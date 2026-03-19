Paniek bij Aston Martin: 'Functie Newey slechts tijdelijk, Lambiase wijst aanbod af'

Paniek bij Aston Martin: 'Functie Newey slechts tijdelijk, Lambiase wijst aanbod af'

Het gonst van de geruchten omtrent het team van Aston Martin. Topontwerper Adrian Newey fungeert dit jaar ook als teambaas, maar dat lijkt niet de ideale situatie te zijn. Aston Martin zoekt nu naar een nieuwe teambaas, en meerdere grote namen worden in verband gebracht met het team.

Newey begon vorig jaar aan zijn job bij Aston Martin, nadat hij bij Red Bull veel successen had gekend. Eind vorig jaar werd bekend dat Andy Cowell zou stoppen als teambaas, en tot ieders verrassing werd Newey aangesteld als teambaas. Volgens PlanetF1 was het nooit de bedoeling dat dit voor de lange termijn zou zijn, en wordt het gezien als een soort tussenoplossing.

Problemen voor Verstappen?

Volgens PlanetF1 begon Aston Martin al voor de Grand Prix van Las Vegas vorig jaar met de zoektocht naar een nieuwe teambaas. Meerdere namen zouden zijn benaderd, waaronder de ervaren Martin Whitmarsh. De Brit speelde jarenlang een belangrijke rol bij McLaren, en was daarna ook de CEO van de Aston Martin Group.

Opvallend genoeg zou ook Max Verstappens race-engineer Gianpiero Lambiase zijn benaderd, zo stelt PlanetF1. Lambiase werd in de winter regelmatig in verband gebracht met een vertrek bij Red Bull, maar hij zou het aanbod van Aston Martin hebben afgeslagen.

Verliest Audi een kopstuk?

Ook bij het team van Audi moesten ze even vrezen voor het vertrek van sleutelfiguren. Volgens PlanetF1 zouden er gesprekken zijn gevoerd met zowel Mattia Binotto als teambaas Jonathan Wheatley. Laatstgenoemde kwam over van Red Bull, en lijkt zich op zijn plek te voelen bij Audi. Toch valt een vertrek naar Aston Martin niet uit te sluiten, want om personele redenen zou hij graag weer in het Verenigd Koninkrijk wonen, in plaats van Zwitserland, waar Audi is gevestigd.

Wie is de topfavoriet?

Eén van de belangrijkste kandidaten om teambaas te worden, is volgens PlanetF1 Andrea Seidl. De voormalig teambaas van McLaren was tot en met 2024 de CEO van de Sauber Group, maar vertrok daar en is sindsdien niet meer werkzaam geweest in de autosport. Zijn naam werd eerder deze week ook door SoyMotor genoemd als eventuele opvolger van Newey.

Rampzalige seizoenstart

Het team van Aston Martin beleeft vooralsnog een rampzalig seizoen waarin niets lijkt te lukken. Ze staan elfde en laatste in het constructeurskampioenschap, en ze zijn nog niet in staat om de races uit te rijden. Door de nieuwe Honda-motoren ontstaan er trillingen, waardoor de coureurs fysieke klachten oplopen en het niet verantwoord is om de race uit te rijden.

F1 Nieuws Adrian Newey Gianpiero Lambiase Red Bull Racing Aston Martin

Reacties (7)

  Beri

    Posts: 6.864

    Iedereen die dacht dat Newey teambaas zou blijven, was toch wel enigszins onwetend. Dus de vermoorde onschuld en misplaatste verbazing dat er nu een vervangende teambaas gezocht wordt, is lachwekkend.

    • + 3
    • 19 maa 2026 - 09:29
    • Regenrace

      Posts: 2.449

      "Functie Newey tijdelijk" is zeker lachwekkend. Een opzichtig riedeltje om de imagoschade beperkt te houden. Als dat zo was, waren ze een half jaar geleden al aan hun zoektocht begonnen en de contracten al lang getekend.

      • + 1
      • 19 maa 2026 - 10:09
  • shakedown

    Posts: 1.748

    Lambiase is nog veel te licht om als Teambaas te floreren. Die heeft nog wat rollen te vervullen bij Red BUll om zoiets te overwegen. Kan in de toekomst zeker een goed team baas kunnen worden. Red Bull zou er heel erg goed aan doen om hem ten koste van alles te behouden, ervaring bij Racing Bulls op te laten doen, om daarna Mekies te vervangen. Ik verwacht namelijk niet dat Mekies jarenlang deze rol blijft vervullen.

    Ik zou echt Seidl zo snel mogelijk aan proberen te trekken en anders die gast van het Hyundai Rally team Cyril Abiteboul, heeft F1 ervaring. Was bij McLaren toen nog te jong en te onervaren, maar heeft inmiddels erg veel kennis en kunde opgebouwd in de rally wereld.

    • + 0
    • 19 maa 2026 - 09:44
    • NicoS

      Posts: 20.396

      Je moet zoiets ook wel ambiëren, niet iedereen die teambaas wil worden.

      • + 1
      • 19 maa 2026 - 09:55
    • Joeppp

      Posts: 8.421

      Die zat toch bij Renault Abiteboul? Ik heb geen idee wie het zou moeten doen maar volgens mij hadden ze best een goede en dat was Krack.

      • + 0
      • 19 maa 2026 - 10:48
  • Regenrace

    Posts: 2.449

    Iedereen met een beetje gezond verstand blijft hier ver vandaan. Tenzij je "Meegesleept worden in de val" op je CV wilt hebben. Aston Martin is alleen nog interessant voor avonturiers met niks te verliezen.

    • + 1
    • 19 maa 2026 - 09:45

Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
98
2
Ferrari
67
3
McLaren
18
4
Haas F1
17
5
Red Bull Racing
12
6
Racing Bulls
12
7
Alpine F1
10
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

