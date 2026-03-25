Marko komt met opvallende reactie op Nürburgring-avontuur Verstappen

Max Verstappen kwam afgelopen weekend in actie op de iconische Nürburgring Nordschleife. De Nederlander maakte veel indruk, en ontvangt veel complimenten. Voormalig Red Bull-adviseur Helmut Marko heeft genoten en stelt dat hij onder de indruk is van Verstappens prestaties op de Ring.

Verstappen laat over twee maanden zijn droom in vervulling gaan door deel te nemen aan de 24 uur van de Nürburgring. Ter voorbereiding op deze race verscheen hij afgelopen weekend aan de start van de NLS2-race, die speciaal voor hem was verplaatst. Samen met zijn teamgenoten Jules Gounon en Daniel Juncadella wist hij de race te winnen, al werden ze uren later wel gediskwalificeerd.

Meer over Max Verstappen Team van Verstappen neemt ingrijpend besluit en trekt zich terug

Team van Verstappen neemt ingrijpend besluit en trekt zich terug

14 maa
 Kijk hier live en gratis naar Max Verstappen op de Nürburgring

Kijk hier live en gratis naar Max Verstappen op de Nürburgring

21 maa

Hoe keek Marko naar het avontuur van Verstappen?

Voormalig Red Bull-adviseur Helmut Marko heeft genoten van Verstappens avontuur op de Nürburgring. In een interview met OE24 wordt hij naar zijn mening gevraagd: "Het was indrukwekkend om te zien hoe hij zich een weg baande door het veld. Hoewel zijn team werd gediskwalificeerd, was het vooral een soort oefenrace voor de 24-uursrace, en die was heel erg succesvol."

Heeft Verstappen minder aandacht voor de Formule 1?

Verstappen leek zich als een vis in het water te voelen op de Nürburgring. Als er wordt gesteld dat Verstappens interesse in de Formule 1 hierdoor naar de achtergrond kan verschuiven, haalt zijn goede vriend Marko zijn schouders op: "Hij geniet ervan, het is vergelijkbaar met vorig jaar. Hij wil ook graag een keertje deelnemen aan de 24 uur van Le Mans en aan die van Spa. Hij wil graag alle klassiekers rijden."

Waarom mocht Verstappen geen demorun rijden?

Marko hield enkele jaren geleden het plan van een demorun in een F1-wagen op de Nordschleife tegen. Lachend wil hij die anekdote nog een keertje vertellen: "Ja, dat was twee jaar geleden. Het risico zou echt te groot zijn geweest. Als Max daar in de auto zit, dan weet hij precies hoe snel het record is en wil hij het verbreken."

Nog meer races op de Nürburgring?

Verstappen kan aankomende maand terugkeren op de Nürburgring. Door het schrappen van de Grands Prix van Bahrein en Saoedi-Arabië is hij vrij tijdens twee NLS-weekenden, en hij liet afgelopen weekend weten hier open voor te staan. Een definitief besluit is echter nog niet genomen.

Pietje Bell

Posts: 33.893

Hij is idd meteen doorgegaan naar Fuji Speedway om in een
Nissan Z NISMO GT500 te rijden:

https://i.ibb.co/205GGfVn/Schermafbeelding-2026-03-25-075947.png

https://i.ibb.co/Z6B4JjT7/Schermafbeelding-2026-03-25-080015.png

https://i.ibb.co/Z6B4JjT7/Schermafbeelding-2026-03-25-080015.png

  • 25 maa 2026 - 08:04
  • Skoda F1

    Posts: 586

    Het zou helemaal legendarisch zijn En een onwijs eerbetoon aan de RB16b als hij daar mee ook even het ronde record van de Nürburgring verpulverd

  • Pietje Bell

    Posts: 33.887

    Max is vannacht om 01:00u onze tijd op Narita Airport geland en kon zo door,
    want het was daar toen al woensdagmorgen 09:00u.
    Ben benieuwd in hoeverre ze iets aan de RB22 hebben weten te verbeteren.

  • van lotje,g

    Posts: 1.204

    Prachtig geluid Pietje.

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

