Het gonst van de geruchten omtrent het team van Aston Martin. Topontwerper Adrian Newey fungeert dit jaar ook als teambaas, maar dat lijkt niet de ideale situatie te zijn. Aston Martin zoekt nu naar een nieuwe teambaas, en meerdere grote namen worden in verband gebracht met het team.

Newey begon vorig jaar aan zijn job bij Aston Martin, nadat hij bij Red Bull veel successen had gekend. Eind vorig jaar werd bekend dat Andy Cowell zou stoppen als teambaas, en tot ieders verrassing werd Newey aangesteld als teambaas. Volgens PlanetF1 was het nooit de bedoeling dat dit voor de lange termijn zou zijn, en wordt het gezien als een soort tussenoplossing.

Problemen voor Verstappen?

Volgens PlanetF1 begon Aston Martin al voor de Grand Prix van Las Vegas vorig jaar met de zoektocht naar een nieuwe teambaas. Meerdere namen zouden zijn benaderd, waaronder de ervaren Martin Whitmarsh. De Brit speelde jarenlang een belangrijke rol bij McLaren, en was daarna ook de CEO van de Aston Martin Group.

Opvallend genoeg zou ook Max Verstappens race-engineer Gianpiero Lambiase zijn benaderd, zo stelt PlanetF1. Lambiase werd in de winter regelmatig in verband gebracht met een vertrek bij Red Bull, maar hij zou het aanbod van Aston Martin hebben afgeslagen.

Ook bij het team van Audi moesten ze even vrezen voor het vertrek van sleutelfiguren. Volgens PlanetF1 zouden er gesprekken zijn gevoerd met zowel Mattia Binotto als teambaas Jonathan Wheatley. Laatstgenoemde kwam over van Red Bull, en lijkt zich op zijn plek te voelen bij Audi. Toch valt een vertrek naar Aston Martin niet uit te sluiten, want om personele redenen zou hij graag weer in het Verenigd Koninkrijk wonen, in plaats van Zwitserland, waar Audi is gevestigd.

Wie is de topfavoriet?

Eén van de belangrijkste kandidaten om teambaas te worden, is volgens PlanetF1 Andrea Seidl. De voormalig teambaas van McLaren was tot en met 2024 de CEO van de Sauber Group, maar vertrok daar en is sindsdien niet meer werkzaam geweest in de autosport. Zijn naam werd eerder deze week ook door SoyMotor genoemd als eventuele opvolger van Newey.

Rampzalige seizoenstart

Het team van Aston Martin beleeft vooralsnog een rampzalig seizoen waarin niets lijkt te lukken. Ze staan elfde en laatste in het constructeurskampioenschap, en ze zijn nog niet in staat om de races uit te rijden. Door de nieuwe Honda-motoren ontstaan er trillingen, waardoor de coureurs fysieke klachten oplopen en het niet verantwoord is om de race uit te rijden.