user icon
icon

Zwager Verstappen kritisch op Nederlander: "Daar had hij echt geluk"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Zwager Verstappen kritisch op Nederlander: "Daar had hij echt geluk"

Max Verstappen staat bekend als één van de meest foutloze coureurs op de Formule 1-grid, maar ook de viervoudig wereldkampioen bleek in Miami niet onfeilbaar. De Nederlander maakte in de openingsronde een zeldzame fout, spinde met zijn Red Bull, maar wist de situatie op spectaculaire wijze te redden met een volledige 360. Nelson Piquet jr., de zwager van Verstappen, hield er naar eigen zeggen zijn hart bij vast.

Voor Red Bull betekende Miami nochtans een voorzichtig keerpunt. Na een moeizame start van het seizoen bracht de renstal een groot upgradepakket mee naar Florida, dat meteen vruchten leek af te werpen. Verstappen kwalificeerde zich knap op de tweede plaats en toonde ook in de race degelijk tempo, totdat het bij de start bijna helemaal fout liep.

Meer over Max Verstappen Hamilton pal achter Verstappen: "Coureurs moeten meer inspraak krijgen"

Hamilton pal achter Verstappen: "Coureurs moeten meer inspraak krijgen"

4 mei
 Norris snapt Verstappen niet: "Hij verpeste hier zijn eigen race"

Norris snapt Verstappen niet: "Hij verpeste hier zijn eigen race"

3 mei

‘Verstappen had enorm veel geluk’

Piquet jr., voormalig Formule 1-coureur en broer van Kelly Piquet, zag de spin van Verstappen live gebeuren en was er allerminst gerust in. Volgens de Braziliaan had de Nederlander op dat moment bijzonder veel geluk.

“Je merkt de laatste weken dat Max enorm agressief rijdt”, vertelt Piquet jr. in de Pelas Pistas-podcast. “We kunnen gerust zeggen dat hij bij de start een fout maakte. Op dat moment heeft hij echt gigantisch veel geluk gehad, want het had compleet verkeerd kunnen aflopen.”

De Braziliaan denkt zelfs dat Verstappen misschien iets té gretig te werk ging in de openingsfase van de race. Zeker omdat Red Bull dankzij de updates eindelijk opnieuw competitief leek ten opzichte van de concurrentie.

‘Ik was ervan overtuigd dat hij zou crashen’

Het spannendste moment kwam volgens Piquet jr. toen Verstappen even uit beeld verdween na zijn spin. De oud-coureur was toen al van het ergste uitgegaan.

“Zodra die auto begon te draaien en hij van het scherm verdween, dacht ik eerlijk gezegd dat het voorbij was”, geeft hij toe. “Ik was er heilig van overtuigd dat hij daar achteraan keihard in de muur zou eindigen.”

Zover kwam het uiteindelijk niet. Verstappen hield zijn Red Bull wonderbaarlijk uit de muur, kon zijn race vervolgen en knokte zich alsnog terug naar de vijfde plaats. Toch bleef achteraf de vraag hangen hoeveel er mogelijk was geweest zonder dat kostbare moment in de openingsronde.

F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Nelson Jr. Piquet Red Bull Racing

Reacties (0)

Login om te reageren

US Grand Prix van Miami

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

USGrand Prix van Miami

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar