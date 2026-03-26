Max Verstappen werd in de afgelopen dagen voor de zoveelste keer in verband gebracht met een overstap naar Mercedes. De Duitse renstal is momenteel oppermachtig in de Formule 1, en Verstappen wil winnen. Volgens Ralf Schumacher is zo'n transfer in de toekomst echter zeer onlogisch.

Verstappen en zijn team Red Bull Racing hebben een frustrerende start van het seizoen achter de rug. Ze hebben nog geen race gewonnen, en zijn überhaupt niet in de buurt van het podium gekomen. Mercedes heeft de nieuwe regels het beste onder de knie, en ze wisten met George Russell en Andrea Kimi Antonelli de eerste twee Grands Prix te winnen.

Meer over Max Verstappen Team van Verstappen neemt ingrijpend besluit en trekt zich terug

Team van Verstappen neemt ingrijpend besluit en trekt zich terug

14 maa
 Kijk hier live en gratis naar Max Verstappen op de Nürburgring

Kijk hier live en gratis naar Max Verstappen op de Nürburgring

21 maa

Waar ligt Verstappens toekomst?

Oud-coureur en huidig analist Ralf Schumacher stelt dat het onlogisch is dat Verstappen overstapt naar Mercedes. In een video van F1-Insider legt hij dat uit: "Verstappen heeft gezegd dat hij in een ideaal scenario met pensioen gaat bij Red Bull. Ik zou er bijna aan gaan twijfelen of Mercedes nog steeds interesse heeft in het aantrekken van hem. Antonelli is nu hun hoop voor de toekomst."

Ook teambaas Toto Wolff speelt hier volgens Schumacher een grote rol: "En Toto Wolff heeft nu weer de snelste auto op de grid. Hij heeft altijd gezegd dat het de taak van de coureurs is om de auto te besturen, en dat het hun taak is om een auto te bouwen en die te finetunen."

'Verstappen gaat het schip niet verlaten'

Schumacher is van mening dat het voor beide partijen het beste is als alles zo blijft: "Het is ook de goedkoopste optie om Antonelli boven Verstappen te verkiezen. Ik denk dat we geen discussie hoeven te voeren over de grote financiële verschillen tussen de salarissen van Verstappen en Russell."

"Ik denk ook dat Max het schip niet gaat verlaten, zelfs als deze aan het zinken is. Ik denk dat Red Bull nu hun teamstaf gaat herbouwen. Het is goed mogelijk dat Jonathan Wheatley terugkomt, want ze hebben goed personeel nodig. Maar lang verhaal kort, ik denk niet dat Max Verstappen naar Mercedes gaat."

Mercedes-teambaas Toto Wolff stelde deze week al dat ze vertrouwen hebben in Russell en Antonelli. Hij sloot de deur voor een eventuele komst van Verstappen.

Hagueian

Posts: 8.595

Dit is Ralf, Ralf weet niets van marketing. Toch vreemd als de broer van een marketinggrootheid die je kan vergelijken met Verstappen. Ralf denkt dat Kimi net zoveel opleverd als Max en Max daarom duur is. Max is een uithangbord. Een natte droom van elke marketng strateeg in de sportwereld .

  • 3
  • 26 maa 2026 - 09:40
F1 Nieuws Max Verstappen Ralf Schumacher Red Bull Racing GP Japan 2026

Reacties (5)

Login om te reageren
  • Regenrace

    Posts: 2.486

    Volgens mij wordt ie 5 keer per uur in verband gebracht. Kunnen jullie niet over elk daarvan berichten? Opdat we niks missen. Het is tenslotte nieuws.

    • + 0
    • 26 maa 2026 - 09:14
  • Hagueian

    Posts: 8.595

    Dit is Ralf, Ralf weet niets van marketing. Toch vreemd als de broer van een marketinggrootheid die je kan vergelijken met Verstappen. Ralf denkt dat Kimi net zoveel opleverd als Max en Max daarom duur is. Max is een uithangbord. Een natte droom van elke marketng strateeg in de sportwereld . Van elke CEO van een automerk. Maar Ralf is Ralf. Kijkt nooit verder dan de eerstvolgende apex.

    • + 3
    • 26 maa 2026 - 09:40
    • The Wolf

      Posts: 433

      Aan alles zit een houdbaarheidsdatum. Russell en Antonelli (1 daarvan n.a.w. kampioen '26) zijn bezig met het opbouwen van hun eigen legacy, wat ook hun marketingwaarde verder versterkt. En ze zullen voorlopig de goedkopere opties blijven. Vorig jaar probeerde Mercedes Verstappen al binnen te hengelen. Ik denk dat als er weer concreet een toenadering komt, ze van Mercedes er toch een nieuwe kosten baten analyse op zullen loslaten.

      • + 0
      • 26 maa 2026 - 11:08
    • Freek-Willem

      Posts: 6.660

      Ralf snapt het heel goed. Wil Ralf zelf belangrijk overkomen moet ie iets over Max zeggen. En het liefst iets waar op gereageerd wordt. En laat ie dat nou best goed doen. Daarom hebben wij het hier ook maar druk met hem.

      Overigens is wat jij zegt natuurlijk helemaal waar wat Max betreft.

      • + 0
      • 26 maa 2026 - 11:26
    • Freek-Willem

      Posts: 6.660

      Was aan @hagueian.

      • + 0
      • 26 maa 2026 - 11:28

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
98
2
Ferrari
67
3
McLaren
18
4
Haas F1
17
5
Red Bull Racing
12
6
Racing Bulls
12
7
Alpine F1
10
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

