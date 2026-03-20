user icon
icon

Red Bull stak stokje voor eerste Nürburgring-plannen Verstappen

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Red Bull stak stokje voor eerste Nürburgring-plannen Verstappen

Max Verstappen begint vandaag met zijn voorbereidingen op zijn deelname aan de 24 uur van de Nürburgring. Hiermee gaat er een droom in vervulling van Verstappen, en Helmut Marko juicht dat alleen maar toe. De Oostenrijker onthult dat Red Bull jaren geleden Verstappen verbood om op de Ring te rijden.

Verstappen is een groot fan van de langeafstandsracerij en hij is dol op de iconische Nürburgring Nordschleife. Vorig jaar debuteerde hij in de NLS, en dit jaar neemt hij deel aan de wereldberoemde 24-uursrace. Ter voorbereiding op die race komt Verstappen dit weekend in actie in de NLS2-race in de Mercedes GT3 van zijn eigen raceteam.

Meer over Red Bull Racing Team van Verstappen neemt ingrijpend besluit en trekt zich terug

Team van Verstappen neemt ingrijpend besluit en trekt zich terug

14 maa
 'Formule 1 luistert naar Verstappen en overweegt regelwijzigingen'

'Formule 1 luistert naar Verstappen en overweegt regelwijzigingen'

9 maa

Demorun

Voormalig Red Bull-adviseur Helmut Marko gaat er goed voor zitten. De Oostenrijker legt bij F1-Insider uit dat de Nürburgring al jaren in Verstappens hoofd zit: "Jaren geleden was Max al helemaal lyrisch over de Nordschleife. Hij wilde er een demorun doen in een Formule 1-wagen van Red Bull. Maar bij mij gingen meteen de alarmbellen af."

Waarom gingen de alarmbellen af?

Marko vermoedde namelijk dat Verstappen veel verder wilde gaan dan een simpel demonstratierondje: "Max had die ongelooflijke video gezien van Timo Bernhard die het ronderecord verbrak met een Le Mans Porsche. Ik denk dat hij dat wilde overtreffen met de Red Bull." Marko vond dat iets te veel van het goede: "Het was voor mij te gevaarlijk. Daarom heb ik er een stokje voor gestoken en het hem verboden."

Nu mag Verstappen wel helemaal losgaan, en dat vindt Marko prachtig. De Oostenrijkse vertrouweling van Verstappen kan ervan genieten: "Gelukkig kan hij nu lekker losgaan met de Mercedes GT3 op de Nordschleife. Maar ik vermoed dat hij dat ronderecord van Timo Bernhard nog steeds in zijn achterhoofd heeft. Hij is tenslotte echt een racer van de oude school."

Over welk record heeft Marko het?

Het record waar Marko op doelt, werd in 2018 neergezet door Porsche-fabriekscoureur Bernhard. Porsche was uit de LMP1 in het World Endurance Championship gestapt, maar ze hadden hun Le Mans-racer niet in het museum gezet. Ze bouwden de auto om zonder rekening te houden met regels. Deze Porsche 919 Evo werd daarna ingezet om records te breken, en dat gebeurde ook op de Nordschleife. Bernhard wist daar een 5:19.546 neer te zetten.

F1 Nieuws Max Verstappen Helmut Marko Red Bull Racing

Reacties (4)

Login om te reageren
  • Need5Speed

    Posts: 3.595

    Dit was toch allang bekend? En natuurlijk gaat Max niet naar de Nordschleife om alleen maar een demo te geven, natuurlijk trapt ie 'm op de staart, en dat ronderecord zou er inderdaad wel eens aan kunnen gaan dan.

    • + 3
    • 20 maa 2026 - 09:55
  • Larry Perkins

    Posts: 63.625

    Destijds gooide Marko op de Nürburgring roet in het eten voor Verstappen...

    • + 2
    • 20 maa 2026 - 10:10
    • VestAan

      Posts: 762

      Wn nu vind hij ineens gaaf dat Max dit doet, vreemd.

      • + 0
      • 20 maa 2026 - 10:51
    • AirJan

      Posts: 1.405

      Nu doet hij het in een GT3 auto, die zijn een stuk geschikter om te racen op de Nordschleiffe dan een F1 wagen.
      Daarnaast heeft Marko nu geen directe betrokkenheid meer bij Verstappen, dus bekijkt hij het nu als liefhebber/vriend en niet als iemand met een rol in het raceteam van Red Bull.

      • + 1
      • 20 maa 2026 - 11:51

CN Grand Prix van China

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

CNGrand Prix van China

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
98
2
Ferrari
67
3
McLaren
18
4
Haas F1
17
5
Red Bull Racing
12
6
Racing Bulls
12
7
Alpine F1
10
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar