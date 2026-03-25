Verstappen test vandaag monsterlijke Nissan GT auto in Japan

Daags na zijn nieuwe avontuur op de Nürburgring Nordschleife is Max Verstappen weer achter het stuur gekropen van een bijzondere racewagen. Verstappen werd vannacht gespot op de Fuji Speedway in Japan, waar hij een zeer snelle Nissan bestuurde.

Het is geen geheim dat Verstappen breed geïnteresseerd is in de autosport. Hij is vooral fan van de langeafstandsracerij en van GT3's. Het is dan ook niet vreemd dat hij zijn eigen GT3-team heeft, en dat hij over twee maanden deelneemt aan de 24 uur van de Nürburgring.

Aankomend weekend staat de Japanse Grand Prix op het circuit van Suzuka op het programma, maar vlak voor deze race is Verstappen al in actie gekomen. Hij vloog gisteren naar Japan, via Kazachstan voor een tankstop, en heeft daar direct zijn helm opgezet en zijn racepak aangetrokken. Hij heeft namelijk voor het eerst meters gemaakt in een auto uit het Japanse SuperGT-kampioenschap. Dit zijn auto's die sterk lijken op een GT3, maar een veel hogere topsnelheid hebben.

Bizarre auto

Verstappen bestuurde er een Nissan Z Nismo GT500 gehuld in Red Bull-kleuren. Daarnaast werd er ook een Honda gespot en waren er Japanse coureurs uit de SuperGT aanwezig op de drijfnatte Fuji Speedway.

Op de beelden die zijn gemaakt door fans is te zien hoe Verstappen rondjes rijdt in de Nissan en hoe hij breeduit lachend in de pitlane staat, terwijl hij praat met de Japanse coureurs. Ook zijn manager is aanwezig, zo valt op te maken uit de foto's.

Wat is de reden van deze test?

Wat de reden is van deze bijzondere test, is niet helemaal duidelijk. Op de foto's is wel te zien dat er een camerateam aanwezig is, wat dus suggereert dat er opnames worden gemaakt voor een programma. Aangezien de auto's zijn gehuld in de kleuren van Red Bull, lijkt het erop dat het gaat om promotiemateriaal voor het Oostenrijkse merk.

Positieve start van het weekend 

Voor Verstappen is het een positieve voorbereiding op de Japanse Grand Prix, waar hij het mogelijk weer zwaar gaat krijgen. Red Bull is realistisch gezien het vierde team, en Verstappen is allesbehalve een fan van de nieuwe regels. Hij haalde in de afgelopen weken keihard uit, en voor hem dienen de uitstapjes naar de Nürburgring en nu dus Fuji als een soort ontspanning aan zijn frustraties in de koningsklasse van de autosport. 

Verstappen zal zich morgen weer in de paddock van het circuit van Suzuka melden voor de traditionele mediadag, naar verwachting zal hij zich daar ook uitspreken over zijn uitstapjes van deze week.

Foto's Max Verstappen Nissan GT Fuji
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing GP Japan 2026

Reacties (16)

Login om te reageren
  • The Wolf

    Posts: 417

    De Nissan Z Nismo GT500 is een purpose‑built racer die buiten het silhouet weinig overeenkomst heeft met een productie auto, daardoor zal deze een pak extremer en sneller zijn, in tegenstelling tot de gt3 wat feitelijk klantensportklasse is..
    De F1 wil graag Verstappen binnenboord houden, dan helpt het niet mee als Red Bull voor hem dit soort fijne dingen organiseert, weet je zeker dat hij einde seizoen pleite is.

    • + 5
    • 25 maa 2026 - 09:45
    • John6

      Posts: 11.534

      Max gaat voorlopig echt niet weg uit de F1, kijk is ff wat hij jaarlijks verdient, en hij heeft nog wel een paar dure hobby's die blijft echt nog wel even racen in de F1.

      En Red Bull doet gewoon het uiterste om Max het naar zijn zin te maken, dat doe je zo, die willen hem niet kwijt eind dit jaar uiteraard.

      • + 10
      • 25 maa 2026 - 10:00
    • Kiwino

      Posts: 17

      De GT3 (wat in de SuperGT GT300 heet waar auto's in rijden met, heeft ook weinig met de auto's zelf te maken. Dat zijn ook prototypes, net als de F1 bijv. Alleen veel minder extreem. Buiten reguliere GT3-spec auto's rijden daar ook de silhouette-auto's in (bijv. Prius met een V8) en de 'Mother Chassis' wat een standaard chassis is die je kan kopen en daar zelf een motor in kan bouwen en een uiterlijk omheen kan ontwerpen.

      Beste vergelijking met de GT500 is de ouderwetse DTM toen het nog geen GT3 was. Er was zelfs ooit het plan om ze tegen elkaar te laten rijden en de regels meer naar elkaar te brengen, maar verder dan wat twee races is het niet gekomen.

      • + 0
      • 25 maa 2026 - 15:09
    • snailer

      Posts: 32.191

      Die dure hobby's van hem worden volledig betaald. Iedereen wil aan boord en het geld stroomt ook gewoon binnen richting zijn teams. Dikke smakken sponsorgeld en gratwie auto's.
      Ondertussen ook volledig technisch team van de autoleveranxier.

      Verstappen hoeft zich voorlopig geen zorgen te maken over zijn geldstromen. Straks haakt Alonso aan met een tweede auto. Hoppa!.

      Niks aan de hand als hij stopt met F1.
      Ik zou het verstandig vinden. Hij vindt er niks aan met de huidige auto's in fe-solex-hulpmotor.

      Dan is het gewoon voor zijn plezier beter te vertrekken.

      • + 0
      • 25 maa 2026 - 16:15
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 19.829

    Jenson Button is nog kampioen geweest in de Japanse SuperGT samen met zijn Japanse teammaat Naoki Yamamoto.

    • + 3
    • 25 maa 2026 - 09:49
    • Larry Perkins

      Posts: 63.731

      Nyck de Vries

      • + 0
      • 25 maa 2026 - 12:23
    • Larry Perkins

      Posts: 63.731

      Nyck de Vries is ook weer genoemd!

      • + 3
      • 25 maa 2026 - 12:23
    • Larry Perkins

      Posts: 63.731

      Nyck de Vries heeft twee wedstrijden in de Japanse Super Formula gereden...

      • + 0
      • 25 maa 2026 - 12:24
    • Golf-GTI

      Posts: 1.677

      Sterker nog, het is niet nycks als je hier drie keer genoemd wordt

      • + 0
      • 25 maa 2026 - 16:21
  • Pietje Bell

    Posts: 33.900

    Max en Vermeulen op het Fuji Speedway circuit. Vermeulen bleef aan de kant, haha.

    x.com/Motor_Sport/status/2036729451967402069

    • + 4
    • 25 maa 2026 - 11:13
  • Pietje Bell

    Posts: 33.900

    Meer beelden van Max op het circuit:

    www.instagram.com/p/DWTNqChtSF3/

    • + 3
    • 25 maa 2026 - 11:19
    • Larry Perkins

      Posts: 63.731

      Geen beelden van bandenwissels @Pietje?

      • + 4
      • 25 maa 2026 - 11:31
    • Pietje Bell

      Posts: 33.900

      Daar regende het veel te hard voor, hahahatsjoe.

      • + 1
      • 25 maa 2026 - 14:08
  • Pietje Bell

    Posts: 33.900

    En Kelly heeft vandaag in haar story weer re.clame gemaakt met behulp van Lily.
    Ze is vandaag 11 maanden (25 april geboren) en zit nog altijd niet met haar gezicht
    naar de wereld gericht (wordt geadviseerd vanaf 5 maanden), maar naar moeders
    waar ze niets kan zien. Ze heeft ook ineens donker haar. Afgelopen week was ze nog
    lichtblond net als vanaf het begin:

    www.instagram.com/p/DWT5VVwDMk1/

    • + 0
    • 25 maa 2026 - 15:59
    • Pietje Bell

      Posts: 33.900

      Laat ze hier nu weer eens heel subtiel weten dat ze in Japan is met Lily?
      Mag het niet hopen voor die kleine met 8 uur tijdsverschil en vanaf
      zondag 7 uur. Kelly is verslaafd aan Tokyo dus zou kunnen dat ze daar
      langer verblijven, maar waar is Penelope?

      i.ibb.co/m5vcNR24/(...)26-03-25-160910.png

      • + 0
      • 25 maa 2026 - 16:13
    • Pietje Bell

      Posts: 33.900

      Die foto kan niet van vandaag zijn, want het regent daar al de hele dag .

      • + 0
      • 25 maa 2026 - 16:16

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
98
2
Ferrari
67
3
McLaren
18
4
Haas F1
17
5
Red Bull Racing
12
6
Racing Bulls
12
7
Alpine F1
10
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

