Wolff reageert opvallend fel op nieuwe Verstappen-geruchten

Het team van Mercedes is op een ijzersterke wijze aan het nieuwe Formule 1-seizoen begonnen. Ze wisten de eerste twee races te winnen, en er ontstonden ook geruchten over de mogelijke komst van Max Verstappen. Toto Wolff is helemaal klaar met deze verhalen, en ontkent dat Verstappen op de radar staat.

Mercedes-coureurs Andrea Kimi Antonelli en George Russell wisten de twee eerste races van het seizoen te winnen. Toch werd er in de afgelopen weken getwijfeld aan hun toekomst bij het team. Max Verstappen maakt een ontevreden indruk, en dat zorgt voor speculatie. Zo stelde analist Jolyon Palmer dat het logisch zou zijn dat Verstappen gesprekken gaat voeren met Mercedes en Red Bull gaat verlaten.

Hoe reageert Wolff?

Het is geen geheim dat Mercedes-teambaas Toto Wolff in de afgelopen jaren achter de handtekening van Verstappen aanzat. Nu lijkt alles anders te zijn, en hij reageert bijzonder fel op de geruchten in een interview met OE24: "Het is echt verbazingwekkend dat deze onzinnige geruchten al in maart opduiken. Het is zo absurd, normaal gesproken bespreek je dit soort zaken pas in juli. Ik weet ook niet wie dit nu weer ter sprake brengt."

Denkt Wolff aan andere coureurs?

Wolff spreekt al zijn steun uit in Russell en Antonelli, en weigert de geruchten van de afgelopen dagen te voeden: "We hebben twee coureurs met wie we langlopende contracten die meerdere jaren duren hebben afgesloten. Ik ben ontzettend blij met hen allebei. Ze leveren nu allebei topprestaties en het is absoluut geen reden om de line-up te gaan aanpassen om of andere coureurs aan te trekken. Ik zeg dit met het grootste respect voor Max."

Hoe zit het met het contract van Verstappen?

De verhalen werden in de afgelopen dagen door analisten de wereld in geslingerd. Van Verstappen is het bekend dat hij tot en met 2028 onder contract staat bij Red Bull Racing. Daarnaast is het ook duidelijk dat er clausules in zijn contract staan waardoor hij Red Bull kan verlaten als de resultaten tegenvallen.

F1 Nieuws Max Verstappen Toto Wolff Red Bull Racing Mercedes GP Japan 2026

Reacties (29)

Login om te reageren
  • The Wolf

    Posts: 416

    Oké dan zal pas ergens juli / augustus Max krabbelen onder het Mercedes contract. Duidelijk verhaal.

    • + 9
    • 25 maa 2026 - 11:28
    • f(1)orum

      Posts: 9.801

      "who aare you? Whaat or who for pete's sake is The Wolf? There is only wan Wolff in F E ....euh F wan aand that is mi. Aand thaat is so obvious, becauze I haave two f es. Thiz iz so not raaait!"

      • + 5
      • 25 maa 2026 - 11:43
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 19.829

      Ontkennen is bevestigen.

      • + 0
      • 25 maa 2026 - 13:11
  • shakedown

    Posts: 1.758

    Marketing technisch Verstappen een heel ander verhaal dan Russell of Antonelli...

    • + 2
    • 25 maa 2026 - 11:30
    • gridiron

      Posts: 3.294

      Dat is zuiver afhankelijk van de markt waar je doelpubliek zit.

      • + 0
      • 25 maa 2026 - 12:06
    • HermanInDeZon

      Posts: 969

      Een Nederlander die nu al de helft van de tijd in andere takken van autosport zit tov een 100% F1 dedicated Italiaan / Engelsman ... denk dat dat nog wel meevalt

      • + 0
      • 25 maa 2026 - 12:08
    • Freek-Willem

      Posts: 6.657

      Als Russell in de NLS Ou meerijden had het naar mijn idee weinig extra aandacht gegenereerd. Antonelli is denk ik wel marketing technisch interessanter maar zeker nog niet zo relevant als Max

      • + 5
      • 25 maa 2026 - 12:25
    • HermanInDeZon

      Posts: 969

      Als Russel dit jaar de titel haalt en Max heeft een rotseizoen is de commerciële waarde van Russell volgend jaar een stuk hoger -- alleen al omdat hij de regerende wereldkampioen is.

      Ja, die van Verstappen als viervoudig wereldkampioen is natuurlijk nog groter maar het verschil zal al een stuk minder zijn.

      Daarnaast is de Engelse (en Italiaanse) markt natuurlijk een stuk groter dan de 24 miljoen Nederlanders/Vlamingen

      • + 2
      • 25 maa 2026 - 12:31
    • Adenauer Forst

      Posts: 1.212

      Maar ook in Engeland zelf schatten ze George in als een huilbaby.

      • + 6
      • 25 maa 2026 - 13:34
    • John6

      Posts: 11.534

      @HermanInDeZon

      En wie heeft het nog over Lando ik bedoel maar.

      • + 5
      • 25 maa 2026 - 13:36
    • Nomar

      Posts: 851

      @HermaninDeZon

      Wat een onzin kraam je uit, dus als je een hobby naast de F1 hebt ben je niet 100% dedicated? Norris speelt veel Golf, Hamilton is veel bezig met mode en zo kan ik wel even doorgaan, in jou optiek zijn ze dan niet 100% dedicated. Naast je werk van een hobby genieten betekent niet dat iemand zijn werk niet serieus neemt.

      • + 2
      • 25 maa 2026 - 13:47
    • Pietje Bell

      Posts: 33.897

      Niet alleen in Engeland @Adenauer Forst! Ik lees veel Duitstalige fora en IG accounts, dus ook uit Oostenrijk. Je wilt niet weten hoe ze daar over Russell praten.

      • + 1
      • 25 maa 2026 - 14:15
    • HermanInDeZon

      Posts: 969

      @Pietje je wil net zo min weten hoe zo in het buitenland over Verstappen praatten VOOR hij die wereldtitels had. Dat was bij momenten op z'n minst gezegd ook schandalig.

      Of over Schumacher buiten Duitsland
      Of over Senna

      Grote persoonlijkheden polariseren.

      • + 2
      • 25 maa 2026 - 14:17
    • Pietje Bell

      Posts: 33.897

      Nou @Herman, hij wordt overal een crybaby genoemd en dat is
      de minst erge nickname.
      Dat hoort niet bepaald bij een "grote persoonlijkheid".

      • + 2
      • 25 maa 2026 - 14:28
    • Pietje Bell

      Posts: 33.897

      Zag dit eergisteren nog voorbij komen:

      i.ibb.co/wZxNBPgq/(...)26-03-18-114152.png

      • + 1
      • 25 maa 2026 - 14:30
  • da_bartman

    Posts: 6.500

    "Daarnaast is het ook duidelijk dat er clausules in zijn contract staan waardoor hij Red Bull kan verlaten als de resultaten tegenvallen."
    Red Bull verlaten, dan kan hij ook gewoon de hele F1 verlaten. Ik zie Max met deze motoren eerder de F1 verlaten dan bij Mercedes nog langer in het kampioenschap batterij laden te blijven hangen.

    • + 4
    • 25 maa 2026 - 11:39
  • Larry Perkins

    Posts: 63.726

    Tot juli kunnen de bootjes van Toffe Toto en Max gewoon lepeltje-lepeltje in de haven liggen zonder dat er iets speelt...

    • + 5
    • 25 maa 2026 - 11:46
  • snailer

    Posts: 32.188

    Persoonlijk zou ik niet begrijpen dat T-Wolff, de enige echte dan he..., Antonelli of Russell aan de kant zou zetten. Die zijn goed genoeg om met deze super dominante bak kampioen te worden.

    • + 6
    • 25 maa 2026 - 12:01
    • NicoS

      Posts: 20.418

      Ook deze voorsprong van Mercedes zal weer verdwijnen…

      • + 4
      • 25 maa 2026 - 12:05
    • Larry Perkins

      Posts: 63.726

      Waarom Verstappen?

      1. Als de concurrentie dicht bij komt heeft Wolff wel de beste coureur nodig.
      2. Als de beste coureur voor jouw team rijdt, rijdt hij niet bij de concurrentie...

      • + 9
      • 25 maa 2026 - 12:11
    • snailer

      Posts: 32.188

      Er zijn gerede aanwijzingen dat de Mercedes gemiddeld per ronde (afhankelijk van het circuit) ruim een seconde is geknepen.

      Dus aanpassing in augustus of niet met de motor compressie. De Mercedes blijft dominant. E over 3 jaar zit Verstappen niet meer in F1.

      • + 0
      • 25 maa 2026 - 13:31
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 19.829

    "Toto: "We hebben twee coureurs met wie we langlopende contracten die meerdere jaren duren hebben afgesloten. Ik ben ontzettend blij met hen allebei. Ze leveren nu allebei topprestaties en het is absoluut geen reden om de line-up te gaan aanpassen om of andere coureurs aan te trekken. Ik zeg dit met het grootste respect voor Max."

    Haha, dat laatste!...."Ik zeg dit met het grootste respect voor Max"!!

    Toto trok nog gauw z'n keutel in...die zag de bui al hangen, voordat Jos 'de Beuker' op oorlogspad gaat en de teambaas van Mercedes 'n paar poffers op de neus komt geven.....goeie zet van Herr Toto.

    • + 0
    • 25 maa 2026 - 13:59
  • Bertrand Gachot

    Posts: 401

    Vooropgesteld ik hoor ook bij de afwijzende 10 percent maar luister eens naar de bbc of populaire Duitse en Engelse f1 podcasts allemaal veel positiviteit. “Per ongeluk” de AD f1 podcast van afgelopen zondag geluisterd en de “ peppie en kokkie” van dienst, denken serieus dat er consensus is over het huidige “ race product “ en zetten in op grote veranderingen op korte termijn. Eén van de Einsteins stelde voor 200 miljoen per team terug te betalen en terug te gaan naar een batterij vrije versie. De Fom FIA, de Britse pers en niet onbelangrijk Mercedes en Ferrari zijn uitermate tevreden, dus wen er maar aan, dit gaat echt niet meer veranderen.

    • + 0
    • 25 maa 2026 - 15:02

  • Vrije training 1

    03:30 - 04:30

    Vrije training 3

    03:30 - 04:30

    Race / Startgrid

    07:00 - 09:00

  • Vrije training 2

    07:00 - 08:00

    Kwalificatie

    07:00 - 08:00

    Snelste ronde

    07:00 - 09:00

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
98
2
Ferrari
67
3
McLaren
18
4
Haas F1
17
5
Red Bull Racing
12
6
Racing Bulls
12
7
Alpine F1
10
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

NL Max Verstappen
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.453
  • Podiums 127
  • Grand Prix 235
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
