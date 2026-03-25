Max Verstappen gaat aankomend weekend op jacht naar sportieve revanche in de Formule 1. Na een teleurstellend weekend in China is zijn achterstand op de concurrentie flink gegroeid, maar Verstappen blijft hoop houden. Hij spreekt zijn hoop uit in Red Bull, en weet zeker dat ze de problemen kunnen oplossen.

Verstappen had zich een betere seizoenstart voorgesteld. Hij wist dat Red Bull niet het sterkste pakket had, maar na twee raceweekenden is zijn achterstand enorm gegroeid. In Australië crashte hij in de kwalificatie, maar wist hij zich in de race op te werken naar de zesde plaats. Anderhalve week geleden had hij het zwaar in China, en wist hij geen punten te scoren in de sprintrace waarna hij uitviel in de Grand Prix.

Heeft Verstappen vertrouwen in Red Bull?

Verstappen heeft het achter zich gelaten, en blikt in zijn preview vooruit op de race op het circuit van Suzuka: "De eerste twee races waren iets uitdagender dan ik had gewild, en het was jammer dat we in China uitvielen vanwege een probleem met de koeling van de ERS. Er is nog veel te doen, maar ik heb vertrouwen in het team. Ze hebben deze problemen onderzocht en ze hebben er hard aan gewerkt om de prestaties van de auto te optimaliseren."

Heeft Verstappen er zin in?

Verstappen heeft in ieder geval zin in het weekend, want het circuit ligt hem wel: "Suzuka is één van mijn favoriete circuits om op te racen, en het heeft veel snelle bochten. Dit circuit heeft een rijke geschiedenis voor het team, en ik kijk er dan ook altijd naar uit om er terug te keren. Het is ook fijn om wat tijd door te brengen in Tokio voordat we naar Suzuka gaan, dus we kijken uit naar een paar dagen daar."

Drukke dagen

Verstappen heeft in de afgelopen dagen zeker niet stilgezeten, en kwam afgelopen weekend in actie op de Nürburgring Nordschleife. Daar schreef hij samen met Jules Gounon en Daniel Juncadella de NLS2-race op zijn naam, al werden ze uren later wel gediskwalificeerd. Vandaag is Verstappen te vinden op het circuit van Fuji, waar hij test met een SuperGT-bolide van Nissan.