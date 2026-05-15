Kijk hier live en gratis naar de kwalificatie van Verstappen op de Nürburgring

Max Verstappen gaat vandaag op jacht naar de pole position voor de 24 uur van de Nürburgring. In zijn Mercedes-AMG GT3 met startnummer 3 heeft hij zich nog niet gekwalificeerd voor de strijd om de pole position, en dat betekent dat hij eerst twee sessies moet overleven. Deze zijn via onderstaande livestream te volgen.

Tijdens de NLS-races en de kwalificatiewedstrijden van vorige week konden de teams zich kwalificeren voor de zogenaamde Top Quali 3. In deze sessie wordt er vandaag gevochten om de pole position, maar het team van Verstappen wist zich hier door pech en een diskwalificatie in de NLS niet voor te kwalificeren. Dat betekent dat ze vandaag aan de bak moeten.

Wat gaat er gebeuren?

Verstappen en zijn teamgenoten Lucas Auer, Daniel Juncadella en Jules Gounon verschijnen om 10:15 voor het eerst op de baan voor de Top Quali 1. Aan deze sessie nemen de snelste auto's uit de topklassen deel, en na een halfuurtje vallen de langzaamste auto in, zoals ook het geval is in de kwalificatie in de Formule 1

Om 11:05 gaat vervolgens de Top Quali 2 van start, en ook deze sessie zal een halfuur duren. Dat betekent dat de coureurs geen fout kunnen maken, omdat ze in deze tijd slechts één of twee rondjes kunnen rijden op de Nürburgring Nordschleife. Na deze sessie staat er een kwalificatietraining op het programma, waarna het tijd is voor het échte werk.

Hoelaat begint het gevecht om de pole?

De Top Quali 3 gaat om 13:35 van start, maar deze duurt geen halfuurtje. De sessie duurt namelijk een uur, waarna het team dat de pole position pakt een speciale award in ontvangst neemt. Of Verstappen zich in deze strijd zal mengen, moet nog blijken. Verstappen en zijn teamgenootjes hebben zich immers nog niet gekwalificeerd.

De Top Quali's van vandaag zijn te volgen op Viaplay, maar ook via de onderstaande livestream. Op deze stream is de hele dag de actie te zien.

F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing Nürburgring Nordschleife

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

NL Max Verstappen
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.471
  • Podiums 127
  • Grand Prix 237
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Red Bull Racing
