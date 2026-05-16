Team Verstappen herovert de leiding op de Nürburgring

Het team van Max Verstappen blijft in de race voor de zege in de 24 uur van de Nürburgring. Verstappens teamgenoot Lucas Auer nam het stuur over van Jules Gounon, en wist zich weer te mengen in de strijd om de koppositie. De zusterauto van Winward Racing kleeft echter aan zijn bumper.

Verstappen reed vanmiddag een geweldige stint wat de Mercedes-AMG GT3 #3 de koppositie opleverde. Verstappen gaf het stuur over aan Jules Gounon, die in regenachtige omstandigheden veel terrein verloor, maar wel op de baan bleef. Gounon gaf uiteindelijk het stuur over aan Auer, die ook te maken kreeg met regen.

Wie was de grote uitdager?

Auer moest vooral rekening houden met de Mercedes-AMG GT3 #80, die ook wordt gerund door Winward Racing. Fabian Schiller jaagt al geruime tijd op Auer, en het verschil tussen de twee Zilverpijlen is zeer klein. Ze belandden op de kopposities na de pitstop van Mattia Drudi in de Aston Martin #34, die geruime tijd aan de leiding van de race reed.

De BMW Touring #6 vocht ook geruime tijd mee in de kopgroep, maar is weer wat teruggevallen. De bijzondere BMW, die ontstond als een 1 april-grap, rijdt een indrukwekkende race en krijgt de fans op de banken. Ook de ROWE BMW #99 maakt indruk, en lijkt zich weer in het gevecht te kunnen mengen. In de handen van Dan Harper is de auto weer naar voren gereden.

Wanneer komt Verstappen weer in actie?

Max Verstappen zal voorlopig nog niet op de baan verschijnen. De Nederlander zal naar verwachting pas weer diep in de nacht plaatsnemen achter het stuur van de Mercedes-AMG GT3 #3. Na Auer zal Daniel Juncadella weer achter het stuur plaatsnemen voor zijn tweede stint, maar dat kan ook snel weer gaan veranderen.

Vooralsnog is het een goede race voor het team van Verstappen, die dit weekend debuteert in de 24 uur van de Nürburgring.

Cicero

Posts: 1.647

Het gaat om einde pitstraat heb ik gemerkt

  • 3
  • 16 mei 2026 - 21:47
Foto's 24H Nurburgring 2026
F1 Nieuws Max Verstappen Lucas Auer Red Bull Racing Nürburgring Nordschleife

Reacties (9)

Login om te reageren
  • N8tur3

    Posts: 28

    Misschien een beetje vroeg, maar ze doen momenteel geen moeite om elkaar het leven zuur te maken. Of ze gaan de voorsprong vannacht uitbouwen om te kijken hoe het morgen ervoor staat. Ben wel benieuwd wie nr 3 over de streep rijdt straks. Twin pitstop nu.

    • + 1
    • 16 mei 2026 - 21:42
    • snailer

      Posts: 32.905

      Op dit moment lijkt de Aston Martin Vantage AMR GT3 EV erg snel. Was al de snelste voor de regen en lijkt het nu ook te zijn. Al een halve minuut weggereden van de voorsprong of zo.

      • + 0
      • 16 mei 2026 - 22:10
    • snailer

      Posts: 32.905

      Overigens hebben een ronde geleden de AMG's stuivertje gewisseld. Duitse commentator vertelde dat Stolz ondangs zijn leeftijd (28) veel Nürburgring ervaring heeft.

      • + 0
      • 16 mei 2026 - 22:13
    • elflitso

      Posts: 1.891

      @Snailer, ik denk dat ze stuivertje wisselen om elkaar te helpen. Bedoel volgen is even wat 'ontspannener' dan aan kop rijden. Dus al je dat kan afwisselen creëer je een soort 'rusttijd'.

      • + 0
      • 16 mei 2026 - 22:19
  • N8tur3

    Posts: 28

    Oei, 3 te vroeg over de lijn van de pitstraat? In ieder geval allebei eerder vertrokken, de klok stond niet op 0 bij beiden .

    • + 0
    • 16 mei 2026 - 21:46
    • Cicero

      Posts: 1.647

      Het gaat om einde pitstraat heb ik gemerkt

      • + 3
      • 16 mei 2026 - 21:47
    • elflitso

      Posts: 1.891

      Klopt het gaat over eindstreep pitstraat. Ik dacht snel gezien te hebben dat ze, bij team Verstappen rond de 11 sec eerder vertrekken.

      • + 1
      • 16 mei 2026 - 22:05
  • N8tur3

    Posts: 28

    Schijnbaar toch niet te vroeg, geen ingreep van de stewards. Leek kantje boord met die klok daar.

    • + 0
    • 16 mei 2026 - 22:15
  • N8tur3

    Posts: 28

    Is wel gaaf zo, 24 uur van BE in de F1 lijkt me wel wat. Zo tegen eind november, half december beetje sneeuw erbij.

    • + 0
    • 16 mei 2026 - 22:18

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

