaar wel erg jong om vast te leggen, Toto rook zijn kans en rest is geschiedenis.

    • + 6
    • 22 maa 2026 - 14:02
  • Robin

    Posts: 3.112

    Al dat ge-hyoe….
    Eerst maar eens afwachten of hij vaker sneller dan Russell is want anders verliest hij het ook van Leclerc.

    • + 0
    • 22 maa 2026 - 14:12
    • F1 bekijker

      Posts: 144

      Verwacht ik dit jaar nog niet.

      • + 0
      • 22 maa 2026 - 14:25

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
98
2
Ferrari
67
3
McLaren
18
4
Haas F1
17
5
Red Bull Racing
12
6
Racing Bulls
12
7
Alpine F1
10
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

