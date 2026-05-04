Voormalig Red Bull-teambaas Christian Horner wordt weer in verband gebracht met een nieuwe rol. Volgens nieuwe geruchten kan hij in de toekomst namelijk aan de slag gaan buiten de Formule 1. Hij zou namelijk op de shortlist staan om CEO te worden van de MotoGP.

Horner zorgde twee weken geleden voor verbazing door onaangekondigd te verschijnen bij de MotoGP-race in Spanje. Op het circuit van Jerez stond hij ontspannen te praten met Honda-kopstuk Koji Watanabe, en gaf hij aan dat hij op uitnodiging van Liberty Media aanwezig was. Naast Horner was ook Formule 1-CEO Stefano Domenicali aanwezig, en het hele verhaal leek veel verder te gaan dan alleen een plezierig tripje.

Gaat Horner voor een verrassing zorgen?

Het Amerikaanse Liberty Media is immers niet alleen de eigenaar van de Formule 1, maar ook van de MotoGP. Het is bekend dat Horner een goede band heeft met de Amerikanen, en volgens het Spaanse SoyMotor zou Horner op de shortlist van Liberty Media staan om CEO van de MotoGP te worden. Het bezoek aan Jerez zou deze verhalen volgens het Spaanse medium alleen maar bevestigen.

Of Horner ook daadwerkelijk de overstap gaat maken naar de tweewielers, blijft onduidelijk. Tijdens zijn bezoek aan Jerez stond hij ook de media te woord, maar bleef hij geheimzinnig over zijn toekomst. Toen hij werd gevraagd of hij net als Günther Steiner de eigenaar van een MotoGP-team wil worden, gaf hij daar geen duidelijk antwoord op.

Keert Horner terug in de Formule 1?

Het nieuws volgt op een opvallend moment, want FIA-president Mohammed Ben Sulayem stelde afgelopen weekend in Miami nog dat Horner zeker gaat terugkeren in de Formule 1. Horner wordt nog altijd in verband gebracht met het team van Alpine, waar hij de aandelen van Otro Capital zou willen overnemen. De interesse van Horner is geen geheim, maar het is al geruime tijd stil over deze situatie.

Na Horners vertrek ging het steeds beter en beter bij Red Bull. Hij werd opgevolgd door Laurent Mekies, en onder zijn leiding wist Max Verstappen zich weer in de titelstrijd te mengen. Dit jaar heeft Red Bull een lastige start van het seizoen achter de rug, maar ging het wel beter in Miami.