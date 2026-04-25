Marko: "Max kon harde aanpak Jos Verstappen aan, maar niet iedereen kan dat"

Helmut Marko heeft een bijzonder inkijkje gegeven in de vroege jaren van Max Verstappen en Sebastian Vettel. De voormalig Red Bull-adviseur, die bekendstaat als dé ontdekker van beide wereldkampioenen, zag al vroeg dat het tweetal over een uitzonderlijke mentaliteit beschikte.

Marko, inmiddels niet langer actief bij Red Bull Racing, benadrukt dat juist die winnaarsmentaliteit de doorslag gaf om hen binnen te halen bij het team. De voormalig adviseur van het topteam was onder de indruk van de enorme drang om te winnen bij beide wereldkampioenen. 

Marko zag het meteen: 'Onstuitbare wil bij Vettel en Verstappen'

De Oostenrijker herinnert zich nog goed hoe Vettel indruk maakte tijdens hun eerste ontmoeting. "Hij had op dat moment bijna alles gewonnen in de Formule BMW, maar zat vooral met die paar races die hij níét had gewonnen," klinkt het in gesprek met Die Zeit. "Die drang om altijd meer te willen, dat viel meteen op."

Ook bij Verstappen was het volgens Marko direct duidelijk dat hij anders was dan anderen. "Hij was pas vijftien, maar kwam over alsof hij al jaren ervaring had. Het leek alsof er een volwassen coureur in dat jonge lichaam zat, met een heel duidelijk doel voor ogen."

Harde leerschool Verstappen werpt nog altijd vruchten af

Volgens Marko ligt de basis van Verstappens succes voor een groot deel bij de aanpak van zijn vader. "Hij kreeg van jongs af aan ingeprent dat hij altijd de beste moest zijn. Die mentaliteit zit er volledig in gebakken," legt hij uit.

De trainingsmethodes waren volgens de Oostenrijker extreem. "Hij stond urenlang op de kartbaan, ongeacht de omstandigheden. Regen, kou, het maakte niets uit. Juist daardoor heeft hij nu nog een voordeel, zeker in lastige omstandigheden is hij meteen sneller dan de rest." Tegelijk plaatst Marko een kanttekening: "Het heeft gewerkt, maar dit is niet iets wat voor iedereen weggelegd is. Niet iedere jongen zou zo’n aanpak mentaal aankunnen."

F1jos

Posts: 5.174

Reacties (5)

  • Elektropunkz

    Posts: 973

    Het was natuurlijk nietvsirrghhu

    • 25 apr 2026 - 11:47
  • Bertrand Gachot

    Posts: 506

    Ja ja, Also Herr. Dr. Marko de "ontdekker van Verstappen", was het niet de bekende scout Piet de Visser die het talent Messi ontdekte toen hij al jaren bij Barcelona in de jeugd zat Ik doe ook even een voe-bal referentie, schijnt hier nogal standaard te zijn geworden, nu zelfs Valentijn Driessen (en erkend en bekend F1 hater wordt geciteerd in F1 posts)

    • 25 apr 2026 - 11:47
    • Skoda F1

      Posts: 707

      En de band is rond hè

      • 25 apr 2026 - 11:52
  • F1jos

    Posts: 5.174

    Max is een voorbeeld van hoe een extreme aanpak kan werken, maar eerder een uitzondering dan een model dat je zomaar kunt kopiëren.

    Het is weggelegd voor de personen met buitenaardse kwaliteiten.

    • 25 apr 2026 - 11:55
    • Bertrand Gachot

      Posts: 506

      de DDR aanpak en oude Sovjet aanpak waren veel harder en werkten misschien nog wel beter. Is geen uitzondering. Ook hoe de Nederlandse ploeg in 1996 goud pakten met volleybal was ook DDR geïnspireerd, werkte ook prima.

      • 25 apr 2026 - 12:08

