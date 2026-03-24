user icon
icon

Teamgenoot verdedigt Verstappen en vindt hem niet de zwakste schakel

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Max Verstappen nam afgelopen weekend deel aan de NLS2-race op de Nürburgring Nordschleife. Voor hem was het een voorbereiding op de 24 uur van de Nürburgring, waar hij de auto deelt met drie ervaren namen. Verstappen werd dan ook omschreven als de 'zwakste schakel', maar daar klopt volgens zijn teamgenoot Daniel Juncadella niets van.

Verstappen keerde afgelopen weekend terug op de Nürburgring, nadat hij vorig jaar al had deelgenomen aan twee NLS-races. Hij deelde afgelopen weekend zijn auto met Juncadella en Jules Gounon, en voor de 24-uursrace komt daar ook Lucas Auer bij. NLS-commentator Peter Snowdon reageerde tijdens de race enthousiast op Verstappens aanwezigheid, maar beargumenteerde wel dat hij de 'zwakste schakel' is. Hij bedoelde hier vooral mee dat Verstappen van de vier coureurs, de minste endurance-ervaring heeft.

Steun voor Verstappen

De woorden van Snowdon werden veelvuldig gedeeld op de sociale kanalen, en zo kwamen ze ook bij Juncadella terecht. De Spanjaard nam het op X op voor Verstappen, en haalde meerdere argumenten aan om uit te leggen hoe goed Verstappen is.

Juncadella legde uit hoe snel Verstappen precies was: "Het kostte hem twee rondjes om op snelheid te komen. Hij pakte de pole met een ruime marge. Hij heeft een complete stint gereden, vlak achter de leider (één van de beste GT3-coureur op de Nürburgring) én hij wist hem in te halen in de laatste ronde. Hij probeerde het links, rechts en in het midden, en dat in het verkeer."

Hoe verliep het weekend op de Nürburgring?

Juncadella's bericht kan op de nodige steun rekenen van fans en een handjevol andere coureurs. De Spanjaard heeft een goed weekend achter de rug, waarin hij samen met Verstappen en Gounon de race op de Nürburgring wist te winnen. Uren na de race werden ze echter gediskwalificeerd, omdat ze zeven in plaats van zes bandensets hadden gebruikt tijdens het weekend.

Het mocht de pret niet drukken, want Verstappen had zich overduidelijk vermaakt. Voor de Nederlandse viervoudig wereldkampioen Formule 1 gold het als een voorbereiding op de 24-uursrace. Het was zijn eerste race in de Mercedes-AMG GT3-bolide, waar zijn team sinds dit jaar mee rijdt. 

The Wolf

Posts: 405

Foto's Max Verstappen GT Nurburgring
F1 Nieuws Max Verstappen Daniel Juncadella Red Bull Racing Nürburgring Nordschleife

Reacties (7)

Login om te reageren
  • f(1)orum

    Posts: 9.788

    Van een 'don' die een directe relatie heeft met 'snow' kun je soms afwijkende reacties verwachten, toch? ;-)

    • + 0
    • 24 maa 2026 - 10:07
  • The Wolf

    Posts: 406

    Er werd gesuggereerd dat Max misschien(!!) de zwakste schakel is omdat hij op gebied van endurance wat ervaring mist. In mijn optiek niet zo'n hele vreemde uitspraak, dus beetje apart dat het zo uitvergroot wordt

    • + 6
    • 24 maa 2026 - 10:39
    • misstappen

      Posts: 3.498

      alles is nieuws en wordt uitvergroot mbt Verstappen, zelfs al als hij ergens aanwezig is.

      • + 2
      • 24 maa 2026 - 10:53
    • Larry Perkins

      Posts: 63.688

      Als de reactie van Snowdon Max al bereikt heeft, dan zal hij er een halve seconde om geglimlacht hebben en verder gegaan zijn met waar hij mee bezig was...

      • + 3
      • 24 maa 2026 - 12:26
    • snailer

      Posts: 32.173

      Zwakste schakel gaat ver.
      Maar na de kwali heeft Verstappen in een interview gezegd dat hij nog veel te leren heeft.
      Dat stukje interview was bij een live stream in de garage net nadat hij uitstapte. Hij had net pole gereden.

      Dus ja. Als Verstappen zelf vindt dat hij een rookie is. Wie zijn wij dan dat te weerlegen. Echte is hij alles behalve de zwakste schakel. Zonder hem had het team niet eens daar gereden. En dan had een AMG niet eens gewonnen (wat achteraf ook niet is gebeurd)

      • + 0
      • 24 maa 2026 - 15:01
  • Ferrari412T1

    Posts: 491

    Als je het hebt over "de minste ervaring" dan begrijp ik het commentaar. Is natuurlijk heel anders rijden die 24h races en je hebt meer om rekening mee te houden. Die ervaring doet Verstappen zelf wel op...komt helemaal goed. Belangrijkste is dat hij veel plezier heeft!

    • + 1
    • 24 maa 2026 - 12:22
  • NyckVrieskast

    Posts: 1.228

    Wie heeft dit geroepen eigenlijk? Dat Max de zwakste schakel is van de 3? Een persoon zeker op dat sneue eiland. Ze zijn stikkend jaloers dat hun Goat dit niet kan bewerkstellen wat Max nu doet. The zogenaamde Goat kunnen alleen maar winnen met een zelfrijdende Taxi.

    • + 0
    • 24 maa 2026 - 14:46

JP Grand Prix van Japan

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    03:30 - 04:30

    Vrije training 3

    03:30 - 04:30

    Race / Startgrid

    07:00 - 09:00

  • Vrije training 2

    07:00 - 08:00

    Kwalificatie

    07:00 - 08:00

    Snelste ronde

    07:00 - 09:00

JPGrand Prix van Japan

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    03:30 - 04:30

  • Zaterdag weather-image

  • Vrije training 3

    03:30 - 04:30

  • Zondag weather-image

  • Race

    07:00 - 09:00

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 2

    07:00 - 08:00

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    07:00 - 08:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    07:00 - 09:00

Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
98
2
Ferrari
67
3
McLaren
18
4
Haas F1
17
5
Red Bull Racing
12
6
Racing Bulls
12
7
Alpine F1
10
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.453
  • Podiums 127
  • Grand Prix 235
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar