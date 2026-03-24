Christian Horner en Mercedes hebben een nieuwe tegenstander gekregen in de jacht op de Alpine-aandelen. Het lijkt er namelijk op dat de steenrijke Amerikaan Steve Cohen zich heeft gemengd in de strijd om de aandelen van Otro Capital in Alpine.

Het is geen geheim dat investeringsmaatschappij Otro Capital, dat 24 procent van de aandelen in Alpine bezit, hun aandelenpakket van de hand wil doen. Maanden geleden werd al bekend dat voormalig Red Bull-teambaas Christian Horner samen met een groep investeerders wil toeslaan, terwijl ook Mercedes en Toto Wolff interesse zouden hebben. Wie de meeste kans maakt, is nog onduidelijk. Wat wel duidelijk is, is dat er veel kapers op de kust liggen.

Wie is Steve Cohen?

Volgens PlanetF1 aast ook de steenrijke Amerikaan Steve Cohen op het aandelenpakket van Otro Capital. De 69-jarige Cohen is een bekende naam in de Verenigde Staten, en is de eigenaar van Major League Baseball-club New York Mets. Cohen is een selfmade miljardair met een geschat persoonlijk vermogen van meer dan 23 miljard dollar.

Hij richtte eerder de bedrijven SAC Capital Advisors en Point72 Asset Management op, en werd in 2020 eigenaar van de New York Mets. Door het aanschaffen van één van de bekendste sportclubs in de Verenigde Staten, is Cohen een bekend gezicht geworden in de sportwereld, en daar kan Alpine van meeprofiteren.

Hoe ziet de situatie eruit?

Volgens PlanetF1 heeft Cohen een bod van meer dan 600 miljoen dollar gedaan op de aandelen van Otro Capital. Of ze hiermee akkoord gaan, en of het proces hierdoor in een stroomversnelling gaat komen, moet nog blijken. Eerder werd immers bekend dat ook Horner aast op de aandelen. Hij en zijn investeerders zijn mogelijk wat minder vermogend dan Cohen, maar ze brengen wel veel ervaring in de Formule 1 met zich mee.

Ook Mercedes lijkt interesse te hebben in de aandelen, maar het is nog maar de vraag of dit een serieus plan is. Ze kunnen hierdoor met belangenverstrengeling te maken krijgen, en ze kunnen zelfs problemen met de Europese Unie krijgen.