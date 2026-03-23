Max Verstappen maakte afgelopen weekend veel indruk bij zijn comeback op de Nürburgring Nordschleife. De Nederlander wist samen met zijn teamgenoten Jules Gounon en Daniel Juncadella de race te winnen, maar werden later gediskwalificeerd. Ook de commentatoren waren onder de indruk, maar zorgden wel voor verbazing door Verstappen de 'zwakste schakel' te noemen.

Verstappen bereidde zich afgelopen weekend voor op zijn deelname aan de 24 uur van de Nürburgring. Hij veroverde in de NLS2-race direct de pole position, en moest in zijn eerste stint vechten met de ervaren Christopher Haase. Het was een vermakelijk duel, en uiteindelijk kwam Verstappen in zijn Mercedes als winnaar uit de bus.

De zwakste schakel

Ruim een miljoen mensen keken naar de streams van de race. Daar hoorden ze NLS-commentator Peter Snowdon zorgde daar voor verbazing: "Ik heb laatst het punt gemaakt dat voor de 24-uursrace, als ook Lucas Auer aansluit, Verstappen misschien wel de zwakste schakel is. Hij heeft nog geen ervaring met een 24-uursrace, terwijl de anderen dat wel hebben. Het blijft gissen hoe hij zich staande houdt."

Wat bedoelt Snowdon precies?

Snowdon gaat verder met zijn betoog, en probeert uit te leggen waarom Verstappen de zwakste schakel is: "Het wordt interessant om te zien hoeveel hij in de nacht gaat rijden. Ik verwacht eigenlijk dat hij dat wel gaat doen, want hij is niet iemand die een uitdaging uit de weg gaat. Begrijp me echt niet verkeerd, ik zeg niet dat hij langzaam gaat zijn."

De co-commentator probeert uit te leggen dat Verstappens team simpelweg heel sterk is: "Het zegt veel over hoe sterk de rest van dat team is, dat je hem in bepaalde omstandigheden, bijvoorbeeld in de nacht of de regen, misschien als de zwakste schakel kunt beschouwen."

Heeft de commentator een punt?

De uitlatingen van de co-commentator zorgden voor verbazing, maar ook voor begrip. De race in mei wordt immers Verstappens eerste 24-uursrace uit zijn loopbaan. Hij werkte in de afgelopen jaren wel meerdere 24-uursraces af in de simulator, maar dat is net iets anders dan racen in de nacht in het echte leven.