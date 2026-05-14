Het raceweekend voor de 24 uur van de Nürburgring is met een klap van start gegaan. In het eerste halfuur van de eerste kwalificatietraining kwam Max Verstappen direct de baan op, en waren er al meerdere harde crashes. Eén crash zorgde voor de nodige schrik, omdat een coureur tegen een brandende Porsche aanknalde.

Verstappen kwam in zijn Mercedes-AMG GT3 #3 direct de baan op om zoveel mogelijk meters te maken. Hij werd direct geconfronteerd met een aantal slow zones, omdat er her en der auto's van de baan waren geschoten. Op de Nordschleife was er een Porsche in de muur geknald, terwijl een Audi spinde. Daarnaast waren er rookwolken te zien in de pitlane, waar een Lamborghini problemen leek te hebben.

Wat was er aan de hand?

Na ongeveer een halfuur ging het goed mis op het Grand Prix-circuit. De Porsche #900 van Black Falcon Team Zimmermann was stilgevallen bij de Schumacher S, en de coureur Alexander Hardt kan op tijd uitstappen. De vlammen sloegen onder de auto vandaan, en de coureur wilde dat de marshalls snel ingrepen. Er werd echter al met gele vlaggen gezwaaid, maar toch ontstond er een zeer gevaarlijke situatie.

De Porsche #146 die werd bestuurd door Janina Schall kon namelijk nergens meer heen, en knalde vol op de brandende auto van Hardt. Beide coureurs bleven ongedeerd bij het incident, maar de schade aan beide auto's was wel zeer groot. De baan was bezaaid met onderdelen en troep, en de wedstrijdleiding koos voor een slow zone. Verstappen had op dat moment echter al de pitlane opgezocht, waar er aan zijn auto werd geklust.

Nederlandse pech

Vooral de Porsche #900 had grote schade, en dat is een flinke domper voor het team. De Nederlandse coureur Paul Meijer staat ook ingeschreven op deze bolide, die hij naast met Hardt ook deelt met Benjamin Hites Michelson en Benjamin Koslowski.