Max Verstappen heeft met één droge zin het internet op zijn kop gezet. Tijdens de Grand Prix van Miami begin mei liet de viervoudig wereldkampioen Tonight Show-presentator Jimmy Fallon letterlijk stil vallen met een sarcastische opmerking die inmiddels razendsnel viraal gaat, precies in de week dat Verstappen zich opmaakt voor zijn debuut in de 24 uur van de Nürburgring.

De opmerking die alles stopzette

Fallon was als gast van Ford uitgenodigd bij Red Bull Racing en interviewde Verstappen en zijn teamgenoot Isack Hadjar tijdens het Miami-weekend. Tijdens dat gesprek begon de Amerikaanse presentator te spelen met Verstappens achternaam: "Max Verstappen, zoals ver-stoppen bij de winkel, of ver-stoppen voor een koffietje, weet je wel." Verstappen keek hem onbewogen aan en antwoordde met een ijzige stilte gevolgd door: "Ver-stoppen met dit interview." Het publiek van de Tonight Show barstte in lachen uit.

Het fragment circuleerde razendsnel op sociale media. Op Reddit schreven fans: "Het sarcasme in dat 'ik ben hier zo blij' is goud" en "Verstappen zou de camera moeten aanstaren zoals in The Office elke keer dat hij dit soort interviews doet." Anderen vonden de woordspeling van Fallon geforceerd, maar waren het erover eens dat Verstappens reactie de show stal.

Een ontspannen Verstappen, maar de 2026-frustraties zitten er dik in

Het moment laat een kant van Verstappen zien die fans zelden te zien krijgen in een F1-weekend. Sky Sports F1-analist Ted Kravitz merkte eerder dit seizoen op dat het interessant zou zijn te zien of Verstappens houding in interviews zou veranderen nu Red Bull langzaam dichter bij de concurrentie lijkt te komen. In Miami kwalificeerde Verstappen zich als tweede, maar finishte hij als vijfde nadat Kimi Antonelli zijn derde opeenvolgende race op rij won.

In het kampioenschap staat Verstappen na vier races op de zevende plek met 26 punten, terwijl Antonelli de leiding heeft met 100 punten. Het contrast met zijn vier wereldtitels uit 2021, 2022, 2023 en 2024 is groot. De nieuwe 2026-reglementen zitten Verstappen al het hele seizoen dwars, en hij spaarde zijn kritiek er niet op: hij noemde de regels eerder dit jaar "anti-racing" en verwees naar Mario Kart.

Nürburgring als uitlaatklep

Buiten de Formule 1 zit de Nederlander merkbaar beter in zijn vel. De 24 uur van de Nürburgring, dit weekend van 14 tot 17 mei, biedt Verstappen een welkome afwisseling. Hij maakt zijn debuut in de klassieke endurance-race op de Nordschleife, samen met teamgenoten Jules Gounon, Daniel Juncadella en Lucas Auer in de Mercedes-AMG GT3 nummer 3 van Verstappen Racing. Het evenement is voor het eerst in zijn geschiedenis volledig uitverkocht, een primeur die rechtstreeks aan Verstappens deelname wordt toegeschreven.

Verstappen rijdt zaterdag 16 mei om 15:00 uur de race in.