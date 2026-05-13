De toekomst van Max Verstappen blijft een terugkerend gespreksonderwerp in de Formule 1, maar Peter Windsor heeft er duidelijk genoeg van. Sinds de eerdere Mercedes-geruchten is de Nederlander structureel gelinkt aan een vertrek bij Red Bull Racing, al ziet de voormalig teammanager dat scenario zelf helemaal niet gebeuren. Zeker niet na de verbeteringen die Red Bull in Miami liet zien.

Volgens Windsor wordt er bovendien veel te veel gespeculeerd over een mogelijke rijderswissel bij Mercedes. In dat scenario zou Verstappen niet Kimi Antonelli vervangen, maar eerder George Russell uit de line-up drukken. Toch vindt Windsor dat het hele verhaal zwaar wordt overdreven.

‘Mensen willen gewoon dat Max vertrekt’

De Britse analist uit zich opvallend scherp over de constante geruchtenstroom rond Verstappen. Volgens hem is het onderwerp simpelweg uitgekauwd en draait het meer om sensatie dan realiteit.

“Het lijkt wel alsof iedereen wil dat Max bij Red Bull vertrekt”, klinkt het op het YouTube-kanaal van Cameron CC. “Waarom zijn mensen daar zo obsessief mee bezig? Alsof er niets anders te bespreken valt in de Formule 1.”

Windsor vindt dat de discussie vaak losstaat van de prestaties op de baan. “Het voelt alsof het allemaal wordt opgeblazen omdat het anders te saai wordt. Dan maar weer praten over een vertrek van Verstappen, want dat levert altijd wel meningen op.”

‘Verstappen blijft gewoon waar hij zit’

De kans dat Verstappen daadwerkelijk naar Mercedes verkast, acht Windsor bijzonder klein. Zeker omdat Red Bull volgens hem stap voor stap opnieuw aansluiting vindt met de top, ondanks de moeilijke start van het seizoen.

“Waarom zou Max nu vertrekken als Red Bull na vier races alweer in de buurt komt van de top?”, stelt Windsor. “Je moet ze ook krediet geven voor het feit dat ze een eigen motorproject hebben opgestart. Dat is echt niet vanzelfsprekend.”

Ook een duo Verstappen–Antonelli bij Mercedes ziet hij niet meteen gebeuren. “Zou Max naast Kimi willen rijden? Hij is niet bang voor hem, maar hij zou wel punten verliezen aan zijn teamgenoot. En dat is precies het soort situatie dat hij al jaren goed weet in te schatten.”

Windsor verwacht dat de komende races cruciaal worden in het verhaal rond Verstappen, maar blijft bij zijn conclusie. “Als hij in de tweede seizoenshelft meerdere races wint, is er geen enkele reden om weg te gaan. Op basis van Miami zie ik hem sowieso nog een Grand Prix winnen. Red Bull is niet perfect, maar Max rijdt nog altijd op een ongelooflijk hoog niveau.”