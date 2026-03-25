Verstappen test vandaag monsterlijke Nissan GT auto in Japan

Daags na zijn nieuwe avontuur op de Nürburgring Nordschleife is Max Verstappen weer achter het stuur gekropen van een bijzondere racewagen. Verstappen werd vannacht gespot op de Fuji Speedway in Japan, waar hij een zeer snelle Nissan bestuurde.

Het is geen geheim dat Verstappen breed geïnteresseerd is in de autosport. Hij is vooral fan van de langeafstandsracerij en van GT3's. Het is dan ook niet vreemd dat hij zijn eigen GT3-team heeft, en dat hij over twee maanden deelneemt aan de 24 uur van de Nürburgring.

Aankomend weekend staat de Japanse Grand Prix op het circuit van Suzuka op het programma, maar vlak voor deze race is Verstappen al in actie gekomen. Hij vloog gisteren naar Japan, via Kazachstan voor een tankstop, en heeft daar direct zijn helm opgezet en zijn racepak aangetrokken. Hij heeft namelijk voor het eerst meters gemaakt in een auto uit het Japanse SuperGT-kampioenschap. Dit zijn auto's die sterk lijken op een GT3, maar een veel hogere topsnelheid hebben.

Bizarre auto

Verstappen bestuurde er een Nissan Z Nismo GT500 gehuld in Red Bull-kleuren. Daarnaast werd er ook een Honda gespot en waren er Japanse coureurs uit de SuperGT aanwezig op de drijfnatte Fuji Speedway.

Op de beelden die zijn gemaakt door fans is te zien hoe Verstappen rondjes rijdt in de Nissan en hoe hij breeduit lachend in de pitlane staat, terwijl hij praat met de Japanse coureurs. Ook zijn manager is aanwezig, zo valt op te maken uit de foto's.

Wat is de reden van deze test?

Wat de reden is van deze bijzondere test, is niet helemaal duidelijk. Op de foto's is wel te zien dat er een camerateam aanwezig is, wat dus suggereert dat er opnames worden gemaakt voor een programma. Aangezien de auto's zijn gehuld in de kleuren van Red Bull, lijkt het erop dat het gaat om promotiemateriaal voor het Oostenrijkse merk.

Positieve start van het weekend

Voor Verstappen is het een positieve voorbereiding op de Japanse Grand Prix, waar hij het mogelijk weer zwaar gaat krijgen. Red Bull is realistisch gezien het vierde team, en Verstappen is allesbehalve een fan van de nieuwe regels. Hij haalde in de afgelopen weken keihard uit, en voor hem dienen de uitstapjes naar de Nürburgring en nu dus Fuji als een soort ontspanning aan zijn frustraties in de koningsklasse van de autosport.

Verstappen zal zich morgen weer in de paddock van het circuit van Suzuka melden voor de traditionele mediadag, naar verwachting zal hij zich daar ook uitspreken over zijn uitstapjes van deze week.