Teambaas Wheatley vertrekt per direct bij Audi

Het team van Audi heeft per direct afscheid genomen van teambaas Jonathan Wheatley. De Brit was sinds vorig jaar in dienst van het Duitse team, en werd in de afgelopen dagen in verband gebracht met een overstap naar Aston Martin.

Wheatley stopt volgens Audi vanwege persoonlijke redenen bij het team. De Brit kwam vorig jaar over van Red Bull Racing, waar hij jarenlang fungeerde als de sportief directeur. Zijn taken zullen voorlopig worden waargenomen voor CEO Mattia Binotto. Wheatley was begin vorig jaar begonnen aan zijn klus bij Audi, wat toen nog op de grid stond onder de naam Sauber.

Red Bull-reünie aanstaande: 'Wheatley volgt Newey op bij Aston Martin'

Wat brengt de toekomst?

Wheatley leek op zijn plek te zijn bij Audi, waar hij voor het eerst de rol als teambaas vervulde. Het was een functie die hij al langer ambieerde, maar gistermiddag werd bekend dat hij graag wilde terugkeren naar zijn thuisland Engeland en dat hij gesprekken zou voeren met Aston Martin. Bij de Britse renstal fungeert technisch kopstuk Adrian Newey nu nog als teambaas, maar hij wil zich meer gaan focussen op zijn eigen gebied. Wheatley lijkt dan ook op weg te zijn naar het team uit Silverstone.

Hoe reageert Audi?

Gernot Döllner, de CEO van het Audi-concern, reageert in een persbericht op het vertrek van Wheatley: "We zijn Jonathan dankbaar voor zijn bijdrage aan het project tijdens deze cruciale beginfase en we wensen hem het allerbeste voor de toekomst. Mattia Binotto en het team zullen het gekozen pad vol passie blijven volgen. Onze focus blijft onveranderd: we zetten alles op alles om een team op te bouwen dat presteert op het hoogste niveau en per 2030 kan meevechten om de titel in de Formule 1."

Wat gaat er nu gebeuren?

Binotto zal voorlopig de taken van teambaas waarnemen. De Italiaan is al de CEO van het team, en zal nu dus een dubbelfunctie gaan vervullen. Hij was in het verleden al de teambaas van Ferrari, en het is nog niet duidelijk of Audi nu op zoek gaat naar een directe opvolger van Wheatley.

HermanInDeZon

Posts: 941

Hij gaat erg gemist worden daar.

Je zag vorig jaar dat operationeel Sauber plots een stuk sterker werd - kan haast niet anders dan zijn inbreng geweest te zijn.

  • 20 maa 2026 - 16:06
F1 Nieuws Audi

Reacties (21)

Login om te reageren
  • HermanInDeZon

    Posts: 941

    Hij gaat erg gemist worden daar.

    Je zag vorig jaar dat operationeel Sauber plots een stuk sterker werd - kan haast niet anders dan zijn inbreng geweest te zijn.

    • 20 maa 2026 - 16:06
    • AUDI_F1

      Posts: 3.593

      Ik denk dat ie volgende week bij Aston Martin wordt voorgesteld.

      • 20 maa 2026 - 16:30
    • f(1)orum

      Posts: 9.762

      Is er geen tuinverlof dan?

      • 20 maa 2026 - 16:31
    • Regenrace

      Posts: 2.462

      Nou dan maar clown Günther

      • 20 maa 2026 - 16:43
    • Larry Perkins

      Posts: 63.648

      Nee, alleen ff de parkeerplaats aanvegen...

      • 20 maa 2026 - 16:43
    • Larry Perkins

      Posts: 63.648

      @Regenrace, wil je niet door @f(1)orum en mij heen praten?

      • 20 maa 2026 - 16:44
    • Regenrace

      Posts: 2.462

      Kansen voor Chuck Norris...
      oh wacht...

      • 20 maa 2026 - 16:44
  • MatsVerstsappen

    Posts: 216

    Het zal allemaal wel, mijns inziens laat je hiermee zien dat je niet loyaal bent. Daarnaast begrijp ik Aston Martin in deze ook niet, aangezien Wheatley zich nog niet bewezen heeft als teambaas.

    • 20 maa 2026 - 16:06
    • f(1)orum

      Posts: 9.762

      Ik snap Wheatly ook niet aangezien Aston Martin zich nog niet bewezen heeft als topteam.












      Tenzij die Lance full time laat gaan tennissen en zich staande weet te houden tegen Lawrence.

      • 20 maa 2026 - 16:10
  • f(1)orum

    Posts: 9.762

    Audios!

    • 20 maa 2026 - 16:07
  • The Wolf

    Posts: 383

    Oh nee, de vader van Lando is overleden

    R.i.p. Chuck 😪

    • 20 maa 2026 - 16:12
  • Larry Perkins

    Posts: 63.648

    Oftewel:

    Onrust binnen Audi opgelost: 'Binotto en Wheatley hoeven niet meer door één deur'

    • 20 maa 2026 - 16:41
    • WalterWhite

      Posts: 484

      Dat was in 2018 met Zak Brown en Éric Boullier bij McLaren een groter probleem

      • 20 maa 2026 - 16:44
    • Larry Perkins

      Posts: 63.648

      Ah, Éric de 'boulanger', die bakt allang geen zoete broodjes meer...

      • 20 maa 2026 - 16:51
    • Lulham

      Posts: 703

      Hahaha

      • 20 maa 2026 - 17:08
    • Larry Perkins

      Posts: 63.648

      tsjoe!

      Gezondheid!

      • 20 maa 2026 - 17:09
  • Larry Perkins

    Posts: 63.648

    Wheatley: "Het waren twee fantastische dagen!"

    • 20 maa 2026 - 17:11

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
98
2
Ferrari
67
3
McLaren
18
4
Haas F1
17
5
Red Bull Racing
12
6
Racing Bulls
12
7
Alpine F1
10
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

