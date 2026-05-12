Max Verstappen staat bekend als één van de meest foutloze coureurs op de Formule 1-grid, maar ook de viervoudig wereldkampioen bleek in Miami niet onfeilbaar. De Nederlander maakte in de openingsronde een zeldzame fout, spinde met zijn Red Bull, maar wist de situatie op spectaculaire wijze te redden met een volledige 360. Nelson Piquet jr., de zwager van Verstappen, hield er naar eigen zeggen zijn hart bij vast.

Voor Red Bull betekende Miami nochtans een voorzichtig keerpunt. Na een moeizame start van het seizoen bracht de renstal een groot upgradepakket mee naar Florida, dat meteen vruchten leek af te werpen. Verstappen kwalificeerde zich knap op de tweede plaats en toonde ook in de race degelijk tempo, totdat het bij de start bijna helemaal fout liep.

‘Verstappen had enorm veel geluk’

Piquet jr., voormalig Formule 1-coureur en broer van Kelly Piquet, zag de spin van Verstappen live gebeuren en was er allerminst gerust in. Volgens de Braziliaan had de Nederlander op dat moment bijzonder veel geluk.

“Je merkt de laatste weken dat Max enorm agressief rijdt”, vertelt Piquet jr. in de Pelas Pistas-podcast. “We kunnen gerust zeggen dat hij bij de start een fout maakte. Op dat moment heeft hij echt gigantisch veel geluk gehad, want het had compleet verkeerd kunnen aflopen.”

De Braziliaan denkt zelfs dat Verstappen misschien iets té gretig te werk ging in de openingsfase van de race. Zeker omdat Red Bull dankzij de updates eindelijk opnieuw competitief leek ten opzichte van de concurrentie.

‘Ik was ervan overtuigd dat hij zou crashen’

Het spannendste moment kwam volgens Piquet jr. toen Verstappen even uit beeld verdween na zijn spin. De oud-coureur was toen al van het ergste uitgegaan.

“Zodra die auto begon te draaien en hij van het scherm verdween, dacht ik eerlijk gezegd dat het voorbij was”, geeft hij toe. “Ik was er heilig van overtuigd dat hij daar achteraan keihard in de muur zou eindigen.”

Zover kwam het uiteindelijk niet. Verstappen hield zijn Red Bull wonderbaarlijk uit de muur, kon zijn race vervolgen en knokte zich alsnog terug naar de vijfde plaats. Toch bleef achteraf de vraag hangen hoeveel er mogelijk was geweest zonder dat kostbare moment in de openingsronde.