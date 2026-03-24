Het is geen geheim dat er veel interesse is in een deel van de aandelen van Alpine. Lange tijd leek Red Bull-teambaas Christian Horner de favoriet te zijn, maar ook Toto Wolff en Mercedes lijken zich te hebben gemeld. De FIA kan deze deal mogelijk gaan tegenhouden.

De zaak bij Alpine draait om investeringsgroep Otro Capital, die 24 procent van de aandelen van het Franse team bezit. Horner zou met een groep investeerders azen op deze aandelen, maar enkele weken geleden werd duidelijk dat ook Mercedes-teambaas Wolff een bod wil doen. Al snel werd duidelijk dat het hier meer om Mercedes ging dan om Wolff, maar het zou in ieder geval betekenen dat Mercedes op deze manier hun macht kan uitbreiden.

Levert dit een oneerlijk voordeel op?

De vraag is echter of Mercedes wel aandelen mág kopen in Alpine. Het kan namelijk op meerdere manieren een oneerlijk voordeel opleveren. Als ze zich daadwerkelijk inkopen bij Alpine, dan zal ze dit veel meer macht geven in de Formule 1, zo stelt PlanetF1. Het medium wijst bijvoorbeeld naar de F1 Commission, waar Mercedes dan meerdere ijzers in het vuur kan hebben. Als motorleverancier én aandeelhouder van twee teams, kunnen ze bij stemmingen een enorme rol gaan spelen.

Wat is de rol van de Europese Unie?

Volgens PlanetF1 kan er ook op een ander gebied een probleem ontstaan, als Mercedes de aandelen in Alpine wil overnemen. Ze wijzen bijvoorbeeld naar de Europese Unie, die sport behandelen zoals elke andere economische activiteit. Ze kunnen een overname blokkeren, als het de concurrentie kan verminderen of een uitslag kan manipuleren. Ze pakken hier hetzelfde aan als een groot bedrijf een andere grote concurrent wil overnemen.

Voor Formule 1-eigenaar Liberty Media is dit een bekende procedure, want hun overname van de commerciële rechten van de MotoGP liep hierdoor vertraging op. De autoriteiten onderzochten namelijk of dit voor mededingingsrechtelijke problemen kon zorgen. Overigens gelden er in de Verenigde Staten soortgelijke regels, die ervoor zorgen dat sportteams niet dezelfde eigenaar kunnen hebben.

Dit soort zaken kunnen er dus voor zorgen dat de FIA of de Formule 1 een stokje gaan steken voor deze deal, mocht Mercedes echt een bod gaan uitbrengen op de Otro-aandelen van Alpine.