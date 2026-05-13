Verstappen-geruchten wekken irritatie: "Ze willen allemaal dat hij vertrekt"

Verstappen-geruchten wekken irritatie: "Ze willen allemaal dat hij vertrekt"

De toekomst van Max Verstappen blijft een terugkerend gespreksonderwerp in de Formule 1, maar Peter Windsor heeft er duidelijk genoeg van. Sinds de eerdere Mercedes-geruchten is de Nederlander structureel gelinkt aan een vertrek bij Red Bull Racing, al ziet de voormalig teammanager dat scenario zelf helemaal niet gebeuren. Zeker niet na de verbeteringen die Red Bull in Miami liet zien.

Volgens Windsor wordt er bovendien veel te veel gespeculeerd over een mogelijke rijderswissel bij Mercedes. In dat scenario zou Verstappen niet Kimi Antonelli vervangen, maar eerder George Russell uit de line-up drukken. Toch vindt Windsor dat het hele verhaal zwaar wordt overdreven.

‘Mensen willen gewoon dat Max vertrekt’

De Britse analist uit zich opvallend scherp over de constante geruchtenstroom rond Verstappen. Volgens hem is het onderwerp simpelweg uitgekauwd en draait het meer om sensatie dan realiteit.

“Het lijkt wel alsof iedereen wil dat Max bij Red Bull vertrekt”, klinkt het op het YouTube-kanaal van Cameron CC. “Waarom zijn mensen daar zo obsessief mee bezig? Alsof er niets anders te bespreken valt in de Formule 1.”

Windsor vindt dat de discussie vaak losstaat van de prestaties op de baan. “Het voelt alsof het allemaal wordt opgeblazen omdat het anders te saai wordt. Dan maar weer praten over een vertrek van Verstappen, want dat levert altijd wel meningen op.”

‘Verstappen blijft gewoon waar hij zit’

De kans dat Verstappen daadwerkelijk naar Mercedes verkast, acht Windsor bijzonder klein. Zeker omdat Red Bull volgens hem stap voor stap opnieuw aansluiting vindt met de top, ondanks de moeilijke start van het seizoen.

“Waarom zou Max nu vertrekken als Red Bull na vier races alweer in de buurt komt van de top?”, stelt Windsor. “Je moet ze ook krediet geven voor het feit dat ze een eigen motorproject hebben opgestart. Dat is echt niet vanzelfsprekend.”

Ook een duo Verstappen–Antonelli bij Mercedes ziet hij niet meteen gebeuren. “Zou Max naast Kimi willen rijden? Hij is niet bang voor hem, maar hij zou wel punten verliezen aan zijn teamgenoot. En dat is precies het soort situatie dat hij al jaren goed weet in te schatten.”

Windsor verwacht dat de komende races cruciaal worden in het verhaal rond Verstappen, maar blijft bij zijn conclusie. “Als hij in de tweede seizoenshelft meerdere races wint, is er geen enkele reden om weg te gaan. Op basis van Miami zie ik hem sowieso nog een Grand Prix winnen. Red Bull is niet perfect, maar Max rijdt nog altijd op een ongelooflijk hoog niveau.”

F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Red Bull Racing

Reacties (11)

Login om te reageren
  • The Wolf

    Posts: 807

    "maar Peter Windsor heeft er duidelijk genoeg van"
    ik ben een stap verder: ik heb er SCHOON genoeg van

    • + 1
    • 13 mei 2026 - 09:20
    • snailer

      Posts: 32.829

      Snailer heeft ook een mening. Die wil dat Verstappen niet naar Mercedes gaat of naar McLaren. Of naar Ferrari. Snailer wil dat hij F1 verlaat.

      • + 3
      • 13 mei 2026 - 09:39
  • ScuderiaSjonno

    Posts: 2.206

    Ik wil ook dat hij weg gaat, in ieder geval bij Red Bull Racing weg. Ik wil dat flutteam als een kaartenhuis in elkaar zien storten.
    En dan Max zijn F1 helm nog aan de wilgen hangen en dan kunnen we het weer eens hebben over wat F1 zou moeten zijn, volgens de kenners hier. 😉

    Begin maar weer opnieuw met F1. Terug naar de jaren 50. En dan niet meer onder de paraplu van Liberty Media. Onder Bernie was het ook niet alles perfect maar hij leek toch meer om de sport zelf te geven zonder de Asociale Nepmedia.

    Wat is deze sport ver afgegleden van wat ik er ooit zo prachtig mooi aan vond.

    • + 7
    • 13 mei 2026 - 09:42
    • NicoS

      Posts: 20.707

      Dat flutteam heeft de afgelopen 20 jaar aanzienlijk meer gepresteerd dan de scuderia…. Zit daar de pijn soms?…..;)

      • + 9
      • 13 mei 2026 - 10:13
    • ScuderiaSjonno

      Posts: 2.206

      Nee @NicoS, dat is het niet, ik heb gewoon een pesthekel aan Red Bull, dat walgelijke drankje is niet te zuipen, de livery op die auto's is niet om aan te zien en veel te veel mensen lopen in Red Bull teamkleding. Datzelfde Red Bull die jaren geleden hier nog verguisd werden toen Vettel zo veel won.
      2021 t/m 2023 waren mooie seizoenen voor Red Bull, dat moet ik toegeven dat was echt wel een hoogtepunt in de sport. Ook al zit mijn passie bij andere teams en rijders.
      Nee, ik ben klaar met de Max trein en de non stop aandacht (goed en slecht) die dat met zich mee brengt. Dat en nog meer.
      Is dat kinderachtig van mij? Vast en zeker. Maar het boeit me gewoon even helemaal niks meer nu, hoewel de F1 in de basis zo mooi kan zijn. Dat steekt me meer dan wie er wint en wie niet.

      • + 2
      • 13 mei 2026 - 10:24
    • NicoS

      Posts: 20.707

      Voor het eerst in de geschiedenis heeft de Nederlandse autosport fan een landgenoot die tot de absolute top van de F1 behoort.
      Ik snap niet dat er Nederlanders zijn die daar niet mee om kunnen gaan. Ik snap werkelijk hun frustratie en afgunst niet.
      Waarom mogen mensen daar niet van genieten? En het lijkt mij logisch dat daar veel aandacht aan wordt besteed, zeker in Nederland…..
      Maar dat zal iets typisch Nederlands zijn, afgeven op een landgenoot die succesvol is…..

      • + 8
      • 13 mei 2026 - 10:54
    • Hourpower

      Posts: 782

      Precies @ Nico

      Voor je het weet is het allemaal weer voorbij dat er een Nederlander succesvol is in de Formule 1. Ik geniet er enorm van maar wordt ook wel eens moe van onophoudelijke stroom aan geruchten rond Max, ik lees dan ook niet alles.

      Maar dat Verstappen nog steeds rond rijdt is natuurlijk prachtig mooi niet alleen omdat het een Nederlander is maar zeker ook zijn enorme talent, stijl van rijden en mentaliteit, dat ga je echt wel missen als hij stopt.

      • + 7
      • 13 mei 2026 - 11:15
    • NicoS

      Posts: 20.707

      Dat al die analisten het continu over Max moeten hebben hoeft van mij ook niet, maar blijkbaar hebben zij daar wel behoefte aan.
      Ik lees dat ook allemaal niet.

      • + 2
      • 13 mei 2026 - 12:14
  • ScuderiaSjonno

    Posts: 2.206

    Man en over weggaan gesproken, al die artikelen van coureurs waar ik ooit tegenop keek, die mogen ook wel geannuleerd worden. Wat zijn Ralf Schumacher, en Juan Pablo Montoya toch een karikatuur van zichzelf geworden. Eerder had Villeneuve er ook een handje van, maar Juan en Ralf anno nu zijn *nog erger.

    • + 5
    • 13 mei 2026 - 09:59
    • F1jos

      Posts: 5.233

      Ouw-sjagerijn heeft een broer als vriend.

      • + 0
      • 13 mei 2026 - 11:40
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.233

    Peter Windsor: “Waarom zijn mensen daar zo obsessief mee bezig? Alsof er niets anders te bespreken valt in de Formule 1.”

    Er is zat te bespreken in de F1....maar dat scoort niet.
    Nee, het moet over Max gaan, zijn huishouding, zijn dieren, zijn jacht, zijn vliegtuig, zijn zwager, zijn knupp, sorry, zijn vader, zijn vermeende overspel.....en zijn....

    • + 3
    • 13 mei 2026 - 10:07

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

