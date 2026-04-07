Max Verstappen is momenteel hard bezig met de voorbereidingen op zijn deelname aan de 24 uur van de Nürburgring. Vorige maand nam hij deel aan de NLS2-race, en daarin maakte hij zeer veel indruk. Zijn teamgenoot Daniel Juncadella zag dat Verstappen een geheime truc gebruikte.

Verstappen nam vorige maand samen met Juncadella en Jules Gounon deel aan de NLS2-race. Hij pakte direct de pole position, en vocht in de eerste stint een geweldig duel uit met de ervaren GT3-coureur Christopher Haase. Verstappen maakte hiermee veel indruk, want ondanks zijn geringe GT3-ervaring kreeg hij het voor elkaar Haase te volgen op de snelle delen en kwam hij wonderbaarlijk goed door de vuile lucht heen.

'Het was heel indrukwekkend'

Juncadella wist niet wat hij zag, zo verklaart hij nu in gesprek met de Duitse tak van Motorsport.com: "Het was indrukwekkend om te zien hoe hij het voor elkaar kreeg om zo dicht bij Christopher te blijven. Het was de eerste keer dat hij op zo'n manier moest racen in een GT3 op deze baan."

Wat deed Verstappen?

Juncadella genoot van Verstappen, en stelt dat hij dingen deed, die hij nog nooit had gezien. Grijnzend gaat de Spanjaard verder met zijn verhaal: "Hij deed zelfs iets heel speciaals, waar we het na de race nog over hebben gehad. Het is iets waar ik zelf nog nooit aan heb gedacht, en ik rijd al heel erg lang met GT3's."

Waarmee Verstappen zijn teamgenoot wist te verbazen, wil Juncadella echter niet vertellen. Hij houdt zijn lippen nu nog even stijf op elkaar: "Ik ga je niet vertellen wat het is, ik houd het even voor mezelf. Het is een mooie truc die hij heeft bedacht. Misschien zal ik het op een keer gaan vertellen."

Hoe verliep het eerste avontuur?

Verstappen won samen met Juncadella en Gounon de NLS2-race van vorige maand. Na een paar uur werden ze echter gediskwalificeerd, omdat ze te veel bandensets hadden gebruikt tijdens het weekend. Het mocht de pret niet drukken, want de race gold vooral als een voorbereiding op de 24-uursrace.

Verstappen neemt over anderhalve week ook deel aan de kwalificatieraces op de Ring. Hij zal dan de auto delen met Lucas Auer, die ook in de equipe zal zitten tijdens de 24-uursrace.