Aston Martin moet het voorlopig stellen zonder Adrian Newey. De topontwerper kampte de voorbije weken met gezondheidsproblemen en moest volgens The Daily Mail zelfs een ziekenhuisbehandeling ondergaan, waardoor hij afwezig was tijdens het raceweekend in Miami.

De 67-jarige Brit, die sinds dit seizoen als technisch directeur en mede-eigenaar aan de slag is bij het ambitieuze project van Lawrence Stroll, werkt momenteel vooral van thuis uit in Sunninghill. Zijn afwezigheid komt op een bijzonder slecht moment voor het team, aangezien de auto met meerdere mankementen kampt. Zo zou de AMR26 te zwaar zijn en functioneert de Honda-motor voor geen meter.

Afwezigheid Newey komt hard aan bij Aston Martin

Aston Martin beleeft namelijk een dramatische seizoensstart. Zowel Fernando Alonso als Lance Stroll slaagden er wederom niet in om punten te scoren, met een reeks tegenvallende resultaten tot gevolg.

Newey geldt net als de grote architect achter de toekomstplannen van het team. Met een salaris van zo’n 20 miljoen pond per jaar is hij dé sleutelfiguur in de jacht op de wereldtitel. Dat hij nu noodgedwongen een stap terug moet zetten, wordt intern dan ook gevoeld.

Aston Martin houdt lippen stijf op elkaar

Vanuit het team zelf blijft het voorlopig stil over de exacte situatie. Aston Martin wil niet in detail treden over de gezondheid van zijn sterontwerper, maar benadrukt wel dat hij nog steeds betrokken is bij het project.

“Over persoonlijke situaties van teamleden doen we geen uitspraken”, klinkt het bij een woordvoerder tegenover GPToday.net. “Wat we wel kunnen zeggen, is dat Adrian aan het werk is en recent nog op de campus aanwezig was.”