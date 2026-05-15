Kijk hier live en gratis naar de kwalificatie van Verstappen op de Nürburgring

Max Verstappen gaat vandaag op jacht naar de pole position voor de 24 uur van de Nürburgring. In zijn Mercedes-AMG GT3 met startnummer 3 heeft hij zich nog niet gekwalificeerd voor de strijd om de pole position, en dat betekent dat hij eerst twee sessies moet overleven. Deze zijn via onderstaande livestream te volgen.

Tijdens de NLS-races en de kwalificatiewedstrijden van vorige week konden de teams zich kwalificeren voor de zogenaamde Top Quali 3. In deze sessie wordt er vandaag gevochten om de pole position, maar het team van Verstappen wist zich hier door pech en een diskwalificatie in de NLS niet voor te kwalificeren. Dat betekent dat ze vandaag aan de bak moeten.

Wat gaat er gebeuren?

Verstappen en zijn teamgenoten Lucas Auer, Daniel Juncadella en Jules Gounon verschijnen om 10:15 voor het eerst op de baan voor de Top Quali 1. Aan deze sessie nemen de snelste auto's uit de topklassen deel, en na een halfuurtje vallen de langzaamste auto in, zoals ook het geval is in de kwalificatie in de Formule 1.

Om 11:05 gaat vervolgens de Top Quali 2 van start, en ook deze sessie zal een halfuur duren. Dat betekent dat de coureurs geen fout kunnen maken, omdat ze in deze tijd slechts één of twee rondjes kunnen rijden op de Nürburgring Nordschleife. Na deze sessie staat er een kwalificatietraining op het programma, waarna het tijd is voor het échte werk.

Hoelaat begint het gevecht om de pole?

De Top Quali 3 gaat om 13:35 van start, maar deze duurt geen halfuurtje. De sessie duurt namelijk een uur, waarna het team dat de pole position pakt een speciale award in ontvangst neemt. Of Verstappen zich in deze strijd zal mengen, moet nog blijken. Verstappen en zijn teamgenootjes hebben zich immers nog niet gekwalificeerd.

De Top Quali's van vandaag zijn te volgen op Viaplay.