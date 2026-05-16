Het team van Max Verstappen blijft in de race voor de zege in de 24 uur van de Nürburgring. Verstappens teamgenoot Lucas Auer nam het stuur over van Jules Gounon, en wist zich weer te mengen in de strijd om de koppositie. De zusterauto van Winward Racing kleeft echter aan zijn bumper.

Verstappen reed vanmiddag een geweldige stint wat de Mercedes-AMG GT3 #3 de koppositie opleverde. Verstappen gaf het stuur over aan Jules Gounon, die in regenachtige omstandigheden veel terrein verloor, maar wel op de baan bleef. Gounon gaf uiteindelijk het stuur over aan Auer, die ook te maken kreeg met regen.

Wie was de grote uitdager?

Auer moest vooral rekening houden met de Mercedes-AMG GT3 #80, die ook wordt gerund door Winward Racing. Fabian Schiller jaagt al geruime tijd op Auer, en het verschil tussen de twee Zilverpijlen is zeer klein. Ze belandden op de kopposities na de pitstop van Mattia Drudi in de Aston Martin #34, die geruime tijd aan de leiding van de race reed.

De BMW Touring #6 vocht ook geruime tijd mee in de kopgroep, maar is weer wat teruggevallen. De bijzondere BMW, die ontstond als een 1 april-grap, rijdt een indrukwekkende race en krijgt de fans op de banken. Ook de ROWE BMW #99 maakt indruk, en lijkt zich weer in het gevecht te kunnen mengen. In de handen van Dan Harper is de auto weer naar voren gereden.

Wanneer komt Verstappen weer in actie?

Max Verstappen zal voorlopig nog niet op de baan verschijnen. De Nederlander zal naar verwachting pas weer diep in de nacht plaatsnemen achter het stuur van de Mercedes-AMG GT3 #3. Na Auer zal Daniel Juncadella weer achter het stuur plaatsnemen voor zijn tweede stint, maar dat kan ook snel weer gaan veranderen.

Vooralsnog is het een goede race voor het team van Verstappen, die dit weekend debuteert in de 24 uur van de Nürburgring.