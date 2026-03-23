Nürburgring-commentator zorgt voor verbazing: "Verstappen is de zwakste schakel"

Nürburgring-commentator zorgt voor verbazing: "Verstappen is de zwakste schakel"

Max Verstappen maakte afgelopen weekend veel indruk bij zijn comeback op de Nürburgring Nordschleife. De Nederlander wist samen met zijn teamgenoten Jules Gounon en Daniel Juncadella de race te winnen, maar werden later gediskwalificeerd. Ook de commentatoren waren onder de indruk, maar zorgden wel voor verbazing door Verstappen de 'zwakste schakel' te noemen.

Verstappen bereidde zich afgelopen weekend voor op zijn deelname aan de 24 uur van de Nürburgring. Hij veroverde in de NLS2-race direct de pole position, en moest in zijn eerste stint vechten met de ervaren Christopher Haase. Het was een vermakelijk duel, en uiteindelijk kwam Verstappen in zijn Mercedes als winnaar uit de bus.

De zwakste schakel

Ruim een miljoen mensen keken naar de streams van de race. Daar hoorden ze NLS-commentator Peter Snowdon zorgde daar voor verbazing: "Ik heb laatst het punt gemaakt dat voor de 24-uursrace, als ook Lucas Auer aansluit, Verstappen misschien wel de zwakste schakel is. Hij heeft nog geen ervaring met een 24-uursrace, terwijl de anderen dat wel hebben. Het blijft gissen hoe hij zich staande houdt."

Wat bedoelt Snowdon precies?

Snowdon gaat verder met zijn betoog, en probeert uit te leggen waarom Verstappen de zwakste schakel is: "Het wordt interessant om te zien hoeveel hij in de nacht gaat rijden. Ik verwacht eigenlijk dat hij dat wel gaat doen, want hij is niet iemand die een uitdaging uit de weg gaat. Begrijp me echt niet verkeerd, ik zeg niet dat hij langzaam gaat zijn."

De co-commentator probeert uit te leggen dat Verstappens team simpelweg heel sterk is: "Het zegt veel over hoe sterk de rest van dat team is, dat je hem in bepaalde omstandigheden, bijvoorbeeld in de nacht of de regen, misschien als de zwakste schakel kunt beschouwen."

Heeft de commentator een punt?

De uitlatingen van de co-commentator zorgden voor verbazing, maar ook voor begrip. De race in mei wordt immers Verstappens eerste 24-uursrace uit zijn loopbaan. Hij werkte in de afgelopen jaren wel meerdere 24-uursraces af in de simulator, maar dat is net iets anders dan racen in de nacht in het echte leven.

f(1)orum

Posts: 9.782

Als Max al de zwakste schakel is dan hoeven de overige teams niet eens meer mee te doen met die 24 uurs race ;-)

  • 11
  • 23 maa 2026 - 11:53
Foto's Max Verstappen GT Nurburgring
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing Nürburgring Nordschleife

Reacties (20)

Login om te reageren
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 19.810

    Kijk, Max is mss niet de allermooiste, en dan druk ik me nog voorzichtig uit, maar om hem nu de zwakste schakel te noemen gaat mijns inziens iets te ver hoor.

    • + 4
    • 23 maa 2026 - 11:51
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 19.810

      Zal Jos 'de batser' leuk vinden dat ze Max zo noemen.

      • + 2
      • 23 maa 2026 - 11:54
    • HarryLam

      Posts: 5.351

      Weer een commentator die niet spoort en zichzelf graag hoort babbelen.

      • + 7
      • 23 maa 2026 - 12:02
  • Aajd Flupke

    Posts: 125

    Qua ervaring heeft hij gewoon 100% gelijk

    • + 9
    • 23 maa 2026 - 11:52
    • hupholland

      Posts: 9.770

      in theorie wel, maar met een goede voorbereiding en de juiste scherpte en met zijn kunde vraag ik me af of dat in de praktijk wel zo is. Maleisië 2015, zn eerste kwalificatie in de regen, als 17-jarige in de hoogste autosportklasse werd hij gewoon 6e in een Toro Rosso.

      • + 6
      • 23 maa 2026 - 12:16
  • f(1)orum

    Posts: 9.782

    Als Max al de zwakste schakel is dan hoeven de overige teams niet eens meer mee te doen met die 24 uurs race ;-)

    • + 11
    • 23 maa 2026 - 11:53
    • Pietje Bell

      Posts: 33.863

      Precies!!

      • + 1
      • 23 maa 2026 - 12:48
    • JM_K

      Posts: 1.234

      @ f(1)orum.. heb je de kop of het artikel gelezen? De uitleg

      • + 0
      • 23 maa 2026 - 13:29
    • f(1)orum

      Posts: 9.782

      Beide en mogelijk heeft ie een valide punt, maar blijf het amusant vinden om Max de zwakste schakel te noemen.

      • + 0
      • 23 maa 2026 - 13:40
  • Joeppp

    Posts: 8.447

    Het valt mij op hoeveel overeenkomsten Max en ik hebben. Ik zou ook de zwakste schakel zijn en heb geen ervaring met s nachts racen.

    • + 6
    • 23 maa 2026 - 12:06
    • The Wolf

      Posts: 390

      Alleen qua banksaldo hé... daar houden de overeenkomsten dan weer op. da's dan weer jammer

      • + 0
      • 23 maa 2026 - 13:22
    • Larry Perkins

      Posts: 63.715

      En ik hoop dat jouw vrouw toch echt net op Cruella de Vil lijkt...

      • + 0
      • 23 maa 2026 - 13:29
    • Larry Perkins

      Posts: 63.715

      * net = NIET

      • + 0
      • 23 maa 2026 - 13:30
  • trucker0werner

    Posts: 522

    Denk het niet. Want max heeft sim ervaring qua 24uur racen. Alleen in het echt heb je de g krachten. Maar na 2uur stap je uit en rijdt iemand anders dus kun je rusten.
    Het is boor max dan een race weekend die in 24uur wordt gepropt.
    Nacht racen heeft hij al gedaan met kunstlicht.

    • + 0
    • 23 maa 2026 - 12:17
  • schwantz34

    Posts: 41.879

    Max kent de groene hel onderhand al zo goed, dat hij die dikke Benz daar al bijna met zijn ogen dicht overheen kan jagen.

    • + 0
    • 23 maa 2026 - 12:42
  • Larry Perkins

    Posts: 63.715

    Max heeft toen iedereen op één oor lag al vele nachten vreselijk huis gehouden in de straten van Monaco...

    • + 1
    • 23 maa 2026 - 12:47
  • Pietje Bell

    Posts: 33.863

    ""Het zegt veel over hoe sterk de rest van dat team is, dat je hem in bepaalde
    omstandigheden, bijvoorbeeld in de nacht of de regen, misschien als
    de zwakste schakel kunt beschouwen.""

    🤣 🤣 🤣 🤣 🤣

    • + 0
    • 23 maa 2026 - 12:50
  • Larry Perkins

    Posts: 63.715

    Hoezo schakelen, Max zet een serie nieuw records en wint Le Mans als eerste, als jongste, als oudste, als snelste en als meest consistente coureur met een automaatje...

    • + 1
    • 23 maa 2026 - 12:56
  • Larry Perkins

    Posts: 63.715

    De tekst vertelt weer eens niet het hele verhaal, sterker nog, slechts de helft. Snowdon is co-commentator bij de NLS maar Bruce Jones de hoofdcommentator. En die laatste denkt er heel anders over…

    Juncadella en Gounon werkten tussendoor allebei een stint van acht ronden af. “Het is een voorbeeldig optreden”, meldde hoofdcommentator Bruce Jones aan het begin van het slot-uur. “Bij dit soort races, met meerdere coureurs in één team, is het heel belangrijk dat je een heel gebalanceerde rijdersbezetting hebt.” Volgens de commentator is dat bij Verstappen Racing absoluut het geval en is dit ook het sterke punt van het team.

    Jones prees tovenaar Verstappen als toevoeging aan de absolute top van Mercedes in de GT3-auto”s.
    “Je hebt Max Verstappen, en daarnaast Dani Juncadella en Jules Gounon. Van Juncadella en Gounon weten we dat ze al jarenlang met Mercedes rijden. Zij zijn de gouden standaard”, oordeelt Jones.
    “Als je daar Verstappen aan toevoegt, die hier is om zijn magie hierop los te laten, dan heeft het team eigenlijk geen zwakte. Ze zijn allemaal supersnel, supersterk, en superconstant. Het is echt machtig om te zien”, aldus Jones.

    Jones gaat dan ook niet mee in de uitspraken van Snowdon.
    “We weten dat hij in de echte wereld nog niet ‘s nachts gereden heeft, maar we weten ook dat hij 24-uursraces in de simulator gereden heeft. Zijn natuurlijke prestaties en talent kun je niet ter discussie stellen. Natuurlijk heb je het pas gedaan als je het gedaan hebt”, sluit hij af.

    • + 3
    • 23 maa 2026 - 13:25

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
98
2
Ferrari
67
3
McLaren
18
4
Haas F1
17
5
Red Bull Racing
12
6
Racing Bulls
12
7
Alpine F1
10
8
Audi
2
9
Williams
2
Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

