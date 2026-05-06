'Newey naar het ziekenhuis: Aston Martin ontkent afwezigheid teambaas'

Aston Martin moet het voorlopig stellen zonder Adrian Newey. De topontwerper kampte de voorbije weken met gezondheidsproblemen en moest volgens The Daily Mail zelfs een ziekenhuisbehandeling ondergaan, waardoor hij afwezig was tijdens het raceweekend in Miami.

De 67-jarige Brit, die sinds dit seizoen als technisch directeur en mede-eigenaar aan de slag is bij het ambitieuze project van Lawrence Stroll, werkt momenteel vooral van thuis uit in Sunninghill. Zijn afwezigheid komt op een bijzonder slecht moment voor het team, aangezien de auto met meerdere mankementen kampt. Zo zou de AMR26 te zwaar zijn en functioneert de Honda-motor voor geen meter.

Afwezigheid Newey komt hard aan bij Aston Martin

Aston Martin beleeft namelijk een dramatische seizoensstart. Zowel Fernando Alonso als Lance Stroll slaagden er wederom niet in om punten te scoren, met een reeks tegenvallende resultaten tot gevolg.

Newey geldt net als de grote architect achter de toekomstplannen van het team. Met een salaris van zo’n 20 miljoen pond per jaar is hij dé sleutelfiguur in de jacht op de wereldtitel. Dat hij nu noodgedwongen een stap terug moet zetten, wordt intern dan ook gevoeld.

Aston Martin houdt lippen stijf op elkaar

Vanuit het team zelf blijft het voorlopig stil over de exacte situatie. Aston Martin wil niet in detail treden over de gezondheid van zijn sterontwerper, maar benadrukt wel dat hij nog steeds betrokken is bij het project.

“Over persoonlijke situaties van teamleden doen we geen uitspraken”, klinkt het bij een woordvoerder tegenover GPToday.net. “Wat we wel kunnen zeggen, is dat Adrian aan het werk is en recent nog op de campus aanwezig was.”

Reacties (1)

  • Dale U

    Posts: 1.912

    Adrian is 67 Jr, ga lekker rentenieren, je hebt toch geld zat. Gezondheid is niet te koop, nu hebt je Stroll Sr in je nek hijgen.

    • 6 mei 2026 - 16:22

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB Adrian Newey -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 26 dec 1958 (67)
  • Geb. plaats Stratford-upon-Avon, Warwickshire, England, Groot Brittannië
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
Bekijk volledig profiel

