Het team van Mercedes is op een ijzersterke wijze aan het nieuwe Formule 1-seizoen begonnen. Ze wisten de eerste twee races te winnen, en er ontstonden ook geruchten over de mogelijke komst van Max Verstappen. Toto Wolff is helemaal klaar met deze verhalen, en ontkent dat Verstappen op de radar staat.

Mercedes-coureurs Andrea Kimi Antonelli en George Russell wisten de twee eerste races van het seizoen te winnen. Toch werd er in de afgelopen weken getwijfeld aan hun toekomst bij het team. Max Verstappen maakt een ontevreden indruk, en dat zorgt voor speculatie. Zo stelde analist Jolyon Palmer dat het logisch zou zijn dat Verstappen gesprekken gaat voeren met Mercedes en Red Bull gaat verlaten.

Hoe reageert Wolff?

Het is geen geheim dat Mercedes-teambaas Toto Wolff in de afgelopen jaren achter de handtekening van Verstappen aanzat. Nu lijkt alles anders te zijn, en hij reageert bijzonder fel op de geruchten in een interview met OE24: "Het is echt verbazingwekkend dat deze onzinnige geruchten al in maart opduiken. Het is zo absurd, normaal gesproken bespreek je dit soort zaken pas in juli. Ik weet ook niet wie dit nu weer ter sprake brengt."

Denkt Wolff aan andere coureurs?

Wolff spreekt al zijn steun uit in Russell en Antonelli, en weigert de geruchten van de afgelopen dagen te voeden: "We hebben twee coureurs met wie we langlopende contracten die meerdere jaren duren hebben afgesloten. Ik ben ontzettend blij met hen allebei. Ze leveren nu allebei topprestaties en het is absoluut geen reden om de line-up te gaan aanpassen om of andere coureurs aan te trekken. Ik zeg dit met het grootste respect voor Max."

Hoe zit het met het contract van Verstappen?

De verhalen werden in de afgelopen dagen door analisten de wereld in geslingerd. Van Verstappen is het bekend dat hij tot en met 2028 onder contract staat bij Red Bull Racing. Daarnaast is het ook duidelijk dat er clausules in zijn contract staan waardoor hij Red Bull kan verlaten als de resultaten tegenvallen.