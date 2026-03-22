Pierre Gasly heeft na een sterk weekend in China het vertrouwen uitgesproken in de toekomst van Alpine. De Fransman ziet duidelijke progressie bij het team en durft zelfs voorzichtig vooruit te blikken richting 2026, waar aansluiting bij de top volgens hem geen onrealistisch scenario is.

Na een moeilijk 2025-seizoen, waarin Alpine vooral achteraan het veld bivakkeerde, lijkt de ommezwaai ingezet. De overstap naar Mercedes-motoren en de vroege focus op de nieuwe 2026-auto werpen hun vruchten af, met een terugkeer naar de middenmoot als eerste tastbaar resultaat.

Gasly ziet Alpine dichter bij topteams kruipen

In China liet Gasly zich nadrukkelijk zien. Hij noteerde tweemaal de zevende tijd in de kwalificatie en hield daarbij zelfs de bolides van Red Bull Racing achter zich. In de race resulteerde dat uiteindelijk in een knappe zesde plaats, ondanks een mindere sprintrace door bandenslijtage.

“Het is een goed signaal voor het team dat we er in bepaalde sessies gewoon bij zitten als vierde kracht”, liet Gasly optekenen. “Alles zit enorm dicht op elkaar. Als je naar vandaag kijkt, is het verschil met McLaren maar een paar tienden. Ze zijn niet ongrijpbaar, dus we moeten gewoon blijven leveren en ons blijven verbeteren.”

Fransman blijft ambitieus richting 2026

Gasly gaf toe dat de prestaties in China zelfs iets boven verwachting waren. “Als ik eerlijk ben, staan we er beter voor dan gedacht. Tegelijk zie je dat het per weekend kan verschillen. Bij Red Bull Racing leek het bijvoorbeeld alsof ze hier een stapje terug deden, terwijl wij net vooruitgang boekten.”

In de race leek zelfs een vijfde plaats haalbaar, tot een safety car – veroorzaakt door het uitvallen van Lance Stroll – roet in het eten gooide. “Bij de herstart miste ik plots vermogen, waardoor ik een plek verloor. Dat is frustrerend, want als racer wil je altijd het maximale. Maar als je ziet waar we vandaan komen, mogen we vooral tevreden zijn.”

Volgens Gasly ligt de sleutel nu in ontwikkeling. “Alles evolueert razendsnel dit seizoen. Wij moeten zorgen dat we sneller blijven ontwikkelen dan de rest. Er zitten nog genoeg verbeterpunten in de auto, maar niets dat onoplosbaar is. Als we dit niveau vasthouden, kunnen we echt richting die topgroep groeien.”