Max Verstappen werd in de afgelopen dagen voor de zoveelste keer in verband gebracht met een overstap naar Mercedes. De Duitse renstal is momenteel oppermachtig in de Formule 1, en Verstappen wil winnen. Volgens Ralf Schumacher is zo'n transfer in de toekomst echter zeer onlogisch.

Verstappen en zijn team Red Bull Racing hebben een frustrerende start van het seizoen achter de rug. Ze hebben nog geen race gewonnen, en zijn überhaupt niet in de buurt van het podium gekomen. Mercedes heeft de nieuwe regels het beste onder de knie, en ze wisten met George Russell en Andrea Kimi Antonelli de eerste twee Grands Prix te winnen.

Waar ligt Verstappens toekomst?

Oud-coureur en huidig analist Ralf Schumacher stelt dat het onlogisch is dat Verstappen overstapt naar Mercedes. In een video van F1-Insider legt hij dat uit: "Verstappen heeft gezegd dat hij in een ideaal scenario met pensioen gaat bij Red Bull. Ik zou er bijna aan gaan twijfelen of Mercedes nog steeds interesse heeft in het aantrekken van hem. Antonelli is nu hun hoop voor de toekomst."

Ook teambaas Toto Wolff speelt hier volgens Schumacher een grote rol: "En Toto Wolff heeft nu weer de snelste auto op de grid. Hij heeft altijd gezegd dat het de taak van de coureurs is om de auto te besturen, en dat het hun taak is om een auto te bouwen en die te finetunen."

'Verstappen gaat het schip niet verlaten'

Schumacher is van mening dat het voor beide partijen het beste is als alles zo blijft: "Het is ook de goedkoopste optie om Antonelli boven Verstappen te verkiezen. Ik denk dat we geen discussie hoeven te voeren over de grote financiële verschillen tussen de salarissen van Verstappen en Russell."

"Ik denk ook dat Max het schip niet gaat verlaten, zelfs als deze aan het zinken is. Ik denk dat Red Bull nu hun teamstaf gaat herbouwen. Het is goed mogelijk dat Jonathan Wheatley terugkomt, want ze hebben goed personeel nodig. Maar lang verhaal kort, ik denk niet dat Max Verstappen naar Mercedes gaat."

Mercedes-teambaas Toto Wolff stelde deze week al dat ze vertrouwen hebben in Russell en Antonelli. Hij sloot de deur voor een eventuele komst van Verstappen.