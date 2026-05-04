'Horner in beeld als CEO van MotoGP'

'Horner in beeld als CEO van MotoGP'

Voormalig Red Bull-teambaas Christian Horner wordt weer in verband gebracht met een nieuwe rol. Volgens nieuwe geruchten kan hij in de toekomst namelijk aan de slag gaan buiten de Formule 1. Hij zou namelijk op de shortlist staan om CEO te worden van de MotoGP.

Horner zorgde twee weken geleden voor verbazing door onaangekondigd te verschijnen bij de MotoGP-race in Spanje. Op het circuit van Jerez stond hij ontspannen te praten met Honda-kopstuk Koji Watanabe, en gaf hij aan dat hij op uitnodiging van Liberty Media aanwezig was. Naast Horner was ook Formule 1-CEO Stefano Domenicali aanwezig, en het hele verhaal leek veel verder te gaan dan alleen een plezierig tripje.

Gaat Horner voor een verrassing zorgen?

Het Amerikaanse Liberty Media is immers niet alleen de eigenaar van de Formule 1, maar ook van de MotoGP. Het is bekend dat Horner een goede band heeft met de Amerikanen, en volgens het Spaanse SoyMotor zou Horner op de shortlist van Liberty Media staan om CEO van de MotoGP te worden. Het bezoek aan Jerez zou deze verhalen volgens het Spaanse medium alleen maar bevestigen.

Of Horner ook daadwerkelijk de overstap gaat maken naar de tweewielers, blijft onduidelijk. Tijdens zijn bezoek aan Jerez stond hij ook de media te woord, maar bleef hij geheimzinnig over zijn toekomst. Toen hij werd gevraagd of hij net als Günther Steiner de eigenaar van een MotoGP-team wil worden, gaf hij daar geen duidelijk antwoord op.

Keert Horner terug in de Formule 1?

Het nieuws volgt op een opvallend moment, want FIA-president Mohammed Ben Sulayem stelde afgelopen weekend in Miami nog dat Horner zeker gaat terugkeren in de Formule 1. Horner wordt nog altijd in verband gebracht met het team van Alpine, waar hij de aandelen van Otro Capital zou willen overnemen. De interesse van Horner is geen geheim, maar het is al geruime tijd stil over deze situatie.

Na Horners vertrek ging het steeds beter en beter bij Red Bull. Hij werd opgevolgd door Laurent Mekies, en onder zijn leiding wist Max Verstappen zich weer in de titelstrijd te mengen. Dit jaar heeft Red Bull een lastige start van het seizoen achter de rug, maar ging het wel beter in Miami.

F1 Nieuws Christian Horner Red Bull Racing

Reacties (3)

Login om te reageren
  • 919

    Posts: 4.338

    😳

    Het gaat er niet om wie je bent, maar wie je kent...

    LM gaat na de Formule 1 ook nog ff de MotoGP slopen.

    • + 0
    • 4 mei 2026 - 15:33
    • rwinn2893

      Posts: 178

      Daar had de motogp geen hulp bij nodig met Dorna. Ik denk als er een sport is waar juist LM bij nodig is dat dit de motogp is,

      • + 0
      • 4 mei 2026 - 16:13
    • 919

      Posts: 4.338

      Als het net zoals bij de Formule 1 veramerikaans wordt tot in diep treurige droefenis, dan is de MotoGP gedoemd net zoals de huidige Formule 1.

      • + 0
      • 4 mei 2026 - 16:52

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

