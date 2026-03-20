Brown zorgt voor verbazing met bijzondere uitspraken over McLaren

Het team van McLaren heeft een rampzalige start van het seizoen achter de rug. In Australië wist Lando Norris nog punten te scoren, maar verder kampten ze met veel problemen. McLaren-CEO Zak Brown maakt zich geen zorgen, en hij zorgt voor verbazing met een aantal bijzondere uitspraken.

Regerend constructeurskampioen McLaren wilde dit jaar weer gaan meevechten om de zeges, maar vooralsnog hebben ze een grote achterstand op Mercedes en Ferrari. In Australië zagen ze Oscar Piastri al voor de race crashen, terwijl ze in China niet eens konden racen. Door technische problemen moesten zowel Norris als Piastri van de grid worden gehaald. Het was een enorme dreun voor de papajakleurige renstal.

'We hebben de beste coureurs ter wereld'

Toch heeft McLaren-CEO Zak Brown er nog veel vertrouwen in. McLaren verspreidde op X beelden van een opmerkelijke toespraak van Brown op de fabriek in Woking: "We moeten ons nu gaan voorbereiden op Japan. We beschikken over de twee beste coureurs ter wereld. We hebben het beste raceteam ter wereld. We hebben de beste teamcultuur. Laten we er nu gewoon mee doorgaan, naar Japan gaan en met deze auto's gaan racen."

Waar ligt de focus van Brown?

Brown lijkt alle problemen van de voorgaande weken te negeren, en legt de focus vooral op het behalen van nieuwe successen. Hij verwacht veel van zijn team: "We blijven allemaal doen wat we doen en ik kijk ernaar uit om races te gaan winnen. Ik garandeer je dat wanneer we onze volgende race winnen, wat eerder vroeger dan later zal zijn, we niet gaan nadenken over snelheidscurves, batterijen of dat soort dingen. We zullen gewoon zeggen: we winnen Grands Prix!"

Derde plaats

Vooralsnog moet McLaren er alles aan gaan doen om in de buurt te komen van de podiumplaatsen. De achterstand op Mercedes is zeer groot, en ze moeten stappen gaan zetten. McLaren staat momenteel op de derde plaats in het constructeurskampioenschap met achttien punten. Ze hebben slechts één puntje voorsprong op naaste belager Haas.

F1 Nieuws Zak Brown McLaren

Reacties (5)

Login om te reageren
  • 919

    Posts: 4.066

    All bets are off

    • + 0
    • 20 maa 2026 - 14:16
  • F1jos

    Posts: 5.105

    Wij hebben de beste coureurs van de wereld, maar niet om in een Mario Kart te racen.

    • + 0
    • 20 maa 2026 - 14:21
  • f(1)orum

    Posts: 9.755

    "Ze hebben slechts één puntje voorsprong op naaste belager Haas."
    Tja, hadden ze bij McLaren nu maar Stoffel een stoeltje gegeven; die weet een race met een haas wel te winnen.

    • + 0
    • 20 maa 2026 - 14:26
  • Skoda F1

    Posts: 558

    BalZak zorgt voor gefronste wenkbrown

    • + 0
    • 20 maa 2026 - 14:33
  • Larry Perkins

    Posts: 63.631

    Brown zorgt voor verbazing met bijzondere uitspraken over McLaren

    a} Brown is een Amerikaan en bij hunnie is alles beter, groter en het goedst.
    b) Brown zal als CEO de bull bij McLaren blijven motiveren, dat is één van zijn taken.

    Kortom, diegenen die verbaasd zijn, zijn nog te dom om de schoenveters van kantklosster Trage Tineke uit Damme (West-Vlaanderen) - de 'Gluiperige George' van het kantklossen - vast te maken...

    • + 0
    • 20 maa 2026 - 14:44

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
98
2
Ferrari
67
3
McLaren
18
4
Haas F1
17
5
Red Bull Racing
12
6
Racing Bulls
12
7
Alpine F1
10
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

