user icon
icon

'Verstappen in gesprek met McLaren, Mercedes houdt oogje in het zeil'

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
'Verstappen in gesprek met McLaren, Mercedes houdt oogje in het zeil'

De geruchten rond de toekomst van Max Verstappen draaien opnieuw op volle toeren. Volgens Formule 1-journalist Joe Saward zou McLaren gesprekken voeren met de viervoudig wereldkampioen over een sensationele overstap naar Woking. Opvallend detail: Oscar Piastri zou in dat scenario de omgekeerde weg bewandelen en Verstappen opvolgen bij Red Bull Racing.

De toekomst van Verstappen blijft al maanden voer voor speculatie. Hoewel de Nederlander nog altijd onder contract staat bij Red Bull, zorgen de wisselende prestaties van de RB22 en de interne onrust ervoor dat topteams hun kans ruiken. McLaren zou daarbij één van de meest concrete opties zijn.

Meer over Mercedes Hamilton pal achter Verstappen: "Coureurs moeten meer inspraak krijgen"

Hamilton pal achter Verstappen: "Coureurs moeten meer inspraak krijgen"

4 mei
 'Verstappen praat met F1-top over toekomst en wil naar Mercedes'

'Verstappen praat met F1-top over toekomst en wil naar Mercedes'

1 mei

‘Piastri naar Red Bull, Verstappen naar McLaren’

Volgens Saward circuleren er in de paddock steeds hardnekkigere verhalen over een mogelijke coureurswissel tussen twee topteams. Daarbij zou McLaren bereid zijn om zwaar uit te pakken voor de handtekening van Verstappen.

“Er doen geruchten de ronde dat McLaren gesprekken voert met Max Verstappen”, schrijft Saward. “Daarbij zou een opvallende ruilconstructie mogelijk zijn, waarbij Oscar Piastri richting Red Bull trekt en Verstappen de overstap maakt naar Woking.”

Zo’n transfer zou de verhoudingen in de Formule 1 volledig op zijn kop zetten. McLaren beschikt momenteel al over één van de sterkste pakketten op de grid, waardoor Verstappen mogelijk een directe kans op nieuw succes zou krijgen.

Mercedes loert mee, maar prijskaartje schrikt af

Toch zou McLaren niet zonder concurrentie zijn. Volgens Saward houdt ook Mercedes de situatie nauwlettend in de gaten en overweegt het team uit Brackley om een tegenoffensief in te zetten.

“Mercedes zou in de verleiding kunnen komen om een tegenbod te doen, puur om te vermijden dat Verstappen naar McLaren trekt”, klinkt het. “Alleen hangt daar natuurlijk een gigantisch prijskaartje aan vast, iets waar Mercedes misschien niet bereid is zo ver in te gaan.”

Voorlopig blijft het bij geruchten, maar duidelijk is wel dat Verstappen opnieuw het middelpunt vormt van de rijdersmarkt. En als McLaren, Red Bull én Mercedes effectief in beweging komen, kan de komende transferperiode één van de meest explosieve in jaren worden.

Pietje Bell

Posts: 34.728

Je weet dat dat gigantische prijskaartje over de afkoopsom gaat
die Mercedes aan RBR moet betalen en niet aan Max??

  • 4
  • 13 mei 2026 - 10:20
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen McLaren Red Bull Racing Mercedes

Reacties (9)

Login om te reageren
  • The Wolf

    Posts: 807

    Ook toonaangevende teams uit de Nederlandse Mazda MX5 Cup hebben interesse getoond in Max Verstappen en houden een oogje in het zeil....

    • + 0
    • 13 mei 2026 - 09:19
    • snailer

      Posts: 32.829

      Altijd beter dan F1. Daar wordt nog echt geracet.

      • + 1
      • 13 mei 2026 - 09:42
  • Elektropunkz

    Posts: 991

    Max kan natuurlijk ook bij het gptoday team gaan rijden bestaande uit forumleden hier

    • + 0
    • 13 mei 2026 - 09:52
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.233

    "Alleen hangt daar natuurlijk een gigantisch prijskaartje aan vast, iets waar Mercedes misschien niet bereid is zo ver in te gaan.”

    Hahaha, mag ik hier hartelijk om lachen zeg.
    De horde, met Max voorop, verklaarde eerder nog dat Max het niet voor de knaken doet, maar gewoon voor het sportieve en dat de eventuele beloning bijzaak is.... hahaha.

    • + 1
    • 13 mei 2026 - 10:01
    • Pietje Bell

      Posts: 34.728

      Je weet dat dat gigantische prijskaartje over de afkoopsom gaat
      die Mercedes aan RBR moet betalen en niet aan Max??

      • + 4
      • 13 mei 2026 - 10:20
    • snailer

      Posts: 32.829

      Verstappen ontvangt ondertussen 70M per jaar exclusief bonus aan het salaris in F1.

      Het gaat naar mijn mening niet om alleen de afkoopsom. En zeer waarschijnlijk zal Verstappen halverwegen zonder afkoopsom over kunnen stappen. Die staat dan gegarandeerd niet in de top 3.

      Verstappen heeft 1 groot onderhandelingspunt. Hij wil de mogelijkheid hebben buiten F1 te racen. Zonder dat komt er geen overstap naar een ander team.

      Persoonlijk denk ik dat er 2 opties zijn"
      Verstappen vertrekt uit F1.
      Verstappen blijft bij RBR. Ja. Hij wil winnen. Ja. Hij wil kampioen worden. Maar het is geen halszaak. Verstappen streeft niet naar de statistische goat status. Die motivatie bezit hij absoluut niet.

      • + 0
      • 13 mei 2026 - 10:36
  • snailer

    Posts: 32.829

    Valt me best tegen dat Saward zich inlaat met roddel en achterklap. Dat ben ik eigenlijk niet gewend van hem. Maar goed. Mogelijk werd hij gek van de vragen over het onderwerp en besloot daarom deze keer wel er over te rapporteren.
    Ik denk wel dat hij gelijk heeft. Er zijn geruchten.

    • + 0
    • 13 mei 2026 - 11:05
  • Beri

    Posts: 6.895

    Saward heeft altijd mijn groot respect genoten. Maar de laatste 2 jaar, slaat hij vaak de plank mis.
    Ik kan geen enkel scenario bedenken waarom Verstappen;
    1) Überhaupt Red Bull zou willen verlaten voor het einde van zijn contract. Dan had hij dat dit jaar al gedaan.
    2) Kiest voor McLaren, terwijl Mercedes, Ferrari en zelfs Aston Martin hem veel meer kunnen bieden in potentieel, programma's met fabrieks steun naast de Formule 1 en ook financieel.

    McLaren geniet een hele fanschare, ook bij de journalisten. En dat zorgt vaak voor hele vervelende berichten die gebaseerd zijn op niks anders dan wishful thinking.

    • + 2
    • 13 mei 2026 - 11:14
  • gridiron

    Posts: 3.427

    Sainz zou toch naar Mclaren gaan :), dit toont alleen maar aan dat je al die verhalen niet mag geloven.

    • + 1
    • 13 mei 2026 - 12:08

US Grand Prix van Miami

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

USGrand Prix van Miami

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.471
  • Podiums 127
  • Grand Prix 237
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

McLaren
McLaren
Bekijk volledig profiel
show sidebar