Het is geen geheim dat er veel interesse is in het organiseren van F1-races. Waar de interesse in de afgelopen maanden vooral uit Azië en Afrika kwam, ligt er nu ook een nieuwe Europese optie op tafel. Deense investeerders willen namelijk een Grade 1-circuit gaan bouwen dat op termijn een Grand Prix kan organiseren.

Vanuit Denemarken klonk er deze week een opvallend geluid en werden er bijzondere plannen gepresenteerd. De investeerder Henrik Lyngbye Pedersen en zijn zoon Mathias Lyngbye Villadsen hebben zeer ambitieuze plannen gepresenteerd voor de bouw van een circuit in Padborg in het zuiden van het land. Met een investering van omgerekend 510 miljoen willen ze een circuit bouwen dat voldoet aan de hoogste richtlijnen van de FIA, en daardoor dus een Grand Prix kan organiseren.

Het nieuwe circuit moet worden gebouwd op de locatie van het huidige Padborg Park. Het project draagt de naam Circuit of Denmark, en heeft een gunstige ligging. Het ligt vlak bij de Duitse grens, en is ook voor Nederlandse fans relatief bereikbaar.

Hoe ziet het circuit eruit?

De investeerders hebben het ontwerpbureau van voormalig F1-coureur Alexander Wurz ingehuurd, en ze willen een baan van 6006 meter lang aanleggen. Het circuit moet achttien bochten krijgen en op de tribunes moeten 100.000 fans hun plekje kunnen vinden. De projectleiding liet in Deense media weten dat er met de grondeigenaren in Padborg wordt gesproken over het opkopen van de grond.

Of het circuit er echt gaat komen, en of ze een plekje kunnen veroveren op de F1-kalender, is zeer de vraag. Er zijn amper plekjes beschikbaar op de kalender, en het is geen geheim dat de F1-top liever nieuwe races buiten Europa wil organiseren. Mocht het wél zover komen, dan is het aannemelijker dat ze gaan rouleren met bestaande circuits.

Geen grote F1-geschiedenis

In de geschiedenis van de Formule 1 hebben er vier Deense coureurs aan de start gestaan van races. De meest succesvolle was Kevin Magnussen, die reed voor McLaren, Renault en Haas. Hij wist één podium te pakken en stond één keertje op het podium. Zijn vader Jan Magnussen reed in de jaren '90 een handjevol races, terwijl ook Tom Belso en Nicolas Kiesa ooit aan de start verschenen. Bij Mercedes werkte Frederik Vesti in de afgelopen jaren een paar vrije trainingen af.