Verstappen spreekt vertrouwen uit in Red Bull

Max Verstappen gaat aankomend weekend op jacht naar sportieve revanche in de Formule 1. Na een teleurstellend weekend in China is zijn achterstand op de concurrentie flink gegroeid, maar Verstappen blijft hoop houden. Hij spreekt zijn hoop uit in Red Bull, en weet zeker dat ze de problemen kunnen oplossen.

Verstappen had zich een betere seizoenstart voorgesteld. Hij wist dat Red Bull niet het sterkste pakket had, maar na twee raceweekenden is zijn achterstand enorm gegroeid. In Australië crashte hij in de kwalificatie, maar wist hij zich in de race op te werken naar de zesde plaats. Anderhalve week geleden had hij het zwaar in China, en wist hij geen punten te scoren in de sprintrace waarna hij uitviel in de Grand Prix.

Heeft Verstappen vertrouwen in Red Bull?

Verstappen heeft het achter zich gelaten, en blikt in zijn preview vooruit op de race op het circuit van Suzuka: "De eerste twee races waren iets uitdagender dan ik had gewild, en het was jammer dat we in China uitvielen vanwege een probleem met de koeling van de ERS. Er is nog veel te doen, maar ik heb vertrouwen in het team. Ze hebben deze problemen onderzocht en ze hebben er hard aan gewerkt om de prestaties van de auto te optimaliseren."

Heeft Verstappen er zin in?

Verstappen heeft in ieder geval zin in het weekend, want het circuit ligt hem wel: "Suzuka is één van mijn favoriete circuits om op te racen, en het heeft veel snelle bochten. Dit circuit heeft een rijke geschiedenis voor het team, en ik kijk er dan ook altijd naar uit om er terug te keren. Het is ook fijn om wat tijd door te brengen in Tokio voordat we naar Suzuka gaan, dus we kijken uit naar een paar dagen daar."

Drukke dagen

Verstappen heeft in de afgelopen dagen zeker niet stilgezeten, en kwam afgelopen weekend in actie op de Nürburgring Nordschleife. Daar schreef hij samen met Jules Gounon en Daniel Juncadella de NLS2-race op zijn naam, al werden ze uren later wel gediskwalificeerd. Vandaag is Verstappen te vinden op het circuit van Fuji, waar hij test met een SuperGT-bolide van Nissan.

Ouw-sjagerijn

Posts: 19.827

"Verstappen spreekt vertrouwen uit in Red Bull".

Maar hij heeft intussen dundieje van Vermeulen al op pad gestuurd naar Toto om te gaan praten.

  • 25 maa 2026 - 10:56
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing GP Japan 2026

Reacties (5)

Login om te reageren
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 19.829

    "Verstappen spreekt vertrouwen uit in Red Bull".

    Maar hij heeft intussen dundieje van Vermeulen al op pad gestuurd naar Toto om te gaan praten.

    • + 1
    • 25 maa 2026 - 10:56
    • f(1)orum

      Posts: 9.799

      Vertrouwen is goed, zekerheid is beter.

      • + 1
      • 25 maa 2026 - 11:11
    • Larry Perkins

      Posts: 63.724

      Daarom luidt de kop dan ook niet als volgt @Ouw:

      "Vermeulen spreekt vertrouwen uit in Red Bull".

      • + 1
      • 25 maa 2026 - 11:51
  • Pietje Bell

    Posts: 33.893

    Vertrouwen in een relatie is super belangrijk. Max vertrouwt nogal snel iemand.

    Uit een tekstbericht van Kelly's vriendin aan haar verloofde Daniel Vorcaro blijkt dat
    ze haar zwangerschap al voor 25 oktober '24 aan Martha had verteld.

    i.ibb.co/MxWjnZTr/(...)26-03-25-114311.png

    Op 7 oktober was Max zijn gezin aanwezig bij het kleine (pre) 50ste verjaardagsfeestje
    van Sophie bij haar thuis. Ze hebben niemand iets verteld. Pas een dag voor de officiële
    aankondiging in Abu Dhabi op 6 december kregen Sophie en Victoria het blije nieuws te
    horen volgens Jos die het een maand eerder wist. Ze was toen bijna 5 maanden zwanger!

    i.ibb.co/KzRyzQ0m/(...)24-10-07-171125.png

    In het weekend van de Braziliaanse GP'24 ( 3 november) heeft Max het aan Jos verteld
    die daar aanwezig was. Jos vertelde later dat hij al een vermoeden had.
    Ze hebben dat weekend zelfs een gender reveal party bij Nelson jr gehad terwijl men in
    Nederland nog van niets wist. Post van 1 nov '25 Max in zijn vorige jet:

    i.ibb.co/BK3VnNJ4/(...)26-03-25-120547.png

    Je hoort altijd "Max the family and friends man", maar het is meer
    Kelly "Her own family and friends woman".

    • + 0
    • 25 maa 2026 - 13:13
    • NyckVrieskast

      Posts: 1.230

      Max heeft thuis gewoon niks vertellen dat is bij iedere man wel zo. Vrouwen zijn de baas thuis.

      • + 0
      • 25 maa 2026 - 13:48

JP Grand Prix van Japan

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    03:30 - 04:30

    Vrije training 3

    03:30 - 04:30

    Race / Startgrid

    07:00 - 09:00

  • Vrije training 2

    07:00 - 08:00

    Kwalificatie

    07:00 - 08:00

    Snelste ronde

    07:00 - 09:00

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
98
2
Ferrari
67
3
McLaren
18
4
Haas F1
17
5
Red Bull Racing
12
6
Racing Bulls
12
7
Alpine F1
10
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.453
  • Podiums 127
  • Grand Prix 235
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

