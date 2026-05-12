Deense investeerders presenteren plannen voor nieuw F1-circuit

Het is geen geheim dat er veel interesse is in het organiseren van F1-races. Waar de interesse in de afgelopen maanden vooral uit Azië en Afrika kwam, ligt er nu ook een nieuwe Europese optie op tafel. Deense investeerders willen namelijk een Grade 1-circuit gaan bouwen dat op termijn een Grand Prix kan organiseren.

Vanuit Denemarken klonk er deze week een opvallend geluid en werden er bijzondere plannen gepresenteerd. De investeerder Henrik Lyngbye Pedersen en zijn zoon Mathias Lyngbye Villadsen hebben zeer ambitieuze plannen gepresenteerd voor de bouw van een circuit in Padborg in het zuiden van het land. Met een investering van omgerekend 510 miljoen willen ze een circuit bouwen dat voldoet aan de hoogste richtlijnen van de FIA, en daardoor dus een Grand Prix kan organiseren.

Het nieuwe circuit moet worden gebouwd op de locatie van het huidige Padborg Park. Het project draagt de naam Circuit of Denmark, en heeft een gunstige ligging. Het ligt vlak bij de Duitse grens, en is ook voor Nederlandse fans relatief bereikbaar. 

Hoe ziet het circuit eruit?

De investeerders hebben het ontwerpbureau van voormalig F1-coureur Alexander Wurz ingehuurd, en ze willen een baan van 6006 meter lang aanleggen. Het circuit moet achttien bochten krijgen en op de tribunes moeten 100.000 fans hun plekje kunnen vinden. De projectleiding liet in Deense media weten dat er met de grondeigenaren in Padborg wordt gesproken over het opkopen van de grond.

Of het circuit er echt gaat komen, en of ze een plekje kunnen veroveren op de F1-kalender, is zeer de vraag. Er zijn amper plekjes beschikbaar op de kalender, en het is geen geheim dat de F1-top liever nieuwe races buiten Europa wil organiseren. Mocht het wél zover komen, dan is het aannemelijker dat ze gaan rouleren met bestaande circuits.

Geen grote F1-geschiedenis

In de geschiedenis van de Formule 1 hebben er vier Deense coureurs aan de start gestaan van races. De meest succesvolle was Kevin Magnussen, die reed voor McLaren, Renault en Haas. Hij wist één podium te pakken en stond één keertje op het podium. Zijn vader Jan Magnussen reed in de jaren '90 een handjevol races, terwijl ook Tom Belso en Nicolas Kiesa ooit aan de start verschenen. Bij Mercedes werkte Frederik Vesti in de afgelopen jaren een paar vrije trainingen af.

Reacties (1)

  • Aquarius72

    Posts: 789

    GP in Denemarken?! De Lego auto's hebben ze in ieder geval al. Zou compleet zijn als met die auto's in Legoland geracet zou worden.

    • 12 mei 2026 - 20:42

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

