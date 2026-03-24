'Formule 1 gaat spraakmakende Alpine-deal van Mercedes blokkeren'

Het is geen geheim dat er veel interesse is in een deel van de aandelen van Alpine. Lange tijd leek Red Bull-teambaas Christian Horner de favoriet te zijn, maar ook Toto Wolff en Mercedes lijken zich te hebben gemeld. De FIA kan deze deal mogelijk gaan tegenhouden.

De zaak bij Alpine draait om investeringsgroep Otro Capital, die 24 procent van de aandelen van het Franse team bezit. Horner zou met een groep investeerders azen op deze aandelen, maar enkele weken geleden werd duidelijk dat ook Mercedes-teambaas Wolff een bod wil doen. Al snel werd duidelijk dat het hier meer om Mercedes ging dan om Wolff, maar het zou in ieder geval betekenen dat Mercedes op deze manier hun macht kan uitbreiden.

Meer over Mercedes Mercedes in de problemen: "Russell en Antonelli zijn geen vrienden meer"

Mercedes in de problemen: "Russell en Antonelli zijn geen vrienden meer"

17 maa
 Uitslag sprint kwalificatie onzeker: Antonelli naar de stewards

Uitslag sprint kwalificatie onzeker: Antonelli naar de stewards

13 maa

Levert dit een oneerlijk voordeel op?

De vraag is echter of Mercedes wel aandelen mág kopen in Alpine. Het kan namelijk op meerdere manieren een oneerlijk voordeel opleveren. Als ze zich daadwerkelijk inkopen bij Alpine, dan zal ze dit veel meer macht geven in de Formule 1, zo stelt PlanetF1. Het medium wijst bijvoorbeeld naar de F1 Commission, waar Mercedes dan meerdere ijzers in het vuur kan hebben. Als motorleverancier én aandeelhouder van twee teams, kunnen ze bij stemmingen een enorme rol gaan spelen.

Wat is de rol van de Europese Unie?

Volgens PlanetF1 kan er ook op een ander gebied een probleem ontstaan, als Mercedes de aandelen in Alpine wil overnemen. Ze wijzen bijvoorbeeld naar de Europese Unie, die sport behandelen zoals elke andere economische activiteit. Ze kunnen een overname blokkeren, als het de concurrentie kan verminderen of een uitslag kan manipuleren. Ze pakken hier hetzelfde aan als een groot bedrijf een andere grote concurrent wil overnemen.

Voor Formule 1-eigenaar Liberty Media is dit een bekende procedure, want hun overname van de commerciële rechten van de MotoGP liep hierdoor vertraging op. De autoriteiten onderzochten namelijk of dit voor mededingingsrechtelijke problemen kon zorgen. Overigens gelden er in de Verenigde Staten soortgelijke regels, die ervoor zorgen dat sportteams niet dezelfde eigenaar kunnen hebben.

Dit soort zaken kunnen er dus voor zorgen dat de FIA of de Formule 1 een stokje gaan steken voor deze deal, mocht Mercedes echt een bod gaan uitbrengen op de Otro-aandelen van Alpine.

Had ik maar

Posts: 6

Het zou mij niet verbazen als dit een politiek strategische zet van Mercedes is.

Als zij geen twee F1-teams mogen hebben dan zullen ze wijzen naar Red Bull en zullen ze eisen dat Red Bull ook hun tweede team verkoopt.

  • 5
  • 24 maa 2026 - 11:48
F1 Nieuws Alpine Mercedes

Reacties (9)

Login om te reageren
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 19.816

    Er zal vast wel 'n constructie verzonnen/gevonden worden waardoor het allemaal legaal word geregeld waarbij er ook 'n dotje advocaten bij worden ingezet.

    • + 1
    • 24 maa 2026 - 11:28
  • Had ik maar

    Posts: 6

    Het zou mij niet verbazen als dit een politiek strategische zet van Mercedes is.

    Als zij geen twee F1-teams mogen hebben dan zullen ze wijzen naar Red Bull en zullen ze eisen dat Red Bull ook hun tweede team verkoopt.

    • + 5
    • 24 maa 2026 - 11:48
    • HermanInDeZon

      Posts: 955

      Zou slim zijn van Mercedes.
      Maar ze zouden wel gelijk hebben, zelfde regels voor iedereen :)

      • + 2
      • 24 maa 2026 - 11:55
    • rwinn2893

      Posts: 169

      Ach ja Red Bull kan het ook met dikke winst verkopen dus hoe erg is het nou eigenlijk?

      • + 0
      • 24 maa 2026 - 12:34
    • Freek-Willem

      Posts: 6.655

      Dat ligt er natuurlijk aan hoe de constructies van de eigenaren/aandeelhouders zijn. Ik vind het overigens prima. Technisch is alles al gescheiden en moet elk team zaken zelf ontwikkelen en mogen alleen bepaalde delen van andere kopen. En qua invloed sportief gezien qua stemmen bij reglementen of 'iemand ophouden' of makkelijk 'voorbij' laten heb ik daar weinig van gezien dat ze elkaar daar in reglementaire helpen. Ik heb dan eerder gezien dat bij controverse de klanten teams van bijv Mercedes en Ferrari stemmen eat de motorleverancier stemt. En doordat zij meer motoren aan andere teams leveren is daar de invloed wellicht groter. Overigens heb ik ook daar geen probleem mee.

      • + 0
      • 24 maa 2026 - 12:38
    • mUtt3n

      Posts: 618

      En wat met de garden leave Freek-Willem? Mekies kon van dag op dag direct overstappen.....dat alleen al vind ik helemaal niet logisch!!!

      • + 0
      • 24 maa 2026 - 12:43
    • mr.Monza

      Posts: 9.999

      @mUtt3n,
      Dat klopt niet helemaal of helemaal niet, zo je wilt.
      Ferrari heeft de overgang in eerste instantie tegengehouden omdat Red Bull technisch personeel tegenhield dat richting Ferrari wilde vertrekken.
      Ferrari op haar beurt hing een garden leave prijskaartje aan Mekkies van ruim 1 jaar.
      Toen Red Bull schappelijker werd met de overgang van het andere personeel zijn ze een leave van 6 a 7 maanden overeen gekomen.

      • + 0
      • 24 maa 2026 - 14:29
    • HermanInDeZon

      Posts: 955

      @mr.Monza ik denk dat hij refereert naar de overgang Racing Bulls => Red Bull ;)

      • + 1
      • 24 maa 2026 - 14:40
    • mr.Monza

      Posts: 9.999

      @HermanInDeZon,
      Ah, duidelijk.

      • + 0
      • 24 maa 2026 - 14:48

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

