Max Verstappen nam afgelopen weekend deel aan de NLS2-race op de Nürburgring Nordschleife. Voor hem was het een voorbereiding op de 24 uur van de Nürburgring, waar hij de auto deelt met drie ervaren namen. Verstappen werd dan ook omschreven als de 'zwakste schakel', maar daar klopt volgens zijn teamgenoot Daniel Juncadella niets van.

Verstappen keerde afgelopen weekend terug op de Nürburgring, nadat hij vorig jaar al had deelgenomen aan twee NLS-races. Hij deelde afgelopen weekend zijn auto met Juncadella en Jules Gounon, en voor de 24-uursrace komt daar ook Lucas Auer bij. NLS-commentator Peter Snowdon reageerde tijdens de race enthousiast op Verstappens aanwezigheid, maar beargumenteerde wel dat hij de 'zwakste schakel' is. Hij bedoelde hier vooral mee dat Verstappen van de vier coureurs, de minste endurance-ervaring heeft.

Steun voor Verstappen

De woorden van Snowdon werden veelvuldig gedeeld op de sociale kanalen, en zo kwamen ze ook bij Juncadella terecht. De Spanjaard nam het op X op voor Verstappen, en haalde meerdere argumenten aan om uit te leggen hoe goed Verstappen is.

Juncadella legde uit hoe snel Verstappen precies was: "Het kostte hem twee rondjes om op snelheid te komen. Hij pakte de pole met een ruime marge. Hij heeft een complete stint gereden, vlak achter de leider (één van de beste GT3-coureur op de Nürburgring) én hij wist hem in te halen in de laatste ronde. Hij probeerde het links, rechts en in het midden, en dat in het verkeer."

Hoe verliep het weekend op de Nürburgring?

Juncadella's bericht kan op de nodige steun rekenen van fans en een handjevol andere coureurs. De Spanjaard heeft een goed weekend achter de rug, waarin hij samen met Verstappen en Gounon de race op de Nürburgring wist te winnen. Uren na de race werden ze echter gediskwalificeerd, omdat ze zeven in plaats van zes bandensets hadden gebruikt tijdens het weekend.

Het mocht de pret niet drukken, want Verstappen had zich overduidelijk vermaakt. Voor de Nederlandse viervoudig wereldkampioen Formule 1 gold het als een voorbereiding op de 24-uursrace. Het was zijn eerste race in de Mercedes-AMG GT3-bolide, waar zijn team sinds dit jaar mee rijdt.