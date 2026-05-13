De geruchten rond de toekomst van Max Verstappen draaien opnieuw op volle toeren. Volgens Formule 1-journalist Joe Saward zou McLaren gesprekken voeren met de viervoudig wereldkampioen over een sensationele overstap naar Woking. Opvallend detail: Oscar Piastri zou in dat scenario de omgekeerde weg bewandelen en Verstappen opvolgen bij Red Bull Racing.

De toekomst van Verstappen blijft al maanden voer voor speculatie. Hoewel de Nederlander nog altijd onder contract staat bij Red Bull, zorgen de wisselende prestaties van de RB22 en de interne onrust ervoor dat topteams hun kans ruiken. McLaren zou daarbij één van de meest concrete opties zijn.

‘Piastri naar Red Bull, Verstappen naar McLaren’

Volgens Saward circuleren er in de paddock steeds hardnekkigere verhalen over een mogelijke coureurswissel tussen twee topteams. Daarbij zou McLaren bereid zijn om zwaar uit te pakken voor de handtekening van Verstappen.

“Er doen geruchten de ronde dat McLaren gesprekken voert met Max Verstappen”, schrijft Saward. “Daarbij zou een opvallende ruilconstructie mogelijk zijn, waarbij Oscar Piastri richting Red Bull trekt en Verstappen de overstap maakt naar Woking.”

Zo’n transfer zou de verhoudingen in de Formule 1 volledig op zijn kop zetten. McLaren beschikt momenteel al over één van de sterkste pakketten op de grid, waardoor Verstappen mogelijk een directe kans op nieuw succes zou krijgen.

Mercedes loert mee, maar prijskaartje schrikt af

Toch zou McLaren niet zonder concurrentie zijn. Volgens Saward houdt ook Mercedes de situatie nauwlettend in de gaten en overweegt het team uit Brackley om een tegenoffensief in te zetten.

“Mercedes zou in de verleiding kunnen komen om een tegenbod te doen, puur om te vermijden dat Verstappen naar McLaren trekt”, klinkt het. “Alleen hangt daar natuurlijk een gigantisch prijskaartje aan vast, iets waar Mercedes misschien niet bereid is zo ver in te gaan.”

Voorlopig blijft het bij geruchten, maar duidelijk is wel dat Verstappen opnieuw het middelpunt vormt van de rijdersmarkt. En als McLaren, Red Bull én Mercedes effectief in beweging komen, kan de komende transferperiode één van de meest explosieve in jaren worden.