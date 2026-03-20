Het team van Audi heeft per direct afscheid genomen van teambaas Jonathan Wheatley. De Brit was sinds vorig jaar in dienst van het Duitse team, en werd in de afgelopen dagen in verband gebracht met een overstap naar Aston Martin.

Wheatley stopt volgens Audi vanwege persoonlijke redenen bij het team. De Brit kwam vorig jaar over van Red Bull Racing, waar hij jarenlang fungeerde als de sportief directeur. Zijn taken zullen voorlopig worden waargenomen voor CEO Mattia Binotto. Wheatley was begin vorig jaar begonnen aan zijn klus bij Audi, wat toen nog op de grid stond onder de naam Sauber.

Wat brengt de toekomst?

Wheatley leek op zijn plek te zijn bij Audi, waar hij voor het eerst de rol als teambaas vervulde. Het was een functie die hij al langer ambieerde, maar gistermiddag werd bekend dat hij graag wilde terugkeren naar zijn thuisland Engeland en dat hij gesprekken zou voeren met Aston Martin. Bij de Britse renstal fungeert technisch kopstuk Adrian Newey nu nog als teambaas, maar hij wil zich meer gaan focussen op zijn eigen gebied. Wheatley lijkt dan ook op weg te zijn naar het team uit Silverstone.

Hoe reageert Audi?

Gernot Döllner, de CEO van het Audi-concern, reageert in een persbericht op het vertrek van Wheatley: "We zijn Jonathan dankbaar voor zijn bijdrage aan het project tijdens deze cruciale beginfase en we wensen hem het allerbeste voor de toekomst. Mattia Binotto en het team zullen het gekozen pad vol passie blijven volgen. Onze focus blijft onveranderd: we zetten alles op alles om een team op te bouwen dat presteert op het hoogste niveau en per 2030 kan meevechten om de titel in de Formule 1."

Wat gaat er nu gebeuren?

Binotto zal voorlopig de taken van teambaas waarnemen. De Italiaan is al de CEO van het team, en zal nu dus een dubbelfunctie gaan vervullen. Hij was in het verleden al de teambaas van Ferrari, en het is nog niet duidelijk of Audi nu op zoek gaat naar een directe opvolger van Wheatley.