Het team van McLaren heeft een rampzalige start van het seizoen achter de rug. In Australië wist Lando Norris nog punten te scoren, maar verder kampten ze met veel problemen. McLaren-CEO Zak Brown maakt zich geen zorgen, en hij zorgt voor verbazing met een aantal bijzondere uitspraken.

Regerend constructeurskampioen McLaren wilde dit jaar weer gaan meevechten om de zeges, maar vooralsnog hebben ze een grote achterstand op Mercedes en Ferrari. In Australië zagen ze Oscar Piastri al voor de race crashen, terwijl ze in China niet eens konden racen. Door technische problemen moesten zowel Norris als Piastri van de grid worden gehaald. Het was een enorme dreun voor de papajakleurige renstal.

'We hebben de beste coureurs ter wereld'

Toch heeft McLaren-CEO Zak Brown er nog veel vertrouwen in. McLaren verspreidde op X beelden van een opmerkelijke toespraak van Brown op de fabriek in Woking: "We moeten ons nu gaan voorbereiden op Japan. We beschikken over de twee beste coureurs ter wereld. We hebben het beste raceteam ter wereld. We hebben de beste teamcultuur. Laten we er nu gewoon mee doorgaan, naar Japan gaan en met deze auto's gaan racen."

Waar ligt de focus van Brown?

Brown lijkt alle problemen van de voorgaande weken te negeren, en legt de focus vooral op het behalen van nieuwe successen. Hij verwacht veel van zijn team: "We blijven allemaal doen wat we doen en ik kijk ernaar uit om races te gaan winnen. Ik garandeer je dat wanneer we onze volgende race winnen, wat eerder vroeger dan later zal zijn, we niet gaan nadenken over snelheidscurves, batterijen of dat soort dingen. We zullen gewoon zeggen: we winnen Grands Prix!"

Derde plaats

Vooralsnog moet McLaren er alles aan gaan doen om in de buurt te komen van de podiumplaatsen. De achterstand op Mercedes is zeer groot, en ze moeten stappen gaan zetten. McLaren staat momenteel op de derde plaats in het constructeurskampioenschap met achttien punten. Ze hebben slechts één puntje voorsprong op naaste belager Haas.