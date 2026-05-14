Enorme crash op Nürburgring: Coureur rijdt tegen brandende Porsche aan

Het raceweekend voor de 24 uur van de Nürburgring is met een klap van start gegaan. In het eerste halfuur van de eerste kwalificatietraining kwam Max Verstappen direct de baan op, en waren er al meerdere harde crashes. Eén crash zorgde voor de nodige schrik, omdat een coureur tegen een brandende Porsche aanknalde.

Verstappen kwam in zijn Mercedes-AMG GT3 #3 direct de baan op om zoveel mogelijk meters te maken. Hij werd direct geconfronteerd met een aantal slow zones, omdat er her en der auto's van de baan waren geschoten. Op de Nordschleife was er een Porsche in de muur geknald, terwijl een Audi spinde. Daarnaast waren er rookwolken te zien in de pitlane, waar een Lamborghini problemen leek te hebben.

Wat was er aan de hand?

Na ongeveer een halfuur ging het goed mis op het Grand Prix-circuit. De Porsche #900 van Black Falcon Team Zimmermann was stilgevallen bij de Schumacher S, en de coureur Alexander Hardt kan op tijd uitstappen. De vlammen sloegen onder de auto vandaan, en de coureur wilde dat de marshalls snel ingrepen. Er werd echter al met gele vlaggen gezwaaid, maar toch ontstond er een zeer gevaarlijke situatie.

De Porsche #146 die werd bestuurd door Janina Schall kon namelijk nergens meer heen, en knalde vol op de brandende auto van Hardt. Beide coureurs bleven ongedeerd bij het incident, maar de schade aan beide auto's was wel zeer groot. De baan was bezaaid met onderdelen en troep, en de wedstrijdleiding koos voor een slow zone. Verstappen had op dat moment echter al de pitlane opgezocht, waar er aan zijn auto werd geklust.

Nederlandse pech

Vooral de Porsche #900 had grote schade, en dat is een flinke domper voor het team. De Nederlandse coureur Paul Meijer staat ook ingeschreven op deze bolide, die hij naast met Hardt ook deelt met Benjamin Hites Michelson en Benjamin Koslowski.

Foto's 24H Nurburgring 2026
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing Nürburgring Nordschleife

Reacties (3)

Login om te reageren
  • donshere

    Posts: 1.402

    Zeg niet te gauw, t'is weer een vrouw.

    
    • 14 mei 2026 - 14:03
  • Joeppp

    Posts: 8.562

    Schade! Verdammte schweinhund! Arslog!

    
    • 14 mei 2026 - 14:08
  • N8tur3

    Posts: 24

    Na de herstart is auto nr 3, een Mercedes GT3, de snelste. Hij doet het weer.

    
    • 14 mei 2026 - 14:20

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

