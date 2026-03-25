Reden van brute Nissan-test van Verstappen wordt duidelijk

Reden van brute Nissan-test van Verstappen wordt duidelijk

Max Verstappen maakte vandaag wederom een opvallend uitstapje. Hij kwam vandaag in actie op de Fuji Speedway, waar hij achter het stuur kroop van een snelle Super GT-bolide. Het lijkt er echter niet op dat het een serieuze test was, maar dat het vooral draaide om content te schieten voor Red Bull.

Verstappen is een groot fan van de racerij, en dan met name de langeafstandsracerij en het racen met GT3-bolides. Hij kwam afgelopen weekend dan ook in actie tijdens de NLS2-race op de Nürburgring Nordschleife, wat voor hem diende als een soort voorbereiding op de 24 uur van de Nürburgring. Toen hij vanochtend werd gespot achter het stuur van een Super GT-wagen op het kletsnatte circuit van Fuji, zorgde dat vanzelfsprekend weer voor geruchten.

Verstappen verscheen vanochtend op de baan in een brute Nissan Z Nismo GT500 gehuld in de Red Bull-kleuren. Op het circuit waren ook een aantal Japanse coureurs aanwezig, en fans vroegen zich direct af of Verstappen zich misschien aan het voorbereiden was op een nieuw avontuur.

Wat was de reden van deze test?

Dat lijkt niet het geval te zijn, zo meldt Motorsport.com. Verstappen heeft volgens het medium slechts een paar rondjes gereden met de Nissan, en het ging ook niet om een sportieve test. Verstappens uitstapje naar de GT500 maakte namelijk deel uit van een contentshoot voor Red Bull Japan. Gezien het feit dat er een cameraploeg aanwezig was, is de kans groot dat er snel video's op de sociale kanalen zullen verschijnen.

Komt er een nieuw Red Bull-team?

Red Bull zelf is ook niet actief in de SuperGT, en het feit dat Verstappen één van deze wagens in de kleuren van het merk bestuurde, zorgde ook voor speculatie. Men vroeg zich af of Red Bull hiermee hintte op een toekomstige deelname aan deze spectaculaire Japanse klasse, maar dat lijkt niet het geval te zijn. Een woordvoerder stelde bij Motorsport.com dat het hier puur om promotionele activiteiten draaide, en dat er dus geen team komt. Een uitstapje van Verstappen in deze klasse lijkt dan ook uitgesloten te zijn.

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
98
2
Ferrari
67
3
McLaren
18
4
Haas F1
17
5
Red Bull Racing
12
6
Racing Bulls
12
7
Alpine F1
10
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

