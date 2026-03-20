Max Verstappen begint vandaag met zijn voorbereidingen op zijn deelname aan de 24 uur van de Nürburgring. Hiermee gaat er een droom in vervulling van Verstappen, en Helmut Marko juicht dat alleen maar toe. De Oostenrijker onthult dat Red Bull jaren geleden Verstappen verbood om op de Ring te rijden.

Verstappen is een groot fan van de langeafstandsracerij en hij is dol op de iconische Nürburgring Nordschleife. Vorig jaar debuteerde hij in de NLS, en dit jaar neemt hij deel aan de wereldberoemde 24-uursrace. Ter voorbereiding op die race komt Verstappen dit weekend in actie in de NLS2-race in de Mercedes GT3 van zijn eigen raceteam.

Demorun

Voormalig Red Bull-adviseur Helmut Marko gaat er goed voor zitten. De Oostenrijker legt bij F1-Insider uit dat de Nürburgring al jaren in Verstappens hoofd zit: "Jaren geleden was Max al helemaal lyrisch over de Nordschleife. Hij wilde er een demorun doen in een Formule 1-wagen van Red Bull. Maar bij mij gingen meteen de alarmbellen af."

Waarom gingen de alarmbellen af?

Marko vermoedde namelijk dat Verstappen veel verder wilde gaan dan een simpel demonstratierondje: "Max had die ongelooflijke video gezien van Timo Bernhard die het ronderecord verbrak met een Le Mans Porsche. Ik denk dat hij dat wilde overtreffen met de Red Bull." Marko vond dat iets te veel van het goede: "Het was voor mij te gevaarlijk. Daarom heb ik er een stokje voor gestoken en het hem verboden."

Nu mag Verstappen wel helemaal losgaan, en dat vindt Marko prachtig. De Oostenrijkse vertrouweling van Verstappen kan ervan genieten: "Gelukkig kan hij nu lekker losgaan met de Mercedes GT3 op de Nordschleife. Maar ik vermoed dat hij dat ronderecord van Timo Bernhard nog steeds in zijn achterhoofd heeft. Hij is tenslotte echt een racer van de oude school."

Over welk record heeft Marko het?

Het record waar Marko op doelt, werd in 2018 neergezet door Porsche-fabriekscoureur Bernhard. Porsche was uit de LMP1 in het World Endurance Championship gestapt, maar ze hadden hun Le Mans-racer niet in het museum gezet. Ze bouwden de auto om zonder rekening te houden met regels. Deze Porsche 919 Evo werd daarna ingezet om records te breken, en dat gebeurde ook op de Nordschleife. Bernhard wist daar een 5:19.546 neer te zetten.