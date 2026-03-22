Andrea Kimi Antonelli schreef vorige week zijn eerste Grand Prix in de Formule 1 op zijn naam. De jonge Italiaan stuurde zijn Mercedes naar de zege, en stond in zijn thuisland op de voorpagina's van de grote sportkranten. Bij Ferrari staan ze ervoor open om hun landgenoot te verwelkomen, en ze flirten met een megatransfer.

Voor de Tifosi moet het even slikken zijn dat de eerste Italiaanse zege in twintig jaar tijd niet werd gepakt in het scharlakenrood, maar in het zilver. Antonelli is al zeer lang verbonden aan Mercedes, en bij de Duitse renstal hebben ze veel vertrouwen in hem. Ze lieten hem vorig jaar debuteren in de Formule 1, en na een aantal lastige maanden leek hij de goede vorm te pakken te hebben.

Die vorm heeft hij nog steeds vast, en de jonge Italiaan profiteert van het feit dat Mercedes de beste auto heeft gebouwd. Bij de seizoensopener in Australië moest hij het nog doen met een tweede plaats, maar afgelopen weekend wist hij te winnen op het circuit van Shanghai in China.

Maakt Antonelli de gevoelige overstap?

Bij Ferrari zijn ze een klein beetje jaloers op de successen van Mercedes én hun landgenoot Antonelli. Piero Ferrari, de zoon van oprichter Enzo, stelt in gesprek met Corriere dello Sport dat ze mogen dromen van de komst van Antonelli: "Dat is niet verboden. Er zijn in het verleden Italianen bij Ferrari geweest, en de laatste die het probeerde was een goede vriend van mij, Michele Alboreto, maar hij is er niet in geslaagd."

Ferrari is enorm onder de indruk van de prestaties van zijn jongere landgenoot: "Kimi heeft al bewezen dat hij een goede auto verdient. Met een klein beetje ervaring zal hij zeker een geweldige coureur gaan worden."

Kan Ferrari weer winnen?

Vooralsnog moet Ferrari met Mercedes vechten, maar ze willen niemand blij maken met een dode mus: "We doen er alles aan om weer te winnen, maar met deze nieuwe regels is het onmogelijk om een voorspelling te doen."